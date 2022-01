Niepotrzebna kontynuacja, która pokazuje, że twórcom brakuje już paliwa do napędzania maszyny z pomysłami. 4

Hotel Transylwania: Transformania, czyli czwarta część popularnej komediowej serii animowanej od Sony Pictures doczekała się premiery. Tym razem zmieniono sposób dystrybucji - film zamiast trafić na ekrany kin, pojawił się w ofercie platformy streamingowej Amazon Prime Video. Tak, więc jeśli Wy lub Wasze pociechy, jesteście fanami Drakuli i jego świty, to ich najnowsze przygody znajdziecie właśnie w tym miejscu.

Drakula w trakcie 125 rocznicy funkcjonowania tytułowego hotelu zamierza odejść na emeryturę. Niestety nie za bardzo podoba mu się pomysł, aby tym miejscem zajmował się Johnny - zwykły śmiertelnik. Sytuacja zaczyna się gmatwać, kiedy szalony naukowiec Van Helsing za pomocą swojego wynalazku zmienia Johnny'ego w potwora, a Drakulę w zwykłego człowieka. Bohaterowie muszą wyruszyć w niebezpieczną podróż, która pomoże im cofnąć przemianę, nim stanie się ona nieodwracalna.

Tym razem reżyserią filmu zajął się duet Jennifer Kluska oraz Derek Drymon, a nie jak to było w przypadku trzech poprzednich odsłon, Genndy Tartakovsky. I to niestety widać - na pierwszy rzut oka bohaterowie Transformanii niczym się nie różnią, jeśli porównamy ich z wcześniejszymi animacjami, a jednak ma się wrażenie, że brakuje im jakichś detali, które definiowały pracę i styl Tartakovsky'ego. Ciężko to opisać słowami, ale na pewno znacie to uczucie, kiedy oglądacie jakiś film lub serial i niby wiecie, że obcujecie z tym samym, ale coś z tyłu głowy Wam mówi, że to jednak nie jest to samo.

Co więcej - nie tylko Genndy Tartakovsky nie powrócił, jako reżyser filmu, ale także Adam Sandler zdecydował się nie użyczać w nowej części głosu Drakuli. Został on zastąpiony Brianem Hullem. Zresztą to nie jedyna gwiazda obsady głosowej, która nie powróciła do pracy przy franczyzie. Podobną decyzję podjął Kevin James, który wcielał się we Frankensteina. Czy opuszczenie pokładu przez trzy największe gwiazdy cyklu nie jest jasną wiadomością dla Sony Pictures?

Zresztą sam pomysł na fabułę wydaje się być mało interesujący i zaskakujący. Jak na komedię animowaną dostajemy naprawdę niezbyt wysoką ilość udanego dowcipu - twórcom albo się nie chce, albo po prostu nie potrafią pokazać nam czegoś nowego. W trakcie seansu Transformanii ma się nieodparte wrażenie, że widzieliśmy to już w poprzednich częściach. Czwarty "Hotel Transylwania" jest niczym innym, jak zwykłą kalką.

Z bólem serca piszę, że czwarta odsłona serii "Hotel Transylwania" to niepotrzebna kontynuacja, która pokazuje, że twórcom brakuje już paliwa do napędzania maszyny z pomysłami. Historia Drakuli oraz jego rodziny i przyjaciół wyczerpała się. Zapewne dzieciaki będą bawiły się przy Transformanii całkiem nieźle, jednak dorosły widz raczej dostrzeże ogromny spadek jakości. Nie tylko w samej animacji, ale również w powielanej historii.