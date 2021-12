Zmieniliśmy się my, zmienił się otaczający nas świat, zmienił się też sam Matrix. 6

Czy na ten dzień czekali wszyscy fani Matrixa? Wątpliwe, ale skoro już jedna z sióstr Wachowskich zdecydowała się pociągnąć ten wózek dalej, to nam - wielbicielom klasyka z końcówki lat 90. - nie pozostało nic innego, jak pomaszerować z wielkimi nadziejami do kina. I wiecie co? Nie jest to może w stu procentach udane zmartwychwstanie legendarnej franczyzy, ale z pewnością można w nowej odsłonie cyklu znaleźć sporo dobrych rzeczy.

Matrix Zmartwychwstania (2021) - Yahya Abdul-Mateen II

Wojna pomiędzy ludźmi, a maszynami trwa w najlepsze. Neo i Trinity zostają uwięzieni w świecie stworzonym przez Analityka. Thomas Anderson stara się prowadzić spokojne życie biorąc przy tym niebieskie pigułki, które nie pozwalają mu dostrzec rzeczywistości taka jaką jest naprawdę. Co jakiś czas główny bohater zaczyna mieć jednak przebłyski pamięci, które zakłócają jego dotychczasowy tryb życia.

Oglądając pierwszą godzinę nowego Matrixa ma się nieodparte wrażenie, że Lana Wachowski chciała, aby wszystkim fanom franczyzy zrobiło się dobrze na serduszku. Nie wiem, jak zabieg tak nachalnego wręcz meta-komentarza zostanie odebrany przez innych fanów, ale ja nie do końca go kupuje. W ostatnich latach pojawiło się tyle nostalgii w kinie i telewizji, że można powoli odczuwać już przesyt powrotem do lat 80. czy 90. Na domiar złego w kinach leci aktualnie film konkurencyjnej wytwórni, który również mocno gra na nostalgii widzów i przypomina nam, że "kiedyś to było".

Matrix Zmartwychwstania (2021) - Jessica Henwick

No właśnie, kiedyś to było, a teraz to już nie ma, chciałoby się rzecz porównując to, co w mojej opinii wyróżniało oryginalne filmy z serii "Matrix" na tle innych widowiskowych blockbusterów. Mowa o scenach akcji, które wbijały w fotel, były powiewem świeżości, wywoływały w widzu efekt WOW. W przypadku Matrix Zmartwychwstania nie doświadczymy takich momentów, chociaż ludzie odpowiedzialni za reżyserię oraz choreografię walk robią, co mogą. Najbliżej poziomowi poprzedników jest pościg w finałowym akcie, gdzie można poczuć się, jakbyśmy oglądali oryginalnego Matrixa. Owszem - film ma sporo widowiskowych sekwencji, są wybuchy, bijatyki i generalnie dużo się dzieje, ale nie ma w tym nic, czego nie widzielibyśmy już wcześniej. Wachowski nawet powtarza swój pomysł z "bullet time" i próbuje nam sprzedać, jako coś nowego.

Ten film ma jednak do zaoferowania kilka rzeczy, które mogą zadowolić widzów. Przede wszystkim powrót do świata Matrixa sprawił mi największą radochę. O ile pierwsza część filmu była czymś w rodzaju nachalnego przypominania nam z czym mamy do czynienia, to już druga pozwoliła zanurzyć się do tego świata. I nawet, jeśli nie było to tak odświeżające, jak kiedyś, to i tak spełniło swoje zadanie.

Matrix Zmartwychwstania (2021) - Keanu Reeves

W trakcie śledzenia promocji filmu Matrix Zmartwychwstania byłem zaniepokojony faktem, iż postać Agenta Smitha zagra nowy aktor. Wybitny w swojej roli Hugo Weaving został zastąpiony przez Jonathana Groffa, który wprowadził nieco więcej luzu i humoru. Zrobił to jednak w tak umiejętny sposób, że absolutnie mam zamiaru się czepiać jego interpretacji Agenta Smitha. Seria Matrix poszła za współczesnością. Zmieniliśmy się my, zmienił się otaczający nas świat, zmienił się też sam Matrix, a co za tym idzie zmienił się również legendarny złoczyńca.

Z pewnością Matrix Zmartwychwstania podzieli fanów, jednak jeśli wybierze się do kina z niezbyt wygórowanymi oczekiwaniami - ja tak też uczyniłem - to powinniście zostać ukontentowani. Fabuła jest naprawdę pomysłowa, jest fajnie osadzona w nowym Matrixie i pomimo sporej liczby wad, film ogląda się dobrze. Jest efektownie, kolorowo, tempo jest niezłe, a czasami znajdzie się moment na rzucenie jakimś dowcipem. Szczerze powiedziawszy, jeśli miałbym wybierać, na którym tytuł wybrać się ponownie - Spider-Man czy Matrix - to wybrałbym jeszcze raz przygodę z Neo i Trinity.