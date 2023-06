Dynamiczna i niezwykle kolorowa animacja będąca doskonałą rozrywką dla pociech. Rodzice pewnie spojrzą na niego z nostalgią w oku, ale będą świadomi, że całość została stworzona na współczesną modłę. 6

Do polskich kin wleciała właśnie kolejna adaptacja kultowej serii gier. Tym razem w formie animacji na dużym ekranie pojawili się bracia Mario i Luigi, którzy mają za zadanie uratować Grzybowe Królestwo przed okrutnym Bowserem. Czy Super Mario Bros. Film to udana adaptacja gry wideo? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tym oto tekście!

Super Mario Bros. Film (2023) -

Zacznijmy jednak od początku. Mario i Luigi rozpoczynają swój solowy biznes - chcą szturmem wbić się do nowojorskiej branży hydraulicznej, co oczywiście nie będzie takie proste. Kiedy miasto zostaje dotknięte wielką awarią, dzielni bracia ruszają na ratunek. Pech chce, że w trakcie ich misji przenoszą się do magicznego miejsca zwanego Grzybowym Królestwem. Okazuje się, że kraina jest zagrożona unicestwieniem z łap okrutnego i ziejącego ogniem Bowsera, który dodatkowo zamierza poślubić Księżniczkę Peach. Mario oraz jego nowa przyjaciółka muszą, więc połączyć siły i razem rozprawić się z rządnym władzy królem klanu żółwi o nazwie Koopas!

Na wstępie zadałem proste pytanie brzmiące czy Super Mario Bros. Film to udana adaptacja gry wideo? Jak najbardziej! Film animowany na podstawie kultowej serii gier wydaje się być perfekcyjną adaptacją, która serwuje fanom wiele smaczków związanych z grami o Mario i Luigim. Oglądając nowe dzieło duetu Aaron Horvath i Michael Jelenic ma się wrażenie obcowania z filmową wersją gry, a poszczególne akty filmu to nic innego, jak questy, z którymi muszą poradzić sobie główni bohaterowie.

Super Mario Bros. Film (2023) -

Fani gier z pewnością w trakcie seansu odnajdą nawiązania do wielu gier, za które odpowiada firma Nintendo. Takie małe smaczki, jak sekwencja, w której Mario pokonuje przeszkody idąc tylko w prawo to piękne nawiązanie do kultowej gry, którą wielu z nas pamięta chociażby z poczciwej konsoli Pegasus. A to nie tylko jeden z przykładów - Super Mario Bros. Film to jedno wielkie mrugnięcie oczkiem w kierunku świadomych fanów i to jest naprawdę fajna rzecz. Znajdźki, w których główni bohaterowie dostają grzybki nadające specjalnych mocy, pojedynek z Donkey Kongiem czy wreszcie spektakularny wyścig inspirowany grami z serii "Super Mario Kart". Pod tym względem Super Mario Bros. Film spełnia swoje zadanie w stu procentach!

Dużo gorzej film sprawdzi się w momencie, kiedy spojrzymy na niego właśnie pod względem czysto filmowym. Fabuła Super Mario Bros. Film wydaje się być bardzo pretekstowa i nie ma zbyt wiele do zaoferowania. Film ten należy traktować bardziej w ramach zbioru różnego rodzaju sekwencji nawiązujących do gier, który ostatecznie udaje się złożyć w prościutką i w miarę spójną historyjkę. Nic więcej. Chociaż film zapewne będzie podobał się rodzicom, to jest on kierowany głównie do młodszej widowni, co nawet widać po humorze, który oferuje film powstały z kooperacji Nintendo oraz Universal Pictures.

Super Mario Bros. Film (2023) -

Dzieciaki powinny być jednak bardzo zadowolone. Nie dosyć, że w akcji zobaczą ulubionych bohaterów z gier, to dodatkowo wszystko pędzi jak szalone nie tracąc ani na moment tempa. To dynamiczna i niezwykle kolorowa animacja będąca doskonałą rozrywką dla pociech. Rodzice pewnie spojrzą na niego z nostalgią w oku, ale raczej będą świadomi, że całość została stworzona na współczesną modłę. Super Mario Bros. Film ma jednak spory potencjał na stworzenie ciekawego i kolorowego uniwersum!