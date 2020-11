Trzecie oko, ale nawet dwa nie są wystarczająco ostre. Za mało pogłębiony i umiarkowanie spełniony eksperyment na żywym organizmie. Uwolnienie przez zniewolenie. 4

Cel uświęca środki? Porwanie jako praktyka inwazyjnej terapii wstrząsowej, skonfrontowania się z przeszłością? Polski debiut fabularny Fisheye w umiejętnie stworzonej klaustrofobicznej atmosferze rozprawia osobliwie, próbując sięgać po surrealizm i wręcz lynchowski nastrój, zuchwale ogranicza wolność postaci, przewrotnie, by Ją odzyskała nie tylko w dosłownym tego słowa znaczeniu. Niestety, produkcja podejmuje się tematu o dużym ciężarze z brawurowym pomysłem, ale psychologicznie porusza się po powierzchni. Podejrzyj swoje życie bez Ciebie, dowiedz się najwięcej o innych, kiedy Cię nie widzą. Chwilami bardzo kreatywne i spontanicznie w formie, jednak to analityczne symulanctwo czegoś więcej.

Annę poznajemy jako ambitną naukowiec, która przesiaduje wiele czasu w laboratorium, dążąc do przełomowego odkrycia w dziedzinie medycyny. Jednak prawdziwe i mocno osobiste dogrzebanie się do czegoś cennego dopiero przed nią. Widać, że praca jest dla niej też ucieczką od bliskości, szczerości w związku, w życiu, od czegoś chce się dystansować. Któregoś dnia Anna zostaje porwana, a sytuacja ewoluuje w kierunku rozwiązania zagadki w zamian za wolność. Bohaterka jest zamknięta, po to by się otworzyć. Ukrywany przez kamerę porywacz przetrzymuje ją, by obnażyć swoje emocje i fakty z dzieciństwa, od których z jakiegoś powodu się odcięła. Jest to batalia, którą ma stoczyć nie tylko dla siebie, ale również dla swojego oprawcy. Rolami uzależnionej od porywacza ofiary i odwrotnie zacznie się tutaj trochę żonglować, gdyż strach i niebezpieczeństwo zamieni się w poczucie samotności i skoncentrowanie się na wstrząsowym odtwarzaniu wydarzeń z dalekiej przeszłości, które przez bohaterkę zostały wyparte. Na dodatek Anna poprzez lokalizacje swojej klatki może obserwować, podglądać swoje życie bez niej, co spotęguje w niej uciekanie od tu i teraz.

Film próbuje w ekspresyjnej, mocno ewoluującej formie zaserwować nam grę psychologiczną i art-housowe piekło więzienia, którym w pewnym momencie staje się własna głowa i spotkanie ze wszystkim, co na co dzień było skutecznie zagłuszone. Niestety, twórca robi to dosyć niezgrabnie, bo z jednej strony przygląda się bohaterce, jak obiektowi laboratoryjnemu, nie dając nam czasu nawet na nawiązanie relacji, z drugiej niby chce zbliżyć się do niej i pokazać, jaką drogę w czterech ścianach przebędzie.

Taka przymuszona asceza w celu oczyszczenia. Zamysł świetny, jednak wiara twórcy w swoją umiejętność utrzymania napięcia i sensotwórczych scen nie uwiarygodnia się podczas filmu. Sceny efektowne, ale opustoszałe w znaczeniu, rozlatują się dodatkowo poprzez zrzucenie całego ciężaru, który dźwignęła bezdyskusyjnie koncertowo, szarżując doskonale zróżnicowanymi emocjami, główna bohaterka - Julia Kijowska. To ona jest generatorem emocji, agregatem prądotwórczym nastroju. Dociera do obłędu, wręcz teatralnego, po rezygnacje. To jest teatr jednego aktora. To jej show time. Jej gra pięknie komunikuje się z muzyką Agaty Kurzyk, która osacza widza, niczym ściany naszą bohaterkę. Julia Kijowska odnajduje się w tej eksperymentalnej historii, w przeciwieństwie do reżysera Michała Szcześniaka, który w pewnym momencie przestaje mieć pomysł na jej opowiadanie. Ewidentnie chciałoby się zakrzyknąć o krótki metraż tej wycieczki intymnej bohaterki w małym metrażu.

Tym mocniej, przy naprawdę brawurowej osobistej ekspedycji do strefy szaleństwa Juli Kijowskiej, wybrzmiewa przepołowienie jakości filmu, nierówność i zgrzyt pomiędzy tworzywem sztucznym, z którego wykonany jest wątek dodatkowego oka do podglądania. Ten „dodatek” jest naddatkiem, który nie podnosi akcji filmu ani nie wwierca się w nic psychologicznego.

Fisheye to kino z dużymi zachciankami na psychologiczny rezonans aż do szaleństwa, na wtrącenie mądrej refleksji psychoterapeutycznej o oczyszczeniu poprzez powrót do traum w osobliwej i niecodziennej formie. Jednak wydaje się nie mieć sił na podniesienie i doniesienie ciężaru, którego się podjął oraz oddania tej paranoidalnej atmosfery. Mamy trzecie oko, ale nawet dwa nie są wystarczająco ostre.