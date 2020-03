Bardzo często o wszelkich kontynuacjach mówi się w kategoriach biznesowych, jako pomysł na to, jak zarobić na danej postaci, tematyce, motywie i innych jeszcze elementach składowych. W wielu przypadkach jest to jak najbardziej prawda. Wystarczy spojrzeć na inne sequele, o których osoby wypowiadają się niekoniecznie w pozytywny sposób. Czy Królowa Śniegu po drugiej stronie lustra jest jedynie maszynką do zarabiania pieniędzy, czy twórcy mają coś jeszcze do powiedzenia poprzez ten obraz?

Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra (2018) -

Świat przedstawiony w animacji jest zdominowany przez magiczne moce oraz czary. Gerda jest postacią pozbawioną jakichkolwiek umiejętności. Prowadzi z rodzicami magiczny sklep z zaklęciami. Pewnego dnia zły Król Harald porywa brata oraz rodziców bohaterki. Co więcej zamyka ich w krainie luster. To miejsce, w którym nie działają żadne czary. Jeśli chce ocalić rodziców oraz brata musi zdobyć jeden przedmiot. Osobą, która może pomóc Gerdzie jest Królowa Śniegu.

Niejedna recenzja nie pozostawia na pewno suchej nitki na scenariuszu. Film animowany z reguły jest skierowany głównie do najmłodszych odbiorców. Oczywistym jest również, że bardzo często dochodzi do zabiegów, których celem jest wrzucenie słów odnoszących się do tematyki dla dorosłych coby rodzice nie mieli za nudno podczas seansu. Jednak w Królowa Śniegu po drugiej stronie lustra granica przesądy zostaje przekroczona zamaszystym krokiem. Potrafią pojawiać się teksty, które nawiązują do takich klasyków kina dla dorosłych jak Pulp Fiction. Powoduje to lekkie zniesmaczenie, ponieważ zestawienie jest nader odważne.

Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra (2018) -

W końcu trzeba również odpowiedzieć na wcześniej zadane pytanie, odnoszące się do sensu, dla którego Królowa Śniegu po drugiej stronie lustra powstała. Po poprzednim akapicie można się spodziewać prostej odpowiedzi - jedynym powodem były pieniądze. Jednak ku zdziwieniu tak nie jest. W filmie wielokrotnie dochodzi do ciekawych zwrotów akcji oraz wniosków, jakie twórcy wyciągają z zaistniałych zdarzeń w fabule.

W przypadku Królowa Śniegu po drugiej stronie lustra nie sposób nie napisać nic na temat muzyki. Oprawa muzyczna jest jak najbardziej na najwyższym poziomie. Jednak magia piosenek jakby została w pierwszej części. Wszystko, co nowe nie będzie (I nie ma) takiego uroku jak to miało miejsce w przypadku pierwszej odsłony przygód Elzy i przyjaciół.

Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra (2018) -

Na płycie DVD znajdziemy film jedynie z polskim dubbingiem. Szkoda jedynie, że nie pozostawiono widzowi wyboru, czy film chce obejrzeć w oryginalnej wersji językowej z napisami, czy może jednak właśnie z dubbingiem. Na płycie poza filmem można znaleźć takie dodatki jak zwiastun oraz making of. Warto docenić, że można zobaczyć jak wygląda praca nad powstającą animacją.

Filmu nie należy przekreślać od razu ze względu na fakt momentami bardzo kiepskiego scenariusza. Jednak Królowa Śniegu po drugiej stronie lustra jest bardzo dobrym przykładem, jak należy odrabiać straty w jednej kwestii w drugiej. Akcja filmu została poprowadzona w odpowiedni sposób, co pozwoliło na zestawienie wniosków płynących z odpowiedniej sceny.