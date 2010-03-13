Czy dzieci pozwolą

Czy dzieci pozwolą

Trzy różne rodziny, problem ten sam. Dzieci przejęły władzę! Ze wszystkiego są niezadowolone, są hałaśliwe, wiecznie kłamią, narzekają na jedzenie. Ale pewnego dnia rodzice decydują się połączyć siły. Wprowadzają w życie nową metodę wychowawczą. Będą zachowywać się dokładnie tak samo, jak ich małe diabły.
Sweet_Foxy użytkownik
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Antyporadnik dla rodziców, z którego można się umiarkowanie pośmiać.

Czy dzieci pozwolą to francuska komedia z 2007 roku. Reżyserii filmu podjął się Eric Civanyan, który jest też – obok Guillaume'a Bretona – współautorem scenariusza.

Czy dzieci pozwolą (2007) - Anne Parillaud, Pascal Légitimus, Sandrine Bonnaire (I), Michèle Garcia, Michel Vuillermoz, Pierre Cassignard

Produkcja ta porusza wciąż aktualny (być może dzisiaj nawet jeszcze bardziej) problem związany z wychowywaniem dzieci. Te ukazane w filmie – należące do trzech różnych (dosłownie różnych) rodzin – są naprawdę nieznośne. Nie jest to zwykły bunt tudzież banalny konflikt pokoleń, nie są to chwilowe kaprysy czy frustracje. Filmowe dzieci to bezczelne i rozwydrzone upiory, a ich rodzice nie mają już siły.

Pewnego dnia mamy i ojcowie wpadają na absurdalny pomysł oparty na starej zasadzie: „kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie” – postanawiają odpłacić swym pociechom pięknym za nadobne i zacząć się zachowywać dokładnie tak, jak one… Czy to może się okazać skuteczną metodą wychowawczą? Niekoniecznie, za to jest ciekawym punktem wyjścia dla komedii. Obawiam się, że sporo z przedstawionych sytuacji zostało zaczerpniętych wprost z życia…

Czy dzieci pozwolą (2007) - Pierre Cassignard, Anne Parillaud

Film Czy dzieci pozwolą pełen jest swoistego (ale nie wulgarnego) humoru, rozmaitych gagów (chyba jest ich aż za dużo) i dziwnych pomysłów (oczywiście nie brakuje tutaj też korzystania z wytartych klisz). Można się się z tego uśmiać. Twórcy sięgają do różnych środków wyrazu – od przesady, przerysowania do poetyckiego oniryzmu.

Niestety, jak to bardzo często zdarza się w realizacji filmów pełnometrażowych, tempo akcji jest nierówne, czasami aż chciałoby się bohaterów nieco pośpieszyć. W niektórych momentach mamy do czynienia z typowymi stereotypami. W innych – fabuła wyraźnie jest zbyt słabo rozwinięta.

Czy dzieci pozwolą (2007) - Anne Parillaud, Sandrine Bonnaire (I)

Przyznać też niechętnie muszę, że aktorsko wypadają tutaj najlepiej dzieci i nastolatki. Dorosła obsada daje radę, ale szczególnie nie błyszczy.

Komedia ta to antyporadnik dla rodziców, z którego można się umiarkowanie pośmiać. Nie wątpię, że u niektórych widzów będzie to śmiech serdeczny, u innych – przez łzy.

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Komentarze do filmu

1
moni0811

demandez la permission – szukam napisów do tego filmu, bądź filmu w polskiej wersji

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