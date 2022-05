Wielbiciele sagi o nadludzkich możliwościach neurochirurga nie będą mieli wątpliwości, że mścić się na krzywdach świata powinien on dozgonnie i konsekwentnie z jeszcze większym rozmachem 7

„Doktor Strenge w multiwersum obłędu” to najnowsza produkcja zaczerpnięta z marvelowskiego nurtu fantasy. Sam Raimi – jej reżyser – dopilnował, żeby nie uronić czegokolwiek z komiksowego pierwowzoru. Widz otrzyma zatem solidną dawkę specyfików właściwych perypetiom doktora sfilmowanych już wcześniej. Od siebie reżyser dołączy zaś wartości zgoła niekomiksowe, czyli takie, jakich stateczny obraz rysunku, choćby najbardziej sugestywnego, za żadną siłę nie odda. Raimi wprowadził więc filmowe multiwersum od razu w najwyższe obroty i nie zszedł z nich do końca swojej produkcji ani na moment. Niezwalniające tempo może wprawdzie ujść za wadę filmu, bo miejsc na zaczerpniecie oddechu jego twórcy nie pozostawili zbyt wiele, a i chwile niezbędne głębszej refleksji trudno zmieścić wśród feerii wizualnych wrażeń. Dla koneserów marvelowskiej formy będzie to jednak atut wyróżniający ją na tle wydarzeń miałkich, nijakich.

Doktor Strange w multiwersum obłędu (2022) - Elizabeth Olsen (I)

Skojarzenie z filmami Charlesa Bronsona narzuca się w wypadku „Doktora Strenge’a” w sposób przewrotny, bo wprawdzie inna to stylistyka i osobna treść czy target odbiorczy. Nie sposób jednak uniknąć wrażenia, że kolejne odcinki przygód bohatera uniwersum są opowieścią o tym samym wydarzeniu, ubraną za każdym razem w coraz bardziej perfekcyjny garnitur atrakcji filmowych. Wspomniany wcześniej filmowy Bronson za osobiste tragedie rodzinne mścił się na oprawcach swoich bliskich w sumie pięć razy. Gdyby premierowy odcinek z cyklu „Życzenie śmierci” okazał się finansowym niewypałem, producenci nie zdecydowaliby się zapewne na cztery kolejne poprawki. A tak eksploatowali dojną filmową krowę, aż ta nie padła pod ciężarem frekwencyjnego znudzenia.

Akcja „Doktora Strenge w multiwersum obłędu” rozgrywa się w przynajmniej dwóch planach: realnym i fantasmagorycznym. Jednak twórcy filmu tymi ograniczeniami żonglują dość swobodnie, stąd uzasadnioną może być dezorientacja, jakie sceny przypisać do którego z porządków narracji. Sam Raimi pozornie pilnuje zasady, że sekwencje oniryczne wymykają się spod kontroli, a te realne mają za zadanie porządkować klarowność przekazu. Ale i tym założeniom nie jest reżyser przesadnie wierny.

Doktor Strange w multiwersum obłędu (2022) - Benedict Wong

Realizm niektórych ujęć, bez względu na to, do jakiego spectrum potencjalnie należą, wprawia i tak już rozhuśtane tempo filmu w jeszcze większy wigor. W jednej ze scen filmu obficie wymiotujący Doktor Strange sam niejako traci świadomość, czy jest kimś wszechmocnym zmagającym się z chwilową słabością, czy pozostaje zwykłym człowiekiem, którego organizm domaga się w ten sposób zaprowadzenia na świecie klasycznego porządku rzeczy. Wielbiciele sagi o nadludzkich możliwościach neurochirurga nie będą mieli wątpliwości, że mścić się na krzywdach świata powinien on dozgonnie i konsekwentnie z jeszcze większym rozmachem.