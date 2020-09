Rozpoczyna się romansem. Flirtem dialogu filmowego z uchem widza. Potem ramy całości zaczyna się wyginać. 5

Pamiętam, że jako nastolatek pasjonowałem się dwoma nurtami w kinie, które w następnych latach miały mnie ukształtować na miłośnika dziesiątej muzy. Jednym z nich były horrory. Drugim – wszystkie filmy, których twórcy próbowali wykroczyć poza ramy realizmu i wejść na terytoria nieznanych mi dotąd form narracyjnych, symbolicznych czy abstrakcyjnych. Wśród nich znalazły się takie tytuły, jak Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek, Sanatorium pod klepsydrą, Mechaniczna pomarańcza, Kieł w reżyserii Yorgosa Lanthimosa, Holy Motors, twórczość Quentina Dupieux. Grupę tę miałem w zwyczaju określać zbiorczym mianem “dziwnego kina”. I chociaż od tamtej pory minęło już kilka lat i zdążyłem znacznie rozwinąć swój sposób myślenia o takiej formie kinematografii, to jednak najnowsza pozycja w twórczości Charliego Kaufmana ostatecznie zapisze się w mojej pamięci właśnie jako “ten dziwny film”. Nie przez wykorzystaną konwencję, lecz ze względu na ilość wprowadzonych środków stylistycznych oraz spowodowany nimi narastający jazgot merytoryczny.

Może pora z tym skończyć (2020) - Jessie Buckley

Na przełomie XX i XXI wieku Charlie Kaufman zasłynął jako twórca igrający z klasyczną, linearną narracją. Jednocześnie zręcznie posługiwał się abstrakcją oraz intensywną głębią psychologiczną ukazanych postaci, czym szybko zyskał sobie grupę stałych odbiorców. Co ciekawe, w podobnym okresie, w którym wystartował Kaufman, do niszy inteligenckiego blockbusterów zaczął wkradać się inny twórca, eksperymentujący w równie niesztampowy sposób z klasyczną formą prowadzenia historii – Christopher Nolan. Najbardziej interesujący w tym wszystkim jest jednak fakt, że obaj twórcy wypuścili swoje najnowsze filmy (posiadające niemal identyczne wady i zalety) w 2020 roku – roku, który boleśnie udowodnił, iż Kaufman w Może pora z tym skończyć i Nolan w Tenet pogubili się gdzieś na szlaku reprezentowanych przez siebie stylów literackich (w odniesieniu do scenariusza) i wizualnych (względem obrazu w czasie).

Rozpoczyna się romansem. Nie jakąś sztampą z większości komedii romantycznych tylko percepcyjnym flirtem dialogu filmowego z uchem odbiorcy, a potem - przez ucho – z samym umysłem. Dziewczyna (Jessie Buckley), jadąc w podróż z nowo poznanym chłopakiem, rozpoczyna - wypowiedziany w warstwie obrazu - strumień świadomości. Ten szybko wspina się na "poziom meta", zgłębiając naturę indywidualnych sposobów myślenia i myśli samych w sobie. Później ten nieuporządkowany strumień skojarzeń i luźnych faktów zalewa również rozmowę, w którą wdaje się główna bohaterka ze swoim partnerem, Jake’iem (Jesse Plemons). Dialogów słucha się wybornie. Wyziewa z nich pustka społeczeństwa konsumpcyjnego oraz stopniowo ochładzające się relacje między ludźmi. Zimną atmosferę wewnątrz samochodu wzmaga szalejąca na zewnątrz śnieżyca oraz przymusowa klaustrofobia w niewielkiej przestrzeni pojazdu. Niestety, w miarę trwania fabuły ich relacja, zamiast piąć się w górę, zacznie rozwijać korzenie, ostatecznie nie wyrastając wysoko ponad ziemię. Kolejne płaszczyzny narracyjne i stylistyczne zaczynają mieszać się ze sobą - obok groteskowego dramatu rodzinnego rodem z początków twórczości Mike’a Leigha, pojawiają się elementy musicalu, satyra na cukierkowe kino głównego nurtu oraz thriller psychologiczny (z naciskiem bardziej na ten drugi człon). Po niespełna godzinie straciłem z radaru główny wątek Może pora z tym skończyć (jeśli taki kiedykolwiek istniał). Ten rozmył się w nieustannych mirażach, metaforach, płaszczyznach czasowych. Ramach, które zaczynają falować i nakładać się na siebie. Całość ostatecznie zafundowała mi zakończenie tak otwarte, że rozszczepiające się z niego interpretacje filmu pełne były alternatywnych konkluzji, a każda z nich eliminowała drugą. Przy tym żadna też nie była satysfakcjonująca - ot, forma zakończenia w stylu "What the Fuck?" bez podania wyraźnej przyczyny albo skutku.

Może pora z tym skończyć (2020) - Jesse Plemons (I), Jessie Buckley, Toni Collette, David Thewlis

Czas przestaje istnieć. “Przepływa przez bohaterów” jak mówi kawa na ławę Dziewczyna (swoją drogą, nie piszę o głównej bohaterce w tak ogólny sposób, gdyż zapomniałem zanotować w trakcie seansu jej imienia – przeciwnie: to jeden z tych zabiegów, stosowany zwłaszcza przez twórców amerykańskiego kina indie, który ma na celu wpisać ukazaną postać w rejestr symboliczny; ostatnio nie sprawdził się w Mother! - z nim zresztą Może pora z tym skończyć łączy wiele wad). Wraz z czasem, przestaje też istnieć jakakolwiek sensowność widowiska. O czym opowiada najnowsze widowisko Kaufmana? Cóż, na pewno nie oglądałem filmu o tym, jak trudne stały się współcześnie relacje interpersonalne, choć takie motywy tutaj się pojawiły. Nie śledziłem też dramatu rodzinnego o trudnych powrotach do domu. Może pora z tym skończyć nie był również thrillerem o seryjnym mordercy, ani nawet wiwisekcją umysłu Dziewczyny uwikłanej w nieszczęśliwy związek. Historia w pełni nie odzwierciedlała nawet sposobu myślenia osoby chorej na Alzheimera albo otępienie z ciałami Lewy'ego, jak zostaje to zasugerowane w pewnym momencie – wtedy można byłoby znaleźć śladowe ilości sensu w ponad dwugodzinnej wypowiedzi Kaufmana.

Według mnie Może pora z tym skończyć jest przede wszystkim traktatem o tym, jak wiele osób we współczesnym świecie zatraciło swoją tożsamość - żyje wspomnieniami albo powtarza suche wypowiedzi, bez miejsca na refleksję. Popada we frustrację. Zauważa tylko pewne cechy innych ludzi, wpisuje otaczające ją osoby w sztywne ramy – te często są tworzone przez opinię medialną albo psychologiczno-społeczną ocenę. Nie potrafią spojrzeć na bliskich przez pryzmat ich wielowymiarowości. Jeśli taka – tylko sugerowana przeze mnie – interpretacja jest słuszna, wyjaśniałaby ona postmodernistyczny bigos na bazie przyjętych w filmie konwencji stylistycznych. Kaufman przedstawia w nim znaczną część kultury masowej, widzianej w jego perspektywie - kultury, która na przestrzeni ostatnich lat straciła nieco swój blask. Niczym Jim Jarmusch w swoim ostatnim filmie, tak samo autor scenariusza Może pora z tym skończyć próbuje zaprezentować post-postmodernizm. Postmodernizm, który stał się zbyt postmodernistyczny dla samego siebie i tak przeżuty, samopowtarzalny, grający na autopilocie, że sam zaczął gnić, zjadać się od środka (prawie jak zombie w Truposze nie umierają). Sprawił, że współczesne kino straciło swoje barwy. Dlatego bohaterowie przerzucają się nawzajem przytykami do kultury wyższej - rozmawiają m.in. o Kobiecie pod presją i Tołstoju. Prowadzą rozgrywkę o intelektualną dominację nad drugą stroną, chociaż w ostatecznej konkluzji żadna z tych wypowiedzi nie ma większego wpływu na odbiór filmu. Jeśli taki był zamysł Kaufmana, to niestety nie wyszedł. W przeciwieństwie do Truposze nie umierają, zbyt wiele tutaj pretensji i patosu, które skutecznie tłumią dystans do całego filmu, wymazując tym samym jego samoświadomy komentarz do medium kinematografii. Jeśli Kaufman miał przed sobą inne cele – tym gorzej dla niego.

Może pora z tym skończyć (2020) - Jessie Buckley, Charlie Kaufman (I)

W 2020 roku Christopher Nolan i Charlie Kaufman przekroczyli w kinie granice swojej czytelności. Reprezentowany przez nich język zamienił się w bełkot. Bełkot przepełniony dotkliwą pustką merytoryczną. W Tenet wspomniana pustka wyziera ze względu na zawieszoną nisko poprzeczkę osi fabularnej (ratowanie świata przed Apokalipsą). W Może pora z tym skończyć przeciwnie – pustka staje się negatywem tak wielu zabiegów wizualnych i równie licznych zwrotów narracyjnych czy fabularnych. Bo nie sztuką jest namnożenie wątków, a potem wycofanie się z każdego z nich. Wtedy odbiór filmu mija się celem – nic nie wnosi, jest seansem, który do niczego nie prowadzi. W każdym otwartym zakończeniu powinien znajdować się ten minimalny szlaczek, dwa, trzy, które delikatnie wskazałyby kierunek całości - jak miało to miejsce np. w Fight Clubie, a nie w zeszłorocznym Glass. W niczym nie pomaga tutaj znakomita gra aktorska, dobra charakteryzacja czy świetne - bądź co bądź realistyczne – brzmienie dialogów.