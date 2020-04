Droga do żyli długo i szczęśliwie może być piękną, ale wymagającą podróżą oraz wcale nie wygląda zawsze tak samo. Zdecydowana osobliwa i oryginalna animacja Rodzeństwo Willoughby właśnie o tym opowiada – o nieprostej wędrówce do prostych i oczywistych potrzeb. Zuchwale, ze świadomością, że animacja nie musi konsultować swoich decyzji z nikim i sama ustala reguły oraz prawa, wykorzystuje tę swobodę kreatywności całkowicie serwując nam niby antyfamilijną komedię, a tak naprawdę bardzo przewrotny dramat rodzinny. To też pięknie skonstruowany komentarz w nierealistycznej formule, jak miłość i empatia współcześnie są passe.

Oprowadzać po świecie rodziny Willoughby będzie nas kot, a znając ich naturę powinien być całkowicie obojętny wobec czyichkolwiek losów, jednak nawet on przyzna się do potrzeby bliskości, ale nie zamruczy błyskawicznie. Kot odrzuci egoizm i nie tylko pokaże nam odseparowaną od uczuć, pełną znieczulicy rodzinę, ale i będzie narratorem uczestniczącym. Czwórka dzieci skrzywdzona od dzieciństwa deficytem opieki i bezwarunkowego uczucia tkwi w patologicznej rodzinie, gdzie ich rodzicom wystarcza sił tylko na miłość do siebie – samolubną i obsesyjną, jeden egoistyczny potwór o dwóch głowach. Dzieci nie cieszą się z posiadania rodziców – wolą nie mieć żadnych, niż jakichkolwiek, nie są oni wartością samą w sobie. Dlatego cała czwórka wpada na pomysł, by się osierocić! Wydawałoby się, że w bajkach każde dziecko marzy o rodzinie, tutaj perspektywa jest zupełnie odwrócona. To bajka, która sięga daleko poza granice poprawności, by opowiedzieć słodko-gorzką historię o walce ze współczesną znieczulicą, i jak urodzenie dziecka nie robi z człowieka automatycznie rodzica w pełnym znaczeniu tego słowa, a wyłącznie biologicznie. Animacja pełna wyobraźni i ważnych wartości, ale wyświęcająca chaos i niedoskonałość jako budulce realnego piękna.

Rodzeństwo Willoughby od porządku przekracza prędkość, jest niepokorne, ale nie gubi w ekspresyjnej narracji sensu opowiadania. W niesamowicie żywiołowy sposób proponuje nam, czerpiąc z groteski, pokolorowanej rodziny Adamsów, poważne opowiadanie, by za chwilę stwierdzić, że ma widzimisię, by używać tęczy zamiast paliwa. Jednocześnie nie stosuje taryfy ulgowej wobec dzieci. Są one dziećmi niechcianymi, zdezorientowanymi, z włosami z włóczki, które po nitce do kłębka dotrą niełatwo do zrozumienia właściwej definicji rodziny, wcześniej żebrząc boleśnie o miłość. Mimo wielkiego rozmachu tej animacji, potrafi ona pilnować się tematów, które chce poruszyć, na które chce zwrócić w swój dziwaczny, ale niesamowicie urodziwy sposób uwagę. Rozprawia o patologi, która nie ma jednego rysopisu, a może mieścić się w bogatym i pięknym mieszkaniu, bez hałasu i fizycznej przemocy. Na obojętność i zero-jedynkowość systemu opieki społecznej. Wszystko to podaje w totalnie nieskrępowanej formie. Bardzo bajkowo o bardzo realnych problemach i niekwestionowanych zaniedbaniach w świecie deficytu wrażliwości.

Oglądamy istne nabożeństwo dla wolności, niebanalności i akceptacji inności, „dziwności” oraz otulające każdego nienasyconego entuzjastę odważnych opowiadań. Na tę brawurę prócz wyżej wspomnianej groteski, koci narrator głosem, ale i charakterkiem Rickiego Gervaisa już sugeruje, że będzie przesycone to sarkazmem, cynizmem i wyjątkowym spojrzeniem. Do tego mamy świetne podglądanie popkultury i przeszczepienie wielu nawiązań, ale z doskonałą płynnością i koherencją z całością. Ojciec Chrzestny, motyw gry z Pacmana, Genialny klan i bliźniaczki, niczym z Lśnienia, czy motyw z Charlie i fabryka czekolady. To tylko początek atrakcji, przez które obraz wcale się nie rozpada, a doskonale rozkłada ciężar i wywołuje wyrzuty sumienia, jeżeli przegapimy jakiś dialog, czy mrugniemy oczami.

Rodzeństwo Willoughby bez truizmów opowiada o nauce emocji, o istocie istnienia będąc pociągającym dla każdego zmysłu, rozbawiając na wiele sposobów i zapraszając nas na naprawdę nieprzewidywalną planetę. Nieprosta otucha, przepyszna i sycąca uczta. Z rodziną nie trzeba dobrze wychodzić na zdjęciach, tylko chcieć wspólnie pozować. W niecodziennej i niezwyczajnej formie zaklęte opowiadanie o codziennych i zwyczajnych potrzebach. Przywrócić sławę uczuciowości!