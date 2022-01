Efektownie, zabawnie i ciekawie. "King's Man: Pierwsza misja" to rozrywka pierwsza klasa! 8

Szczerze powiedziawszy byłem sceptycznie nastawiony do seansu filmu King's Man: Pierwsza misja. Pomysł prequelu głównej serii wydał mi się niezbyt interesujący, a dodatkowo kampania promocyjna nie wywarła na mnie większego wrażenia. Na szczęście rzeczywistość okazała się inna. King's Man: Pierwsza misja to rozrywka pierwsza klasa!

King's Man: Pierwsza misja (2021) - Rhys Ifans

King's Man: Pierwsza misja to historia powstania organizacji Kingsman, do której w oryginalnej serii dołącza grany przez Tarona Egertona, Eggsy. Europa chyli się ku I wojnie światowej po tym, jak wskutek spisku nikczemnej grupy złoczyńców w zamachu ginie arcyksiążę Austrii, Franciszek Ferdynand Habsburg. Wielką Brytanię i resztę świata może uratować tylko Hrabia Oxfordu, który dodatkowo musi pacyfikować wojenne zapędy swojego syna Conrada marzącego o pójściu na front, aby walczyć za ojczyznę.

Tak naprawdę ciężko pisać o fabule filmu King's Man: Pierwsza misja bez zdradzania szczegółów. Pomimo tego, że akcja rozgrywa się na przestrzeni wielu lat, to jest ona podana w bardzo przystępny sposób - kolejne wydarzenia wydają się być logicznym ciągiem, a prawdziwa historia znana ze szkolnych książek zostaje ubogacona kilkoma sympatycznymi wtrąceniami wymyślonymi przez scenarzystę Karla Gajduska. I to w tej całej opowieści jest najfajniejsze - jest zaskakująca pomimo tego, że prezentuje nam historyczne wydarzenia, które doskonale znamy, a ich uczestnikami są prawdziwe postacie, takie, jak władcy ówczesnych europejskich mocarstw, holenderska tancerka oskarżona o szpiegostwo Mata Hari, działający dla nazistów iluzjonista Erik Jan Hanussen czy wreszcie legendarny rosyjski kaznodzieja, Grigorij Rasputin.

King's Man: Pierwsza misja (2021) - Rhys Ifans

To właśnie plejada tych wszystkich postaci tworzy niesamowity obraz i klimat. Zdecydowanie moim numerem jeden jest wspomniany Grigorij Rasputin w spektakularny sposób zagrany przez Rhysa Ifansa. Brytyjski aktor przez większość czasu przechadza się po cienkiej granicy cringe'u, jednak nie ma momentu, aby ją przekroczył. Jest złowieszczy i zabawny jednocześnie, a jego pojedynek z Hrabią Oxfordu to prawdziwa perła w koronie.

Zresztą King's Man: Pierwsza misja jest pełny znakomitych scen - jedną są lepsze, a drugie... jeszcze lepsze. Pomysłowość Matthewa Vaughna do inscenizowania sekwencji akcji zdaje się nie mieć ograniczeń, a jego wyobraźnia pozwala mu tworzyć rzeczy spektakularne. Dla filmowca nie ma znaczenia czy ma przedstawić widzom pojedynek na szpady, wspinaczkę po stromej górze pełnej... kóz czy sceny batalistyczne z frontu I wojny światowej. Pod względem wizualnym prequel głównej serii potrafi zachwycić, a CGI nie razi aż ta w oczy, pomimo tego, że gdzieś tam unosi się duch greenscreenu.

King's Man: Pierwsza misja (2021) - Ralph Fiennes, Djimon Hounsou

Smutne, że King's Man: Pierwsza misja nie doczeka się najprawdopodobniej kontynuacji, którą sugeruje scena po napisach. Fatalne wyniki finansowe film zamykają Vaughowi drogę do sequela, ale to nieważne. Jego najnowsze dzieło broni się pod każdym względem. Jest efektownie, zabawnie, są sceny, po których szczęka Wam opadnie i to nie z powodu rozmachu, który niewątpliwe ten film posiada, a po prostu zostaniecie zaskoczeni z rozwiązań fabularnych zaproponowanych przez twórców. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić to pewnie zganiłbym reżysera i scenarzystę za zbyt banalny twist, ale wszystkiego mieć nie można. King's Man: Pierwsza misja to i tak rozrywka wysokich lotów, którą zdecydowanie polecam!