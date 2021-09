Wciągająca polska komedia akcji bazująca na historii Zdzisława Najmrodzkiego, legendarnego złodzieja i uciekiniera z czasów PRL-u 7

Tytułowy Najmro (Dawid Ogrodnik) wspólnie ze swoją ferajną okrada pewexy, przywłaszcza coraz to nowe samochody i żyje pełnią życia. Do perfekcji opanował wymykanie się z rąk policji czy ucieczki z aresztów, a dla zmęczonych rzeczywistością PRL-u stał się symbolem wolności. W pewnym momencie na jego drodze życia pojawia się kobieta (Masza Wągrocka), co stanowi okazję do zmiany swojego postępowania - z jakim jednak skutkiem?

Najmro. Kocha, kradnie, szanuje (2021) - Rafał Zawierucha

Najmro. Kocha, kradnie, szanuje bazuje na historii Zdzisława Najmrodzkiego, który osiągnął wręcz status celebryty przez swoje igranie z milicją - aż 29 razy wymknął się organom ścigania, ośmieszając ich w ten sposób i zyskując szacunek pozostałych obywateli. Obok jego losów, mamy tu pokazany słodko-gorzki portret czasów PRL-u - bez nadmiernej nostalgii czy przekoloryzowania, natomiast z licznymi nawiązaniami do eksluzywnych na owe czasy samochodów, popularnych filmów i seriali, czy też upojnych dansingów, a to wszystko w rytmach kultowej muzyki tego okresu.

Film jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Mateusza Rakowicza, znanego głównie z filmów krótkometrażowych (Romantik, segment Stacji Warszawa) - tym bardziej cieszy, jak udana jest ta produkcja. Rakowicz jest również autorem licznych nagradzanych reklam, teledysków i storyboardów - te doświadczenia na pewno wpłynęły na dynamikę i kolorystykę Najmro, wprowadzając do rodzimego kina pewną świeżość. Jest także współautorem bardzo dobrze napisanego scenariusza do filmu (co też niestety jest u nas wciąż rzadkością) razem z Łukaszem M. Maciejewskim, który ma na swoim koncie takie tytuły jak Czerwony pająk czy Król.

Najmro. Kocha, kradnie, szanuje (2021) - Olga Bołądź

Tytułowy bohater odgrywany jest przez Dawida Ogrodnika, który po raz kolejny daje popis aktorskich umiejętności. Jego Najmro to pełen życia, energii i optymizmu młody mężczyzna, któremu przyszło wchodzić w dorosłość w nieprzychylnych czasach. W rolę zaangażowanego w jego sprawę milicjanta Barskiego z sukcesem wcielił się Robert Więckiewicz, a sceny duetu Najmro kontra Barski świetnie się ogląda. Zwracają też uwagę kreacje dwójki członków ferajny stworzone przez Sandrę Drzymalską i Jakuba Gierszała - zdecydowanie warto śledzić dalsze poczynania aktorskie tych młodych obiecujących aktorów. Najmro rewelacyjnie trzyma tempo, utrzymuje ciekawość widza, nasuwając skojarzenie z takimi pozycjami, jak Złap mnie, jeśli potrafisz czy Wilk z Wall Street.

Mimo, że powstaje coraz więcej rodzimych produkcji i stoją one na coraz wyższym poziomie, ciężko znaleźć naprawdę zabawną, nie-głupkowatą komedię, która do tego jeszcze by miała jakąś fabułę. Najmro. Kocha, kradnie, szanuje taki właśnie jest - świetnie napisana ciekawa historia utrzymuje uwagę widza od początku do końca.