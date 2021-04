Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Serial jest przykładem wszystkich tych, które oglądasz ze zwykłej ciekawości - co dalej. Na początku zastanawia Cię jeszcze, co z tym seksem i co to jest za kino. Sex education zapewnią Ci śmiech oraz zadumę. Wiele scen otworzy Ci oczy na wiele kwestii, do których niestety w codziennym pośpiechu nie każdy ma głowę i chęć namysłu.

Sex Education (2019-) - Aimee Lou Wood

Seks od samych początków kina oraz teatru jest tematem wielu wektorów. Można w ten sposób iść w kierunku prowokacji przez pokazanie za dużo lub zbyt wyuzdanie. Inna kwestią to marketing. Wystarczy pokazać kawałek intymnych sfer, aby potencjalni widzowie chcieli zobaczyć propozycję jeszcze bardziej. Po co rozmawiać o seksie? Może lepiej uczynić to temat tabu? Właśnie nie. To bardzo zły kierunek. Należy o tym rozmawiać. Jest to element codzienności, którego nie można się wstydzić oraz peszyć przy każdej możliwej okazji, kiedy na ekranie pojawia się intymna scena.

Netflix bardzo często idzie w kierunku gry charakterów. Sex education przedstawia kilka postaci, z którymi każdy może się utożsamiać. Głównymi odbiorcami są nastolatkowie, którzy cały czas szukają samych siebie - tego kim i jakimi osobami chcieliby być. Działa to dokładnie tak samo w przypadku kreskówek. Twórcy poszli o krok dalej i każda z postaci reklamuje inne ubrania. To bardzo cwany i ekonomiczny zabieg, który na pewno podreperował budżet ekipy.

Sex Education (2019-) - Asa Butterfield

Serial stanowi bardzo ciekawe zestawienie, które przedstawia przyjaźń osoby homoseksualnej z heteroseksualną. Co jest w tym ciekawego? Można odnieść śmiałe wrażenie na temat grupowania się tych społeczności. Bardzo często homoseksualni trzymają sztamę tylko ze swoimi i vice versa. Oczywiście nie należy generalizować, bo jest również wiele mieszanych znajomości i nikt nie chce im tutaj ujmować. To raczej obraz właśnie o nich. Dojrzewanie społeczeństwa do akceptacji różnych poglądów oraz orientacji seksualnej. Dające do myślenia zestawienie o możliwości życia w normalności i bez uprzedzeń i wstydliwości.

Wyjaśnienie tytułu także mieści się w kwestii poruszonej tuż powyżej. Dużo osób może spodziewać się typowych poradników, jak zrobić by było dobrze zaczynając od obsługi i przygotowania stosownego sprzętu. Jednak będą oni zaskoczeni. Głównym wątkiem edukacyjnym jest właśnie przyjaźń osób z różnymi upodobaniami orientacyjnymi. Tego uczy widzów Sex education. Bądźcie bardziej otwarci i mniej zaszufladkowani. Przyjaźń z osobą homoseksualną nie oznacza związku z nią. To zwykłe koleżeństwo. Tam funkcjonują takie same schematy i nie działa to zero jedynkowo. Bardzo dużą część obecnego społeczeństwa nadal tego nie rozumie.