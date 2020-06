Utwór totalny łączący niespieszno tempo z przyspieszonym tętnem. Wgryza się do kości, a przyroda doskonale koresponduje z ludzkimi atawizmami. 10

Sfałszowana wolność. Nieudany eksperyment na żywych organizmach i operacje na otwartych sercach. Nasz czas to doskonałe psychologiczne unerwione studium otwartego związku, gdzie ostatecznie ideę swobody i dodatkowego wymiaru do relacji niszczy strach utraty przez mężczyznę statusu quo. Zaborczość zwycięża w rytmie slow cinema, które nie ma nic wspólnego z tempem referowanych uczuć. Tutaj jest gęsto, duszno, one się ani przez chwilę nie zatrzymują, tylko ewoluują. Interakcje tworzą kino akcji. Doskonała pogłębiona analiza potrzeby dominacji połączona ze świeżą, niestudzoną ekspresją i traceniem uczuć, o ironio w imię wielkiego uczucia.

Esther i Juan żyją na ranczu i tam z trójką dzieci zarządzają całym dobytkiem. Ona bardziej zaangażowana w to fizycznie, on uznany pisarz czeka na kolejne natchnienie. Dzikość przyrody, która ich otacza, przekłada na dzikość ich serc i temperament. Dowiadujemy się, że wybrali model życia w otwartym związku. Dopuszczają do swojego życia intymnego inne osoby. Ten ich koncept pewnego razu zacznie się kruszyć i pękać pod ciężarem niepewności Juana, co do Esther. Wśród motywu prawdziwych kowbojów, samców alfa, poczuje kryzys albo sam też zacznie prowokować pasywno-agresywne zachowania. Będzie chciał uczestniczyć w tym trójkącie miłosnym poprzez poczucie kontroli - nadanie przyzwolenia mężczyźnie wybranemu przez Esther. Ten nadmiar dłubania przy wybranym przez nich świadomie układzie sprowokuje wątpliwość co do ich wzajemnego uczucia i poczucia własnego wartości.

Nasz czas doskonale operuje lirycznymi sekwencjami, łącząc się z prawdziwym thrillerem emocjonalnym, wgryzającym się aż do kości tej sytuacji. Niejednoznaczne przedstawienie z początku Esther, która wydawałoby się, że gra nieczysto, mądrze zostaje skonfrontowane z niekonsekwencją Juana i tym, jak jego potrzeby zaczynają przybierać na sile i dekonstruować zasady ich związku. Od początku emocje w tym utworze się skraplają, a my nasiąkamy jak gąbka od ich toksyczności. Rozrywka dla trojga okazała się nie być wydolna, kiedy to Juan nie posiada nikogo, a Esther tak. To on czuje niedosyt, podważone zostaje jego jestestwo, wystarczalność dla swojej żony. Patriarchalny system przesiąka również tę piękną glebę i nasz bohater daje się otumanić potrzebie posiadania kobiety i decydując na ile może zza kulis o ruchach kochanej przez niego pacynki.

Inteligentnie, pozornie subtelnie, ale też wiedząc kiedy i jak uderzyć z werwą osadza te miny emocjonalne na ranczu, nawiązując do motywu mężczyzny kowboja. Z jednej strony Juan intelektualista, ale kiedy rozmawia z kolegami to schodzą na tematy jednoznaczne, żonglują dowodami na swoją męskość, jednoznacznymi komunikatami kto w związku daje komu rozkosz i pozwala. Nie ma w tym nadmiernej wulgarności, ale narracja jest zupełnie inna, niż w tej pozornie opanowanej i wyjątkowej relacji Esther z Juanem, która zostanie odmityzowana bardzo brawurowo i zdekonspiruje głębokie lęki i obawy obu stron. Dlatego ten naturalizm przestrzeni, przepiękne kadry rywalizujących ze sobą zwierząt doskonale korespondują z atawizmami ludzkimi, których człowiek nie jest w pewnym momencie w stanie zatrzymać i pohamować. Jednak te są o wiele szpetniejsze i spodziewamy się u ludzi bycia na wyższym poziomie analizowania cudzym emocji i uczuć. U zwierząt jest o jasny układ, u ludzi ich ulepszanie, wchodzenie na jakieś wyższe poziomy, odwraca się przeciwko nim, powoduje intrygi, konfabulacje, ból i odrazę.

Nasz czas to utwór totalny, łączący niespieszno tempo z przyspieszonym tętnem. Każdy detal, dźwięk wybrzmiewa, film drży od koncertu ludzkich nerwów z gościnnym występem potężnych dźwięków przyrody. Bardzo gorzkie, wielowarstwowe dzieło, z silnymi wibracjami, które uwodzi i hipnotyzuje. Konsekwencje ludzkich słabości strasznie głośno, niesamowicie blisko w bezkompromisowej opowieści.