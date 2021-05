Mniej zuchwały ten kolaż samozniszczenia i dystopi. Żonglerka gatunkami zgrabna, ale bardziej zachowawcza i mniej rozpustna. 6

Kolaż samozniszczenia i rozwoju maszyn, innych bytów, a jednocześnie regresu ludzkości. Drugi sezon Miłość, śmierć i roboty znowu faszeruje nas feerią bezkompromisowych, zróżnicowanych stylistycznie i narracyjnie segmentów krótkich, o rożnym napięciu historii. Dosyć skutecznie ich łącznikiem, który chwilami jednak trochę bardziej, niż w pierwszym sezonie traci zasięg i się zacina jest efekty dążenia człowieka w swoim egoizmie i wyznawaniu antropocentryzmu do przekształcania, wytwarzania, plądrowania i zmieniania planety według własnej fantazji. Mniej tutaj wigoru, niż w pierwszym sezonu i zróżnicowania pod względem gatunkowym, czy zuchwałości narracyjnej. Antologia różnych bytów i braku umiejętności przez człowieka nawiązania kontaktu z mniejszym rezerwuarem emocji i ekspresji twórczej. Jest niejedna rozróba, ale z mniejszym wymiarem refleksji i filozofii. Dalej jest miłość i inne nieszczęścia, ale mniej głów zwiedzamy.

Wracamy do wielkiej ekspedycji po naszym świecie, w różnych konwencjach i po podróży wehikułem czasu raz wydaje się w mniej oddalony czas, raz bardziej. Od historii obyczajowej i mocno sarkastycznej, gdzie robot jako służący człowieka pragnie wolności i zemsty, z bardzo bezkompromisowym i krwawym opowiadaniem o walce z przeludnieniem i pragnieniem nieśmiertelności przez pozostałych, makabrycznie ujętym antynatalizmem, po wizje Świętego Mikołaja, który okazuje się nie wyglądać, jak to rodzice dzieciom opowiadają, wręcz w formie horroru i bardzo upiornie zdemaskuje się sakramentalne „Mikołaj nie istnieje”. Wędrujemy ze snu do jawy, znajdując się na jej granicy, dostając sinusoidę emocji i znowu ten znak zapytania, co mamy uznać za zabawę, a co za przewidywalny przyszły scenariusz.

Miłość, śmierć i roboty bez pasów bezpieczeństwa oprowadza nas po dystopijnej rzeczywistości w ośmiu aktach. Bez pustostanów i zadyszki chwyta się za horror, mistyczną animację, Sci-Fi rasowe, po thriller, groteskę, czy horror, a nawet przypowieść filozoficzną i esej. Jednak nie ma tak szeroko rozłożonych ramion i nie mieści tyle, a jednocześnie bez nadmiernej ilości bodźców, a hipnotyzując wręcz, jak pierwszy sezon.

Oczywiście bardzo intrygujące i przewrotnie są nawiązania do utworów, przypowieści oraz mitologii z przeszłości przeszczepionej na współczesne realia. „Podróże Guliwera” w jednym z najbardziej refleksyjnych, a jednocześnie mocno przefiltrowanych kreacją animacją jako komentarz mniej satyryczny, niż oryginał o ludzkiej naturze i jej uprzedmiotowieniu innej istoty. Mamy też świetnie prześmiewcze tłumaczenie zeswatane odważnie z Horrorem i Sci-Fi legendy o Świętym Mikołaju, gdzie ciasteczka się też przydadzą, bądź poruszenie wątku zmian klimatycznych w postapokaliptycznej rzeczywistości. Takich różnych manewrów pokazujących obecności nieobliczalności w ludzkim życiu, przede wszystkim wynikającej z człowieka zachwytu możliwościami, kombinacjami nie brakuje, jednak mimo wszystko nie ma balansu pomiędzy zabawą gatunkową, a myślą złożoną i wielowymiarową. Niestety też większość tych animacji zachowuje się, jak wycięta z czegoś dłuższego i nie potrafi, tak doskonale uchwycić esencje i stworzyć pyszny ekstrakt sycący w ciągu kilkunastu bądź kilku minut.

Miłość, śmierć i roboty to dalej błyskotliwy i pomysłowy rollercoaster doświadczeń z zacięciem aktualnego komentarza. To dalej serial, co idzie na starcie ze strefą komfortu i bardzo realne refleksje zestawia z gatunkami, które mocno filtrują rzeczywistość. Jednak odkrywczość tutaj i audiowizualna gimnastyka to jednak o wiele mniej wygibasów i chwilami wręcz rozgrzewka. Sinusoida poziomu jest o wiele większa. Mniej miłości aż do śmierci.