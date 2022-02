Największym problemem jest to, że film odzwierciedla idealnie postać Poirota w wykonaniu Kennetha Branagha - jest okropnie nudny. 5

Śmierć na Nilu, czyli drugi film na podstawie popularnej książki Agathy Christie wyreżyserowany przez Kennetha Branagha! Dodatkowo brytyjski filmowiec jeszcze raz - po Morderstwie w Orient Expressie - wciela się w postać ikonicznego detektywa Herkulesa Poirota.

Śmierć na Nilu (2022) - Kenneth Branagh

Tym razem Herkules Poirot trafia Afryki, gdzie wraz z grupą gości weselnych wybiera się w rejs po Nilu. Na pierwszy rzut oka spokojna podróż zmienia się w kryminalną zagadkę, którą rozwiązać może tylko i wyłącznie osławiony na cały świat detektyw. W trakcie rejsu zamordowana zostaje Linnet Ridgeway Doyle, dziedziczka ogromnego majątku, która bierze ślub z byłym narzeczonym swojej wielkiej przyjaciółki, Jacqueline de Bellefort.

Gdybym w jednym zdaniu miał opisać film Śmierć na Nilu powiedziałbym, że jest on niczym Herkules Poirot w interpretacji Kennetha Branagha - okropnie nudny. Zresztą podobną bolączkę miałem przy okazji poprzedniej produkcji reżysera o sławnym detektywie. W przypadku Śmierci na Nilu problem pojawia się również w samej kryminalnej intrydze, która na dobrą sprawę rozkręca się dopiero po dobrej godzinie seansu. Trzeba jednak odnotować, że nawet wtedy nie jest ona zbytnio ciekawa, co więcej dedukcja i sposób prowadzenia śledztwa wydają się być od czapy. Mamy stróżowi prawa uwierzyć na słowo, w jego nieomylność oraz wspaniałość. I już.

Śmierć na Nilu (2022) - Armie Hammer, Gal Gadot

Śmierć na Nilu powinno być filmem, który będzie nam serwował plejadę świetnych charakterów, które poniosą ową historię. Szczerze? Nie zaobserwowałem tego. Są one równie nijakie, jak sam Herkules Poirot i kryminalna zagadka. Na domiar złego aktorzy nie wyróżniają się niczym szczególnym, a największa ozdoba tej produkcji, czyli Gal Gadot brzmi raczej, jak gwiazda reklamówki, a nie hollywoodzkiej superprodukcji. Pod względem aktorskich wyczynów obsada Morderstwa w Orient Expressie - kolokwialnie pisząc - zjada na śniadanie tę oferowaną nam przy Śmierci na Nilu.

Bałem się strony wizualnej filmu. Zwiastuny dawały nam zapowiedź obrazu strasznie kiczowatego i plastikowego. Komputerowo wygenerowane plenery Egiptu były żałosne i brzydkie. W finalnym produkcie nie jest to aż tak widocznie i chyba twórcy nieco dopracowali efekty specjalne. Mimo wszystko, gdzieniegdzie znajdziemy momenty, w których ten komputer jest uwidoczniony. A szkoda.

Śmierć na Nilu (2022) - Armie Hammer, Gal Gadot

Oczywiście nie zabrakło również - nazwijmy to politycznie poprawnych elementów w historii, ale w żaden sposób nie psują one seansu. W zasadzie są one nie do zauważenia. Zresztą Śmierć na Nilu takim właśnie filmem jest - te dwie godziny jakoś mijają, ale ciężko coś więcej o nim napisać. Jest to strasznie nijaki kryminał z równie nijakim głównym bohaterem. Kenneth Branagh, co prawda chciał nam uchylić nieco rąbka tajemnicy i powiedzieć coś więcej o Poirocie (np. skąd te wąsy), ale wyszło to dosyć pokracznie. Śmierć na Nilu może Was zanudzić na śmierć.