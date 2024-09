Scenografia i stylizacje postaci to jak zawsze mocne strony reżysera, a wykreowany świat cieszy oko swoim bogactwem szczegółów, jednak to nie wystarcza, by zrekompensować słabości scenariusza. 5

Tim Burton to twórca, który po raz kolejny sięga po motywy i stylistykę dobrze znane z jego wcześniejszych dzieł. Tym razem jednak nie próbuje ukrywać tego faktu pod pretekstem "nowej" historii. Wręcz przeciwnie — z pełną świadomością wprowadza nas ponownie do świata wykreowanego w kultowym Soku z żuka z roku 1988, oferując bezpośrednią kontynuację tej ikonicznej opowieści. Reżyser nie stara się wymyślać koła na nowo, lecz wykorzystuje nostalgię i atmosferę tamtego filmu, by rozbudować i pogłębić znane nam już uniwersum.

Beetlejuice Beetlejuice to opowieść rozgrywająca się wiele lat po wydarzeniach z pierwszego filmu. Lydia, która obecnie prowadzi program rozrywkowy, wykorzystuje swoje paranormalne zdolności, choć nie wszystko idzie zgodnie z planem. Przeszłość nie daje o sobie zapomnieć, a wspomnienia Beetlejuice'a ponownie zaczynają prześladować bohaterkę. Po rodzinnej tragedii, Lydia, jej córka Astrid oraz macocha Delia wracają do rodzinnego domu w Winter River. Na strychu Astrid odkrywa tajemniczą makietę miasteczka, która skrywa portal do zaświatów. Kiedy imię Beetlejuice'a zostaje wypowiedziane trzy razy, demoniczny antybohater powraca, aby po raz kolejny wywołać chaos w życiu Lydii i jej bliskich.

Przede wszystkim, najnowsze dzieło Tima Burtona zawodzi pod względem fabularnym. Scenariusz, łagodnie mówiąc, nie spełnia oczekiwań, a jego konstrukcja sprawia wrażenie chaotycznej – zarówno w świecie rzeczywistym, jak i tym duchowym (jeśli można sobie pozwolić na taki drobny żart). Cała opowieść, której fundamentem ma być relacja między trzema pokoleniami, okazuje się zaskakująco płaska i pozbawiona głębi emocjonalnej. W efekcie, zamiast angażującego dramatu rodzinnego, otrzymujemy narrację niemal nużącą, jak przysłowiowe "flaki z olejem". Filmowe przedstawienie konfliktu między córką a matką, na tle tajemniczej śmierci ojca, rozmywa się w niedopowiedzeniach. Kamera skupia się na ich twarzach, lecz zamiast emocji, widz otrzymuje pustkę – dialogi brzmią sztucznie, a spojrzenia, które miały wyrażać ból i napięcie, wydają się wydumane. Niezręczne milczenie między bohaterkami nie buduje atmosfery, a jedynie pogłębia wrażenie braku głębszej relacji. Próby nawiązania kontaktu między nimi wyglądają bardziej jak wymuszone sceny niż autentyczny dramat rodzinny.

Fatalnie skonstruowane wątki romantyczne, które dotykają wszystkich kobiecych postaci w filmie, dodatkowo pogłębiają jego problemy. Trudno stwierdzić, która z decyzji Burtona wypada gorzej – czy zbędna, demoniczna postać grana przez Monicę Bellucci, która, mimo obiecującego wprowadzenia jako bezwzględna "wysysaczka dusz", okazuje się jedynie nieistotnym wypełniaczem bez większego wpływu na fabułę? A może karykaturalny i nieśmieszny partner Lydii, który jedynie wykorzystuje jej naiwność? Scenariusz woła o pomstę do nieba i nasuwa się pytanie, po co Burton chciał rozbudowywać w ten sposób świat, skoro nie miał na niego odpowiedniego pomysłu? Zamiast tego powinien skupić się na eksploracji samych zaświatów – ich dynamiki, funkcjonowania oraz potencjału, który mógłby wynieść film na wyższy poziom.

To właśnie ten wykreowany świat mógłby stanowić o sile Beetlejuice Beetlejuice, dając sequelowi szansę na coś więcej. Burton, jak zawsze, zachwyca wyobraźnią w zakresie stylizacji, scenografii i projektów postaci, co od lat jest jego znakiem rozpoznawczym. Każdy szczegół – od kroju ubrania po rysy twarzy – opowiada swoją historię, zanim jeszcze bohaterowie wypowiedzą pierwsze słowa. Nawet postaci z dalszego planu mają swoje unikalne charaktery, co daje widzowi przestrzeń do własnych interpretacji i uruchomienia wyobraźni. To właśnie ten aspekt filmowego świata jest najbardziej fascynujący, a nie płaska i niedopracowana historia Astrid, której znużenie podkreśla jeszcze nijaka gra Jenny Ortegi. Jeśli chcecie więc zobaczyć pozbawioną charyzmy Wednesday Addams, to koniecznie idźcie na Beetlejuice Beetlejuice.

To film, który zachwyca wizualnie, ale niestety rozczarowuje fabularnie. Scenografia, stylizacja i projekty postaci to jak zawsze mocne strony reżysera, a wykreowany świat cieszy oko swoim bogactwem szczegółów, jednak to nie wystarcza, by zrekompensować słabości scenariusza. Mimo ciekawie zapowiadających się wątków, fabuła jest pełna niedopowiedzeń, a wątki romantyczne wydają się być niepotrzebnymi wypełniaczami. Na tym tle wyróżnia się jedynie Michael Keaton, który ponownie brawurowo wciela się w postać Beetlejuice’a. Jego charyzma ożywia ekran, ale niestety jest go za mało, aby uratował film. W efekcie Beetlejuice Beetlejuice pozostawia uczucie niedosytu i zawiedzionych oczekiwań.

