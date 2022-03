Kino, którego w Polsce jeszcze nie było! Takie eksperymenty aż chce się oglądać! 8

Myślę, że film Inni ludzie będący adaptacją głośnej powieści autorstwa Doroty Masłowskiej, był jednym z najważniejszych tytułów pierwszej połowy 2022 roku. Wyczekiwanie na premierę na szczęście zostało już zakończone. Produkcja w reżyserii Aleksandry Terpińskiej zawitała na ekrany i możecie być pewnie, że to film obok, którego nie można przejść obojętnie!

Inni ludzie (2021) - Jacek Beler

Głównym bohaterem opowieści jest bezrobotny mężczyzna po 30-stce wywodzący się z patologicznej rodziny, który cały czas wierzy w wydanie swojej debiutanckiej płyty hip-hopowej. Jego egzystencja polega na piciu, zażywaniu narkotyków, imprezowaniu, uprawianiu przelotnego seksu i łapania się każdej możliwej fuchy, która pozwoli mu zdobyć kilka złotych małym nakładem sił. Po całkowicie drugiej stronie barykady jest Iwona - bogata, aczkolwiek nieszczęśliwa matka i żona. Dopiero ich przypadkowe spotkanie sprawi, że będą mogli oni spojrzeć nieco inaczej na swoje dotychczasowe życie oraz wybory.

To co wyróżnia film Inni ludzie od reszty produkcji z naszego kraju to obrana przez twórców konwencja. Idąc na film do kina nie spodziewałem się, że dostanę najlepszy polski musical od lat. Dodatkowo w takich klimatach! Inni ludzie to film kipiący dresiarsko-raperską atmosferą. Niemalże w całości został on zarapowany przez aktorów grających w produkcji Aleksandry Terpińskiej. I wiecie co? Dają oni radę! Nie czytałem książki chociaż po seansie dowiedziałem się, że napisana jest ona w rapowanej formie. W samym filmie nawijka klei się aż miło, a kolejne teksty niosące sporo przekazu najzwyczajniej w świecie mogą się podobać. Ten film nie dosyć, że bardzo dobrze wygląda, to jeszcze znakomicie brzmi.

Inni ludzie (2021) - Sebastian Fabijański, Sonia Bohosiewicz

Jacek Beler w roli głównej jest przejmujący. Niekwestionowany talent raperski w perfekcyjny sposób łączy z talentem aktorskim tworząc postać prawdziwego niejednoznacznego antybohatera. Z początku niezwykle ciężko jest mu kibicować, jednak z czasem - a w szczególności finale - zaczyna dostrzegać swoje fatalne życiowe wybory. Zresztą film Terpińskiej w bardzo dosadny sposób ukazuje nam bohaterów, którzy sami są kowalami swojego losu, jednocześnie przekazując nam bardzo cenne uwagi.

Niezależnie z jakiego środowiska pochodzisz - patologiczna rodzina z blokowiska, bogatka mężatka czy może dziewczyna z dobrej rodziny, która przyjechała do wielkiego miasta na studia - problemy zawsze cię znajdą. Jasne, będą one inne w zależności od statusu społecznego, ale z pewnością cię nie ominą. Dla jednych jest jest to pusty portfel, dla innych zdrada, samotność, rozpad relacji międzyludzkich. Pod wieloma względami jest to opowieść uniwersalna.

Inni ludzie (2021) - Magdalena Koleśnik, Jacek Beler

Inni ludzie to kino bardzo atrakcyjne ze względu na swoją oryginalną formę. Raperska konwencja, dynamiczny montaż i genialne kreacje aktorskie sprawiają, że propozycja Aleksandry Terpińskiej to kino, którego w Polsce jeszcze nie było! Takie - przynajmniej tak mi się wydaje - eksperymenty aż chce się oglądać!