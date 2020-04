Najnudniejsza intryga w światowym kinie 2020 roku. 3

Oto jest. Nadeszła... Najnudniejsza intryga w światowym kinie 2020 roku. I mówię to jako widz, który ma już za sobą seans Brahms: The Boy II oraz reboot The Grudge: Klątwa. Najnowszy film z platformy Netflix to typowa dla tego serwisu zapchaj-dziura, w której groźniejsza od tytułowego kłamstwa jest tylko marna gra aktorów i równie karkołomna zagadka kryminalna na pierwszym planie. Szukacie angażującego thrillera na wieczór w majówkę? Trafiliście pod zły adres.

Katie (Camila Mendes) i Adam (Jessie T. Usher) są młodym małżeństwem, które próbuje odnaleźć się we współczesnym, dorosłym świecie. Ona pracuje jako opiekunka osób starszych. On wciąż nie potrafi znaleźć dla siebie finansowo dogodnego zajęcia. Zamiast sielankowej wizji związku dostajemy tutaj cierpką rzeczywistość młodych, którzy starając się osiąść “na swoim”. Parze głównych bohaterów stopniowo zaczyna brakować funduszy na przeżycie, zaś termin zapłaty za czynsz zbliża się nieubłaganie. Na szczęście staruszek, którym zajmuje się Katie, decyduje się przepisać dziewczynie cały majątek. Czy mogło być lepiej? Owszem. Mężczyzna niespodziewanie umiera. Młode małżeństwo niespodziewanie dziedziczy domostwo po staruszku. Organy ścigania niespodziewanie interesują się testamentem zmarłego. I na tym niestety niespodzianki w filmie się kończą...

Groźne kłamstwa popełniają niemal wszystkie błędy niskobudżetowych thrillerów przeznaczonych bezpośrednio na małe ekrany. Zresztą, jego niewysublimowaną jakość można wskazać już na poziomie samego tytułu widowiska, zaczerpniętego jakby z darmowych generatorów nazw w obrębie “kina z dreszczykiem”. Film jest niemal całkowicie pozbawiony napięcia. Twórcy sięgają po klisze utożsamiane z kinem gatunkowym, nie potrafią jednak sprawnie wykorzystać ich w misternie skonstruowanej zagadce kryminalnej. Pojawia się motyw skradzionych diamentów, niebezpieczny agent nieruchomości (sic!) oraz podejrzliwa pani detektyw. Wszyscy wokół pary głównych bohaterów zachowują się, jakby cierpieli na zaburzenia paranoidalne, zaś Katie i Adam stali się naczelnym obiektem ich zaburzeń. Czy małżeństwo faktycznie zmanipulowało staruszka, chcąc dobrać się do jego fortuny? A może są tylko marionetkami w rękach innych łotrów?

Szkoda, że twórcy Groźnych kłamstw nie rozwinęli wątków obyczajowych. Esencja widowiska – pierwsze kroki młodej pary w dorosłym świecie kontra system, który wydaje się tłamsić każdy ich ruch - zapowiadały całkiem ciekawe kino dramatyczne i kryminalne, z unoszącym się duchem Kafki w tle. Równie interesujący wydał mi się motyw opiekunki w domu starszego mężczyzny. Niemal od pierwszych scen widzom zostaje zakomunikowana tajemnica, skrywana w majątku staruszka. Liczyłem, że dziewczyna okaże się lokalnym Sherlockiem, tropiącym zagadkę rezydencji. Bohaterce niestety zabrakło śladowych ilości charyzmy. Aż w końcu: do samego końca miałem nadzieję, że twórcy chociaż spróbują sięgnąć po chwyty utożsamiane z kinem Hitchcocka albo Finchera, żeby trochę podreperować swoje widowisko. Na próżno. Napięcie gaszą rozwlekłe dialogi i równie przeciągnięte śledztwo, którego finał - tyleż przewidywalny, co irracjonalny – daje tylko nadzieję na szybkie nadejście napisów końcowych.

Rozczarowani będą nawet miłośnicy serialu Riverdale, którzy sięgnęli po Groźne kłamstwa dla głównej bohaterki. Camila Mendes - pojawiająca się już wcześniej w produkcjach oryginalnych Netflixa – nie pokonuje wyzwań, które stawia przed nią scenariusz filmu. Nie odstaje przy tym szczególnie od reszty obsady widowiska.

Soundtrack? Zgroza. Dobór utworów i ich aranżacje mają się nijak do fragmentów filmu ukazanych w warstwie wizualnej.

Przeczytałem właśnie moją recenzję od początku i zdałem sobie sprawę, że nie napisałem o Groźnych kłamstwach ani słowa pochlebnej opinii. Spędziłem kilka minut, próbując wyłuskać z filmu chociaż jedną pozytywną cechę. Coś, co sprawiłoby, że z czystym sumieniem mógłbym zarekomendować Wam tę produkcję. Na próżno. Problemem wydaje mi się w tym wypadku zachowawczość twórców. Produkcja stosuje się do wszystkich gatunkowych ograniczeń prędkości, ba!, jedzie nawet wolniej, niż jest to powszechnie dozwolone. Wystarczyłoby docisnąć gazu w paru momentach i już film zyskałby, choć trochę, w moich oczach.

Zamiast tego dostaliśmy szarą myszkę na polu telewizyjnych thrillerów Netflixa. Produkcję, która jest zbyt poprawna, zbyt skupiona na słowie, zbyt przewidywalna, aby móc z niej czerpać guilty pleasure’ową przyjemność seansu kina złego smaku. Ot, wyrabianie ilościowej normy przez platformę Netflix, przy równoczesnym zignorowaniu swojego odbiorcy.