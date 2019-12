Kryminał, który chce zwielokrotnić swoje znaczenie i nie zostać tylko bardzo solidnie i podręcznikowo zbudowaną intrygą. Chce stworzyć intelektualny kryminał, ale nie jest w tej materii zbyt odkrywczy ani charakterny. Tajemnica Henriego Picka nie osadza swojego potencjalnego sukcesu narracyjnego, napięcia i maksimum emocji na rozwiązaniu zagadki, a pytaniach, które krążą wokół historii o tajemniczym pisarzu. O elitaryzmie artystów, jednym wyobrażeniu i portrecie twórcy, niespełnionych ambicjach doprowadzających do obsesji oraz intrygującym, ale jakoś zbyt skrótowo potraktowanym i poszkodowanym temacie formy ważniejszej od treści. O tym mówi bohater filmu w pewnym momencie, ale i swoim opowiadaniem sama produkcja.

Tajemnica Henriego Picka (2019) - Fabrice Luchini

Pewnego dnia jedna z wydawczyń znajduje książkę w bibliotece dzieł odrzuconych, która opublikowana stanie się fenomenem na całym świecie. Historia wokół niej jest kompletnie niewiarygodna dla Michaela Rouche, uznanego krytyka literatury. Nie wierzy w nagle wypływającego pisarza, który zostaje odkryty po śmierci, a za życia napisał tak wielkie dzieło i nikt z rodziny się o tym wcześniej nie dowiedział. Na dodatek nikt nigdy nie widział, żeby Henry czytał, fascynował się czymś szczególnie, był można powiedzieć „zwykłym śmiertelnikiem” – miał pizzerię. Michael jest poirytowany i jest przekonany, że to jakaś hucpa i będzie zdeterminowany, by dowieść, że dzieło, które zachwyciło i jego, nie jest autorstwa tytułowego Henriego Picka. Zostawi gdzieś w tyle miłość do literatury i raczej padnie ofiarą swojej wiary w określony rysopis figury pisarza i niedowierzania, że wyjątkowa sztuka może wziąć się ze zwyczajności. Jego śledztwo nie będzie podyktowane moralnymi wartościami, czy uczuciem do sztuki, a potrzebą udowodnienia czegoś sobie i ucieczki od własnych frustracji i pewnego niespełniania.

Tajemnica Henriego Picka to dzieło dosyć letnie, kino środka. Nie jest żadnym Kolumbem kina, ale też nie jest przepełnione truizmami i bolesną powtarzalnością. Ma na siebie pomysł i prowadzi go bardzo stabilnie z akcentami humorystycznymi, nienachalnymi. Jednak czuć od początku pewne niezdecydowanie filmu i brak siły na udźwignięcie refleksji, do których może prowadzić. Z jednej strony mamy niewyspecjalizowanego w tropieniu krytyka literackiego, który zawzięcie, bez wyczucia taktu w wielu momentach dąży do odkrycia prawdy i nie może się pogodzić z obecną. Za to o wiele ciekawiej jest w tyle, potraktowane jako bonus, dodatek, plan w oddali, rozmazany, przepada. Intrygujące jest życie książki i pytanie o jej popularność: czy jest zdeterminowana wartością dzieła, zawartością, czy magiczną, mitologią jaka towarzyszy jej powstaniu? Niestety ten wątek jakoś tam półgębkiem zostaje potraktowany i przemyka. Podobnie jest z tematem dezorientacji życiowej naszego głównego bohatera – jego rozmyślania są zdawkowe, a to że jest to krytyk już jest pewną sugestią. Niestety, kolejną nierozwiniętą. Szkoda też potencjału jaki tkwi w tym kryminale na poziomie pokazania środowiska wydawniczego, które zachwycone tym marketingowym manewrem, wysyła swoich ludzi, którzy siedzą godzinami w bibliotece i zaczytują się w tych odrzuconych książkach. Bo skoro kilkanaście lat temu przepadło, a raczej mogło przepaść, tak wielkie dzieło? No i autor? Czy anonimowy będzie usatysfakcjonowany kiedykolwiek, tak samo jak znany i uznany – czy jednak pewien stopień megalomanii i egocentryzmu jest w takiej sytuacji zdrowy i to tak naprawdę duma ze swojego osiągnięcia? Jak to nazwać?

To film, który spełnia się na poziomie kolejnego kryminału ze smakiem na coś więcej i wejściu w literacki świat – książka staje się siłą napędową akcji – to zuchwały pomysł. Jednak w trakcie tego szwy historii puszczają, luzują się bardziej, nie są stabilne i mamy do czynienia z czymś pomiędzy. Tajemnica jest najmniej tajemnicza, a tekst o tekście naprawdę powoduje nasze, straszne poczucie niezaspokojenia czymś obiecującym.