Od indywidualnej wściekłości buzującej i bulgoczącej docierającej do ekstremum i zemsty, po bycie przedstawicielem wszystkich ofiar klasizmu, czy wartościowania poprzez stan posiadania. Zuchwałą, brawurową i gorzką vendettę pokazuje w swoim nowym filmie Jan Komasa Sala samobójców. Hejter Bystry i z rozmachem zrobiony film w nastroju kina współczesnego niepokoju i niezgody na nierówności. Moralność jest względna, świat przesiąknięty frustracją, a Internet staje się nieobliczalną bronią o rażącym zasięgu. Doskonale się temu przygląda z głęboką refleksją, ale też zaangażowaniem społecznym reżyser filmu. Natura matką wynalazków, człowiek szukaniem ich możliwości. Apokalipsa może się zacząć chociażby za chwilę od jednego kliknięcia. Czasami może nas przytłoczyć ilość bodźców, ale… witamy w płynnej nowoczesności.

Tomasz zostaje osądzony o plagiat i mimo wielkich starań nie udaje mu się przekonać wykładowców - zostaje wydalony z uczelni. Studiował prawo, pobierał od pomagających mu Państwa Krasuckich pomoc finansową i harował ciężko, by utrzymać się w świecie, na który najwidoczniej był za mało sprytny. Chłopak jest rozczarowany, ale jednocześnie rośnie w nim złość i poczucie niesprawiedliwości. Jest niedaleko w łańcuchu pokarmowym konsumpcyjnego świata i jeżeli ma się utrzymać i nie zostać pożarty, musi działać. Wykorzystuje swoje umiejętności manipulacji, błyskotliwość oraz inteligencję nie do transparentnej walki o równość oraz wolność, a pod sztandarem firmy buzz marketingowej, która ma na celu niszczenie wizerunków innych ludzi, odnajduje swoją metodę na przewrót. Nie będzie działał honorowo, w imieniu wielu, którzy walczą z systemem uprzywilejowanych, chcąc równowagi, tylko zacznie grać na zasadach otaczającego go świata. Na dodatek udowodni, jak z fotela komputera, nierealnej rzeczywistości, można kształtować i wpływać na tą prawdziwą.

Jan Komasa wciska gaz do dechy i serwuje nam seans nienawiści młodego chłopaka do sytuacji, w której nie ma równych szans. Podobnie, jak w Jokerze, czy Parasite, oczywiście innymi zabiegami pokazuje się niekomunikatywność środowisk, wyzysk dnia powszedniego i brutalny sprzeciw klasy niższej, niezrozumiałej i zaniedbanej. Zmienia się narracja, konwenanse społeczne są już przegrzane, a Jan Komasa reaguje na to i prócz stworzenia osobistego portretu odrzucenia, tworzy thriller społeczny uwydatniając konsekwencje takich radykalnych postaw. Tomek tak łatwo zdobywa zaufanie i dostaje się tam, gdzie zechce, bo nikt go nie docenia, nie wierzy, nie spodziewa się po nim zbyt wiele. To ignorancja zapatrzonych w cyferki i pilnujących, by odtwarzać swoje role bogatych pacynek pomaga Tomkowi zaistnieć. To ślepota zdeterminowana poczuciem wyższości nad skruszonym i niewinnym Tomkiem, przedstawicielem ludzi bez przyszłości.

Mimo kompletnie innego temperamentu filmu Sala Samobójców. Hejter, a Boże Ciało prócz otwartej głowy twórcy na różne środowiska i ich obserwacje, mamy wspólny mianownik - bohatera, który musi się zmierzyć z marginalizacją z powodu swojej przeszłości, swojego statusu. Daniel nie może zostać księdzem według prawa, niezależnie od intencji i pragnień, a Tomek nie ma tak wielkiego marginesu błędu, jak wielu ludzi go otaczających - jeden czyn spycha go z toru spełnienia.

Jan Komasa dzięki swojej nieobojętności tworzy obraz aktualny, różnych grup społecznych silnie rezonujący z naszym podwórkiem, ale pokazując mechanizmy i nastroje nieograniczające się do żadnej szerokości, czy długości geograficznej. Mamy tutaj do czynienia z Panem Zemstą. Niczym męski odpowiednik Pani Zemsty ćwiczy strzelanie, chce wiedzieć, jak to jest nie tylko w grze komputerowej, co podpowiada nam jego brak zawahania. Z drugiej strony pokazuje, że bohater rozgrywa to na chłodno, umysłem, mimo że słyszymy jak obłęd przejmuje nad nim kontrolę. Nic go nie powstrzyma.

Sala samobójców. Hejter to dzieło konsekwentne, zrobione bez drżenia ręki, bezlitosne, wysmakowane, umiejące pokazać rosnące ciśnienie i krwawy odwet, nie tworząc jakiejś iluzji realiów, skromnych problemów, a będąc bardzo autentycznym i wiarygodnym. Wielka w tym zasługa obsady, a szczególnie Macieja Musiałowskiego, który nie mówiąc za wiele bezpośrednio w półtonach doskonale kreuje postać Tomka, który z wykorzystywanego stał się wykorzystującym. To smutny obraz współczesności, nienawiści jako jedynej skutecznej metody do przetrwania, będącej synonimem tlenu. Film trzyma do końca pokazując bez mrugnięcia okiem, ze skupieniem, jak „społeczeństwo jest niemiłe”. W pewnym momencie nawet selfie nikogo już nie przekona.