Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki to produkcja, w której za efekty specjalne odpowiada studio Illumination Entertainment, czyli twórcy słynnych Minionków. Czy film ten okazał się takim hitem jak minionki? To bardzo dobre pytanie. Przekonajcie się o tym sami!

Film przedstawia historię Gastona, który zatrudnia się w firmie Peticoin. Motto firmy brzmi “uczynić nieużyteczne użytecznym”, więc Gaston chcąc zaimponować współpracownikom, tworzy różne wynalazki, które mają ułatwić im życie. Jednak powodują one jedynie same szkody, co przyczynia się do nienajlepszej pozycji chłopaka w firmie. Jednak nieoczekiwanie okazuje się, że może uda mu się powstrzymać bezdusznego przedsiębiorcę przed wykupieniem firmy.

Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki to przeniesiona na duży ekran komiks Andre Franquina i Jidehema o młodym i fajtłapowatym wynalazcy. O ile historia ta na papierze prezentuje się całkiem nieźle oraz nie brakuje jej fanów, z jej filmową adaptacją może być już trochę gorzej. Oglądając ten film, trudno nie odnieść wrażenia, że oparty jest na powtarzającej się sekwencji, kiedy to Gaston prezentuje swój wynalazek, nie sprawdza się on i dochodzi do wypadku. Wielokrotnie powtarzający się motyw, nie jest nawet zabawny, tylko zwyczajnie nudny.

O ile Théo Fernandez w za ciasnym sweterku, espadrylach i zgarbionej postawie wypada całkiem nieźle i dobrze naśladuje swój pierwowzór, to o wiele gorzej jest z innymi bohaterami filmu. Wszyscy oni są przerysowani, dość sztucznie, przez co seans do najprostszych nie należy. Dorzućmy do tego jeszcze wszystkie te gagi, które jednak nie bawią i ciężko się nie oprzeć wrażeniu, że lepiej byłoby, gdyby przygody Gastona Lagaffe’a pozostały jedynie na papierze.

Film nie czerpie zbyt wiele z komiksów, dlatego ciężko zrozumieć niektóre sceny. Zdecydowanie na tym filmie o wiele lepiej będą bawić się osoby, które świat ten doskonale znają, ponieważ dla zwykłego widza zabrakło wielu informacji, takich jak, przeszłość głównego bohatera. Większości widzów film może wydać się dziecinny i niezrozumiały.

Na wydaniu DVD film jest dostępny w wersji oryginalnej z polskimi napisami oraz z polskim dubbingiem. Zdecydowanie lepszym wyborem będzie wersja oryginalna, bo dubbing również nie wypada najlepiej, a niektóre żarty na siłę wkładane są w usta bohaterów i za bardzo nie pasują one znowu do fabuły. Na DVD znajdziemy również zwiastun filmu, który już sam powinien nam dać do myślenia, czy rzeczywiście warto jest tracić te 80 minut na oglądanie tego filmu.

Historia Gastona, młodego wynalazcy ma potencjał i szkoda że został on zmarnowany. Widać, że twórcom zabrakło pomysłów na fabułę i musimy oglądać wszystkie te niezbyt śmieszne żarty czy ciągle powtarzający się schemat, kiedy to Gaston prezentuje swoje niekoniecznie udane wynalazki i dochodzi do jakiejś mniejszej lub większej tragedii. Lepszym wyborem będzie chyba już powrócenie do Asterixa i Obelixa, niż tracenie czasu na ten film.