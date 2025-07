Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Ambitna reporterka telewizyjna dowiaduje się od bezdomnego proroka, że zostało jej tylko kilka dni życia. W pogoni za sensacją nagle zaczyna szukać... sensu życia. 7

Co za życie w reżyserii Stephena Hereka to lekka komedia romantyczna z elementami dramatu, która opowiada o przewartościowaniu własnych życiowych priorytetów. Główną rolę gra Angelina Jolie, wcielając się w Lanie Kerrigan – błyskotliwą, piękną i ambitną reporterkę telewizyjną z Seattle, która wydaje się mieć wszystko: prestiżową pracę, narzeczonego sportowca i nienaganny wygląd. Jej życie jest dopięte na ostatni guzik – aż do chwili, gdy podczas rutynowego materiału ulicznego spotyka bezdomnego proroka Jacha, który przepowiada, że za tydzień umrze.

Wczytywanie... Co za życie (2002) - Angelina Jolie, Melissa Errico, Max Baker (I), Gregory Itzin

To jedno zdanie rozpoczyna lawinę wydarzeń, która zmusza Lanie do zadania sobie podstawowych pytań: czy naprawdę żyje tak, jak chce? Czy to, co osiągnęła, daje jej szczęście? Angelina Jolie, zazwyczaj obsadzana w rolach kobiet silnych i dramatycznych, pokazuje w tej produkcji swoje inne, bardziej komediowe oblicze. Choć postać Lanie początkowo może wydawać się irytująca w swojej sztuczności i perfekcji, z czasem odsłania się jako osoba wrażliwa, samotna i niepewna przyszłości.

W roli Pete’a, operatora kamery i potencjalnego partnera Lanie, wystąpił Edward Burns. Między nim a Jolie brakuje niestety prawdziwej chemii, co sprawia, że wątek romantyczny – mimo że centralny – nie wybrzmiewa z taką siłą, jak powinien. Mimo to ich relacja wprowadza do filmu nutę emocjonalnego autentyzmu, szczególnie w scenach, gdy oboje zaczynają kwestionować własne wybory.

Wczytywanie... Co za życie (2002) - Angelina Jolie, Max Baker (I), Edward Burns (I)

Film porusza temat sensu życia, pogoni za sukcesem i tego, jak łatwo wpaść w pułapkę pozorów. Jednak mimo interesującego punktu wyjścia i obecności Angeliny Jolie, nie udaje się utrzymać spójnego tonu – balansuje między lekką komedią, dramatem egzystencjalnym i telewizyjną bajką. Scenariusz bywa przewidywalny, a niektóre wątki potraktowane są zbyt powierzchownie.

Pomimo niedoskonałości, Co za życie może przypaść do gustu widzom szukającym lekkiej opowieści z przesłaniem o przewartościowaniu życia. To film, który nie zaskakuje, ale może skłonić do chwili refleksji – szczególnie tych, którzy utknęli w biegu codzienności i zastanawiają się, czy żyją naprawdę, czy tylko „ładnie wyglądają w telewizji”.