Tom Hanks, odtwórca głównej roli w najnowszym filmie wojennym dystrybuowanym przez Apple TV+ pt. "Greyhound", umożliwia nam wgląd w niebezpieczeństwa i presję, jakich doświadcza kapitan, gdy prowadzi konwój statków przez wzburzony Ocean Atlantycki podczas II wojny światowej. Hanks miał okazję niejednokrotnie udowodnić, że wojskowy mundur pasuje na niego jak ulał – bowiem z kinem wojennym łączy go wieloletni staż. W ciągu całej swojej kariery był między innymi kapitanem statku kontenerowego w "Kapitanie Phillipsie" Paula Greengrassa, bohaterskim pilotem linii lotniczych w "Sully" Clinta Eastwooda, czy żołnierzem w "Szeregowcu Ryanie" Stevena Spielberga. W "Greyhound" wciela się natomiast w amerykańskiego dowódcę marynarki wojennej Ernesta Krause’go, a także debiutuje jako scenarzysta, adaptując powieść "The Good Shepherd" autorstwa C.S. Forestera z 1955 roku.

Akcja filmu rozgrywa się w 1942 roku podczas bitwy o Atlantyk, trzy miesiące po wydarzeniach w Pearl Harbor, i podąża za losami załogi fikcyjnego pancernika USS Keeling, o nazwie wywoławczej "Greyhound". Okręt wojenny wchodzi w skład kwartetu eskortującego konwój 37 okrętów dostawczych do Liverpoolu. Zasięg powietrznej eskorty samolotów myśliwskich obejmuje zaledwie początek i koniec ich podróży, a rozległy odcinek oceanu, przez który przepływają, znany jako "Czarna otchłań" jest pełen niemieckich U-Bootów, których celem jest bezwzględna eliminacja wroga. Film śledzi 50 – godzinną walkę o przetrwanie na wzburzonych i zdradliwych wodach oceanu i stanowi pewnego rodzaju dziennik logistyki morskiej batalii. Jakie doświadczenia wiążą się z udziałem w jednej z bitew II wojny światowej? Dla tych z nas, którzy nigdy się tego nie dowiedzą, to pytanie może mieć tysiące odpowiedzi. "Greyhound" wykonuje solidną robotę, przedstawiając jedną z nich.

Pomimo, że Hanks odgrywa główną rolę, film w dużym stopniu ogranicza rozwój charakterologii i narracji wokół poszczególnych bohaterów, unikając przy tym nuty fałszu. Ernesta Krause’go poznajemy jako bardzo pobożnego człowieka, wyposażonego w solidny kompas moralny, dla którego zniszczenie wroga jest zarówno obowiązkiem, jak i osobistą tragedią. Jest doświadczonym oficerem, lecz debiutującym dowódcą, który pomimo naturalnego zmysłu lidera nosi na barkach brzemię odpowiedzialności za życie całej załogi i presję, wiążącą się z szybkimi decyzjami w trakcie manewrów. Fragmentaryczne retrospekcję z życia prywatnego i chrześcijańska postawa natychmiast wzbudzają w nas zaufanie. Podobnie jak młodzi marynarze, w których oczach nieustannie widać błysk przerażenia, do ostatnich scen filmu pokładamy w tym człowieku ogromne nadzieje. To prawdziwy morski spektakl bez efekciarskiego nadużycia, osadzony w minimalistycznej, lecz idealnie wyważonej grze Hanksa i kolejny wpis w jego panteonie przyzwoitych bohaterów.

"Greyhound" jest bardzo tradycyjną fabułą pełną filmowych archetypów, choć dzięki efektom specjalnym, równie bardzo wyrafinowaną pod względem realizmu. To morska procedura, oparta na skrupulatnej obserwacji działań i stanu umysłu Krausego. Nie ma tu straconej sekundy, a co dopiero minuty. Niemal każda linia dialogu jest rozkazem do wykonania lub przesłaniem komunikatu pełnego nieprzejrzystego morskiego żargonu w górę i w dół linii. Scenograficzna klaustrofobia daję się we znaki, a jedyną rzeczą, która powstrzymuje przerażoną załogę przed morskim grobem, jest szybkość, z jaką wykonują rozkazy, oraz szybkość, z jaką Krause może im je wydać. Kapitan popełnia błędy, ale szybko uczy się na ich podstawie. Z powściągliwymi patriotyzmem, film bardziej dotyczy rzetelnego przywództwa niż heroizmu, kronikarsko odtwarzając rzeczywiste nagrania wojenne.

Tym, co odróżnia ten film od wielu innych filmów o dziejach II wojny światowej jest czynnik ludzki i możliwość utożsamienia się nie tylko z głównym bohaterem, ale także z każdą postacią drugoplanową. Oczywiście, nie doświadczylibyśmy tego bez umiejętnej sztuki operatorskiej. Kąty ustawienia kamery, szerokie ujęcia i estetyczne kadry – to dzięki temu, niektóre ze scen zapierają dech w piersiach. Krause musi podejmować wiele decyzji dotyczących życia i śmierci: czy trzymać się konwoju, czy ścigać okręt podwodny, który ich zaatakował; czy zatrzymać się i zebrać ocalałych ze statku, który zatonął, czy popędzić na pomoc innemu pancernikowi. Musi także żyć z konsekwencjami tych decyzji, które niekiedy są sprzeczne z jego człowieczeństwem (i, jak ukazuje film, z ideą chrześcijaństwa). Patrząc na plamę ropy unoszącą się na powierzchni oceanu, Krause nie może nie zauważyć, że czarny olej ma czerwonawy odcień, jakby morze było pełne krwi. "Gratulacje! 50 Szkopów mniej!"- woła podwładny. "50 dusz" - poprawia go kapitan. To rzadka rzecz - film wojenny napędzany odrazą do wojny, a nie żądzą krwi lub szowinizmem. Definicja Hemingwaya dotycząca odwagi jako łaski pod presją nigdy nie wybrzmiewała wyraźniej.