Obyczajowa historia o trzech takich nie byle jakich, ale trochę byle jak. Mało odkrywcza, ale nastrojowa chwilami refleksja o śmiertelności więzi i pewnej rzeczywistości. 5

Prawdziwe przyjaźnie zbudowane w rzeczywistości, w której powinno być przecież o nie trudniej ze względu na brak nieustannej dostępności do siebie poprzez telefon, czy internet. Relacje, w które wkładało się więcej wysiłku, co szło w parze z wiążącą zażyłością. Teraz żadna ilość znajomych na Facebooku nie przekłada się na pewne poczucie bliskości, a działa często odwrotnie - rozrzedza uwagę na docenieniu wartości istnienia drugiej osoby. Nie trzeba tyle ryzykować, można zawsze się wycofać, połowicznie wchodzić w interakcje, odpowiadać memami, a nie słowami. Nie zniknąć, a stać się offline. O takich archaicznych już relacjach i przyglądaniu się z perspektywy młodego bohatera, niczym na unikatowe eksponaty trzech przyjaciółek opowiada Steven Soderbergh w Niech gadają. Robi to w sposób nienachalny, jednak tak nieprecyzyjny, że jego metoda podsłuchiwania i oddawania pola naturalnym odruchem i niewykalkulowaniem zamienia się w niewinne muśnięcie kilku tematów, które nie zobowiązuje nas wobec bohaterek i historii. O przemijaniu przywiązania, bez umiejętności przywiązania widza, ale z cierpliwym pokazaniem rozczepiania się atomów relacji bez histerii.

Dostajemy szybkie spotkania zapoznawcze z trzema bohaterkami, przyjaciółkami od wielu lat, będącymi teraz w kompletnie innych przestrzeniach, nie tylko pod względem geograficznym, ale statusu, pozycji, emocjonalnej kondycji. Żadnej jednak nie brakuje charakterku i oryginalnej osobowości. Niedługo spotkamy je na jednym statku, a bratanek jednej z nich - pisarki, która proponuje tę ekskluzywną podróż reszcie przyjaciółek- nie może się doczekać obserwacji generacji budującej, tak silne więzi w czasach przecież trudniejszego dostępu do siebie nawzajem. Bohater chce poznać ten fenomen w swoim kompletnie inaczej skonstruowanym świecie. Jednak na statku zachybocze. Bez wielkich sztormów, ale małymi turbulencjami, podmyje fundamenty i rzeczywistość skonfrontuje jego wyobrażenia i każdej z nich o wierze w dożywotnie przyjaźnie.

Niech gadają to inteligentne, nostalgiczne, ale bardzo poszarpane pożegnanie z pewną rzeczywistością. Statek jest takim Titanicem ich przyjaźni. W tych luźnych rozmowach, gdzie nie czuć wetkniętego nosa reżysera i spotkaniach, jest nienapastliwe tempo demaskacji, które ma ogromny potencjał. Bohaterki tasują spotkaniami i widać między tym trójkątem rozprężenie, a nie pełne ekspresji i obłędu komediowe urwisowanie babeczek w średnim wieku w bransoletkach przyjaźni. Brak popadania w skrajności uniesienia i stawiania pomników relacjom, tworząc głośne show, czy melodramat o zerwanych więziach, pozwala im, jak w tytule po prostu gadać. Widać, jak rozmowy we trójkę się różnią. Z przyjaciółką pisarką są bardziej oficjalne, a kiedy odbywają się bez niej przy grach planszowych, a nie wśród eleganckiej zastawy są bardziej emocjonalne oraz gorzkie. Wydaje się, że film płynie wśród pozornie niezobowiązujących dialogów, takich niepretekstowych usilnie i jednoznacznie z tempem ich podróży po falach, jednak następują momenty wpadnięcia na mieliznę. Czasami reżyser za szybko je temperuje, a z drugiej strony pokazuje dojrzałość, która nie wyklucza wcale rozpalonych wewnętrznych żali, smutków i zawodów.

Brakuje tutaj jednak czasami ostrej kreski, która by nie tylko spełniała ten niespektakularny, a osadzony w realizmie upadający powoli domek z kart wznoszony przez bohaterki latami, a sprawiła, że nie miałoby się wrażenia patrzenia na nich wszystkich przez szybkę. Niestety jednak taki dystans dla wiarygodności chce zachować reżyser... ale udziela się to również widzowi.

Zgrzytają też podczas tej podróży, prócz tej mało odkrywczej, ale nastrojowej refleksji o śmiertelności więzi, dopisane, bonusowe wątki poboczne, które tak jeszcze mocniej rozcieńczają tę historię i są czasami zbyt epizodyczne. Obecność innego pisarza na statku i refleksja o tworzeniu, trącanie łokciem myśli o niewartościowaniu literatury wysokiej i literatury mainstreamowej, poczucie niższości i nierówności. Do tego sporego zbioru autor dorzuca jeszcze myśl, czy czerpanie z życia innych jest nielojalnością i wyzyskiem poprzez literata, literatkę, czy naturalnych odruchem, kiedy są ta bliscy w jej życiu, a właśnie egzystencja stanowi główny budulec dzieła.

Steven Soderbergh wydaje się być coraz dalej do powrotu do swoich pewnych i silnych uderzeń, gdzie obserwacja bohaterów bez stygmatyzacji, czy właśnie orzekania o winie, a pokazywania istoty egzystencji i jej różnorodności jest zawsze determinująca jego opowiadania. Tutaj jednak robi się zbyt często bezpłciowo i jego strategia odwraca a się przeciwko niemu, bo to zwolnienie blokady rozmów niekontrolowanych daje ogromny efekt nierówności. Jakby autor nie mógł się trochę zdecydować. Obyczajowa historia o trzech takich nie byle jakich, ale trochę byle jak.