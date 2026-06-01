Świat oczami dziecka

Kolorowy świat to ciekawa propozycja na powrót do dzieciństwa i podróż sentymentalną do połowy dwudziestego wieku. To krótkometrażowa dokumentalna animacja wyreżyserowana przez Jana Łomnickiego. Nie jest to jednak taki zwyczajny film. Jego twórcy wykorzystali bowiem autentyczne rysunki namalowane przez naszych milusińskich. Dzięki temu animacja charakteryzuje się naturalną, choć do końca spójną kreską.

Pomysł z wykorzystaniem rysunków dzieci jest trafiony w dziesiątkę – oto właśnie możemy spojrzeć na świat tak, jak wyobrażają go sobie najmłodsi członkowie społeczeństwa. Są tutaj portrety dzieci i dorosłych, obrazki przedstawiające zwierzęta, a także domy, mieszkania, sale lekcyjne, place zabaw…

Jest pięknie i kolorowo. Na wielu rysunkach możemy ponadto dostrzec elementy, które wykraczają poza Polską Republikę Ludową, wskazujące na przykład na Wielką Brytanię czy Stany Zjednoczone.

Wizualnie całość wypada ciekawie, bogato, różnorodnie i – zgodnie z tytułem – kolorowo. Okraszono to muzyką skomponowaną przez Zbigniewa Rudzińskiego, która momentami jest całkiem trafna, ale czasem nieco irytująca.

Rozbawiła mnie plansza końcowa, gdzie autorzy filmu podpisani są specyficzną czcionką (stylizowaną na pismo dziecięce): Edzio Bryła, Lala Niekrasowa, Zbysio Rudziński, Zbysio Wolski, Władzio Tomaszewski, Adaś Janiak, Miruś Podolski oraz Jasio Łomnicki. Widać tutaj, że konwencja filmu przemyślana jest od początku do końca i konsekwentnie realizowana. Polecam!