Jeżeli ktoś taki, jak Taika Waititi dostaje za dużo władzy to później otrzymujemy coś tak paskudnego i niepasującego do reszty kinowego świata, jak Thor: Miłość i grom. Nieznośna i niezamierzona parodia legendarnego superbohatera oraz miano najgorszej kinowej superprodukcji Marvel Cinematic Universe. Taki właśnie jest nowy Thor.

Thor: Miłość i grom (2022) - Tessa Thompson, Natalie Portman

Thor podróżuje sobie po galaktyce wraz ze Strażnikami, gdzie udziela pomocy potrzebującym. W pewnym momencie musi jednak odłączyć się od grupy przyjaciół, ponieważ na horyzoncie pojawia się potężny wróg, który po kolei zabija bogów. Thor wyrusza do Nowego Asgardu, który jest następnym przystankiem na mapie zniszczenia Gorra Bogobójcy. Tak ku swojemu zaskoczeniu spotyka dawną miłość - Jane Foster, która ku jeszcze większemu zaskoczeniu dzierży miano Potężnej Thor i trzyma w ręce Mjolnira.

Na początek zacznę od tego co w filmie nowozelandzkiego reżysera podobało mi się najbardziej. Zdecydowanie był to Christian Bale i jego kreacja głównego złoczyńcy całej tej historii, czyli Gorra Bogobójcy. Już od początku twórcy serwują nam bardzo dobrą, trwającą kilka minut genezę czarnego charakteru. Jego motywacja do stania się tym, który sieje postrach wśród bogów jest jak najbardziej godna zaakceptowania przez widza. Wszystkie sceny z jego udziałem są najlepszymi w filmie - mają odpowiedni klimat grozy, a także zaskakują i zachwycają warstwą wizualną. Mam wrażenie, że sekwencje w Krainie Cienia, gdzie nie ma barw i wszystko jest czarno-białe to absolutna wizualna czołówka całego Kinowego Uniwersum Marvela.

Thor: Miłość i grom (2022) - Natalie Portman, Chris Hemsworth

I w zasadzie to byłoby na tyle. Reszta wizualnych fajerwerków oferowanych przez Thor: Miłość i grom zdaje się być komputerową i przekoloryzowaną papką. Dodatkowo efekty specjalne są niedopracowane, niejednokrotnie można złapać się za głowę w scenach slow-motion, gdzie Thor skacząc w górę jest ewidentnie ciągnięty na linach. Zresztą nie licząc wspomnianych scen z Gorrem, film pomimo sporej palety barw jest wizualnie brzydki.

Oczywiście źle wyglądający film można nadrobić za pomocą historii oraz bohaterów. Niestety w tym przypadku Thor: Miłość i grom poległ na całej długości. Jeśli komuś nie podobało się to, co w ostatniej odsłonie solowych przygód Spider-Mana zrobiono z Doktorem Strange'em (a mi się bardzo nie podobało!), to powinien przygotować się na solidnego kopniaka od Waitiego. Nowa interpretacja Thora to żart, i to dosłownie. Jego zachowanie, teatralny sposób mówienia i żenujący humor sprawiają, że w pewnym momencie miałem go dość. Twórcy nie mieli również zbytnio pomysłu na jego wątek z Jane Foster. Ona gra po prostu żeński odpowiednik Thora - ten sam styl walki, ten sam sposób bycia, co prawda nie ciska tyloma suchymi żartami, ale w pewnym momencie próbuje. Nawet marzy jej się wymyślenie własnego superbohaterskiego tekstu. Oglądając tę dwójkę nie czuć miłosnej chemii, która powinna roztaczać się nad tą dwójką, a raczej relacje na linii brat - siostra.

Thor: Miłość i grom (2022) - Christian Bale

Jeśli już miałbym pochwalić, któryś z elementów związany z Thorem i jego relacjami z innymi bohaterami to postawił bym na Thora oraz... jego broń. Naprawdę to był jeden z nielicznych momentów, gdzie dowcip działał, pomimo tego, że był powielany parę razy. Obecna broń Thora zazdrosna o jego ex-broń to coś co się humorystycznie broniło i winno być jedynym tego typu elementem w tym bądź co bądź poważnym filmie. Przynajmniej na papierze - śmierć, utrata dziecka, niemożność odnalezienia się swojego miejsca w świecie czy choroba, bo właśnie o takich wątkach tutaj mowa.

Thor: Ragnarok mógł już wydać się przesadą, jednak nie przekraczał granicy żenady. Miłość i grom to zrobił i finalnie stał się niezamierzoną parodią legendarnego superbohatera. Od pierwszych scen z udziałem Thora miałem wrażenie oglądania filmowej parodii w stylu Strasznego filmu czy Poznaj moich Spartan. Tam niestety wszystko było świadome, a tutaj Taika Waititi próbował zrobić superbohaterską komedię, która spodoba się wszystkim, ale niestety przeciągające się i co najgorsze powtarzające żarty to za dużo. Ego reżysera musiało o sobie dać znać i niestety poległ z kretesem. Mam nadzieję - chociaż bardzo w to wątpię - że Thor: Miłość i grom polegnie również w box office'e, a sam Waititi nie dostanie już żadnego projektu w MCU. Mam nadzieję, że któryś z komiksowych bogów mnie wysłucha. W innym wypadku będę musiał skontaktować się z Gorrem. I tylko Bale'a szkoda.