Filmy Patryka Vegi budzą wiele sensacji. Jedni rozpływają się nad nimi z zachwytu, inni nie szczędzą im krytyki. Pewne jest jednak, że bez względu na powszechną opinię na temat kina Vegi, jego produkcje przyciągają tysiące osób do kin, co jest jednak fenomenem.

Kobiety mafii 2 (2019) - Katarzyna Warnke

Kobiety mafii 2 to kolejna odsłona kasowego hitu Patryka Vegi. Niektórych bohaterów zabrakło, jednak w zamian dostajemy kilka nowych postaci. Niania (Agnieszka Dygant) po przejęciu władzy nad stolicą, szykuje się do największego przemytu w kraju, czyli kolumbijskiej kokainy. Towar jednak znika, a kartel żąda głów, więc do Polski trafia niebezpieczna Aida (Angie Cepeda). Jej sojusznikiem zostaje Mata (Piotr Adamczyk), czyli mafioso, który chce umocnić swoją pozycję w przestępczym półświadku. Na wolność wychodzi również Spuchnięta Anka (Katarzyna Warnke), która z dnia na dzień staje się celebrytką. Siekiera (Aleksandra Popławska) wdaje się w romans z bojownikiem państwa islamskiego Amirem, który ginie w akcji z udziałem GROMu, dlatego żądna zemsty Siekiera wraca do Polski.

Kobiety mafii 2 to kolejny już zlepek nie do końca pasujących i łączących się ze sobą historii. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że podobnie jak w przypadku Botoksu, czy pierwszej części Kobiet, pełnometrażowe wersje to zlepek najlepszych scen z serialu. Próżno szukać sensu i jakiejś sensownej fabuły. Na ekranie dzieje się bardzo dużo, sceny przeplatane są losowo, więc nie trudno się w tym wszystkim pogubić. Na dobrą sprawę, gdyby wyciąć wątek Popławskiej czy Warnke, film zbyt wiele by nie ucierpiał.

Kobiety mafii 2 (2019) - Angie Cepeda

Co do gry aktorskiej nie można mieć zbyt wysokich oczekiwań. Nieźle prezentuje się Piotr Adamczyk, czy Janusz Chabior, który w filmach Vegi gra praktycznie takie same postacie. Dobrze wypada również debiutująca na ekranie Aleksandra Grabowska czy odtwórczyni roli kolumbijskiej kobiety mafii Angie Cepeda.

Jedyną kwestią , która zdecydowanie jest na plus to budżet filmu. Vega nie musi udawać, że akcja rozgrywa się w Maroku czy Kolumbii, a cały film kręcony jest w Polsce. Stać go bowiem, by całą ekipę zabrać do tych krajów i właśnie tam kręcić swój film. No i choć budżet był całkiem pokaźny, a nad niektórymi wątkami czuwali również zagraniczni specjaliści to efekt jest całkiem marny i od tego filmu można by rzeczywiście oczekiwać o wiele więcej.

Kobiety mafii 2 (2019) - Aleksandra Grabowska

Wydanie DVD zawiera film w formie oryginalnej oraz z angielskimi napisami. Wydane jest w formie książki, w której znaleźć można trochę informacji o filmie, wywiad z Patrykiem Vegą, Agnieszką Dygant, Aleksandrą Popławską, Angie Cepedą oraz Aleksandrą Grabowską. Na płycie znajdują się również dodatki takie jak zwiastuny filmu, making of oraz humor na planie.

Kobiety mafii 2 to kolejny taki sam film Vegi. Dużo efektów specjalnych, chaotycznie zmontowane sceny, szczątkowa fabuła i wiele wątków w których idzie się pogubić. Nie wnosi on za wiele do polskiej kinematografii, raczej jest to wątpliwa rozrywka, ale mimo to wciąż filmy Vegi przyciągają tłumy do kin i ciężko jest zrozumieć, dlaczego właściwie się tak dzieje.