Bez gloryfikacji i faktografii granie muzyki cierpiących. Tętni różnymi emocjami, nie romantyzuje cierpienia oraz nie fałszuje. 7

Wyśpiewane cierpienia i doświadczenia segregacji rasowej i niesprawiedliwości. Ma Rainey: Matka Bluesa to dobrze skomponowany utwór w jedności czasu, miejsca i akcji nie tworząc żadnej laurki dla jednej z najważniejszych postaci w muzyce. To film, który nie kreuje ciasnej biografii, nie skupia się wyłącznie na liderce, a wśród instrumentów rozgląda się za żywymi postaciami, które wiele doświadczyły. Pretekstem do nie propagandowej, czy nieznośnie manifestacyjnej historii o całodobowej walce o równość jest próba muzyczna, gdzie temperatura jest bardzo zróżnicowana. Jest granie, ale i poważne gadanie. Blues to nie tylko muzyka, a wyśpiewywanie cierpienia pewnej grupy społecznej i w tak nie prostolinijne wzniosłym projekcie udaje się to dosyć skutecznie i temperamentnie pokazać.

Ma Rainey nie chce być nazywana królową, ale z pojęciem matka bluesa się nie sprzecza. Spotykamy ją jako pewną siebie, niedająco nad sobą dominować przez nikogo, kobietę całkowicie świadomą swojego talentu. Nikt nie grzebie w jej przeszłości, a pokazuje tu i teraz. Ma nie brakuje pieniędzy ani klasy, ustalenia twardo granic i właśnie wybiera się na nagranie kolejnej płyty. Bez kulisów dotarcia do tak kultowego statusu z bezdyskusyjnymi przeszkodami w świecie chronicznych podziałów jako afroamerykanka i kobieta. Do tego w jej zespole to Ma jest postacią dominującą. Nie umniejsza zespołowi, rozmawia z nimi o muzyce, ale raczej ani przez chwilę nie pozwoliłabym na niczyją solówkę. Wśród muzyków jest młody i bardzo pewny siebie Levve. Nie jest bezkrytycznie podążającą postacią za Ma, nie umie się podporządkować, a wręcz bulgocząca w nim krew nie pozwala mu uznać czyjegokolwiek autorytetu. Rozmowy, które panowie prowadzą w oczekiwaniu na wielką Ma mają różną temperaturę. Wśród żartów i zaczepek pojawiają się tematy o wiele więcej ważące o przeszłości i doświadczeń, gdyż każdy posiada ich tyle, co chęci i miłości do muzyki. Jedno nagranie, pociągnie ze sobą niejedną emocję przed i po pojawieniu się matki bluesa.

Ma Rainey: Matka bluesa to opowieść, która tętni różnymi emocjami, które parują się z dźwiękami. Jest to mądrze rozłożone, bez skrajności dramatycznych opowiadanie, a kolaż nie jest pełen pstrokacizn. Autor nie ma kompleksu, by popisać się przed wszystkimi, jak dużo wie i nie prowadzi wyliczanki o życiu oraz twórczości Ma Rainey. Opierając się na sztuce teatralnej skupia się na dialogach, na krzepkich zdaniach naturalnie padających z ust bohaterów, które kreują akcję i decydują o atmosferze oraz zmiennym klimacie. Nie jest to jednokierunkowe opowiadanie o rasizmie.

W rosnącej temperaturze zwielokrotnionej poprzez wewnętrzne spory i spięcia pojawia się wątek mocno wybijającego się rewanżyzmu - długo stłumionych frustracji z powodu zaniżonych akcji w świecie poprzez określony kolor skóry - podkręcony do ekstremum sprawia, że człowiek może nie dążyć do równowagi, a jego granica chęci dialogu, kiedy nikt nie odpowiada, może zostać przekroczona i wtedy pojawia się już tylko złość oraz możliwość zemsty. Chwilami, tak też wydaje się zachowywać sama Ma Rainey, którą odbieramy, co ciekawe ambiwalentnie. Z jednej strony wiemy, że jej odwaga i niezłomność jest uzasadniona, ale deprecjonowanie innych wkoło z powodu swojego talentu chwilami wygląda na dążenie do sprawiedliwości dziejowej i odrabianie strat, które pewnie ponosiła od urodzenia przez wiele lat. Podobne odruchy i pewne zachowania napędzane poczuciem upodlenia i wieloletniego marginalizowania istnienia, zauważania koloru, po to by nie zauważać człowieka, generuje najmłodszy członek zespołu. Jego karuzela nastrojów, poczucie nieodnalezienia się w zespole, a jednocześnie również brak pewnego pogodzenia się z porażką zawodową nie jest zdeterminowany kolorem skóry. Doprowadza to do wielkiej nieprzewidywalności działań z jego strony, ponieważ może to już moment nadmiaru bólu i cierpienia, progu wytrzymałości i cierpliwości, które nie musi być już związane z rasizmem.

Ma Rainey: Matka bluesa nie jest żadnym utworem pochwalnym, a solidnie skonstruowanym dialogiem o problemach dialogu poprzez niezmienne nierówności i hierarchię wypaczającą wszystko, nawet piękno brzmienia bluesa, a właściwie jego powstawania. Bez romantyzowania cierpienia, to utwór, który czasami nienaturalnie przyspiesza, ale zdecydowanie nie fałszuje.