Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Fani Breaking Bad nie mogli zostać bez niczego. Dlatego dla utęsknionych z ratunkiem przychodzi El Camino: Film „Breaking Bad”. 8

Fani Breaking Bad nie mogli zostać bez niczego. Dlatego dla utęsknionych z ratunkiem przychodzi El Camino: Film „Breaking Bad”. Jest kontynuacją popularnej serii i zaczyna się dokładnie tam, gdzie doszło do zakończenia serialu. W tym momencie wiele osób mogłoby zapytać - czy to chęć zrobienia pieniędzy na przedłużaniu historii i opóźnianiu napisu “The End”? Czy ten tasiemiec będzie mieć koniec? Warto przypomnieć nieco realia z zakończenia sławnego Breaking Bad. Walter White jest już po drugiej stronie. Narkotykowa wizja legła w gruzach. Główny bohater udaje się w podróż. Jesse potrzebuje odnaleźć sam siebie i znaleźć odpowiedzi na pytania, które męczą go po ostatnich wydarzeniach. Bardzo często do niego wracają i nie dają spokoju. Chce uporać się z nimi raz na zawsze. Cała podróż ma ciekawe przystanki. Główny bohater zmienia się. Zaczyna patrzeć na życie i jego elementy z różnych perspektyw, których do tej pory nie dostrzegał. Każdego w życiu spotka potrzeba metamorfozy, kiedy zbłądzi i poplątają mu się drogi.

El Camino: Film „Breaking Bad” (2019) - Aaron Paul (I)

Nie sposób nie zatrzymać się na postaci głównego bohatera. To bardzo ciekawe i złożone psychologiczne studium postaci. Filmy, seriale i książki bardzo często dotykają problemów zwanymi “demonami przeszłości”. Podobnie jest oczywiście w sytuacji Jesse’a. Przemiana jest wewnętrzną potrzebą, a nawet przymusem. To okropne uczucie ciążenia na jego duszy sprawia, że potrzebuje zacząć od nowego rozdziału. Poprzedni trwa już zdecydowanie za długo.

Obraz jest oceniany bardzo dobrze z wielu powodów. Dużo osób zadawało sobie pytanie, co stanie się z Jessem. Teraz już wszystko wiadomo - przecież nikt nie lubi pozostawać w tak dużej niewiedzy. Generalnie to bardzo ciekawy zabieg ze strony twórców. Breaking Bad zakończyło się w momencie, kiedy imperium narkotykowe upadło. Po tym pojawiło się wiele znaków zapytania dotyczących bohaterów.

El Camino: Film „Breaking Bad” (2019) - Aaron Paul (I)

W zasadzie twórcy mieli poważny powód do stworzenia El Camino: Film „Breaking Bad”. Postać Waltera White’a była bardzo rozbudowana pod względem charakteru. Bardzo ucierpiał na tym Jesse. Jego postać była bardzo w tyle, jeśli brać pod uwagę złożoność charakteru oraz przebojowość. Jednak El Camino: Film „Breaking Bad” wszystko nadrabia. Jasse zyskuje momentalnie na ciekawości wiernych widzów. Dodatkowo omówiona już wcześniej potrzeba metamorfozy trzyma jeszcze bardziej przy ekranie.

Główny motywem przewodnim w ścieżce dźwiękowej filmu są gitary. Hymnem filmu jest "Share the night together". To idealne odzwierciedlenie melodii, która chciałby mieć w sobie główny bohater. Muzyka pozwala się odstresować, rozluźnić i zrelaksować. Wszystko, czego tak bardzo pragnie Jesse. Pozostałe kompozycje w soundtracku są bardzo podobne do "Share the night together".

El Camino: Film „Breaking Bad” (2019) - Matt Jones (XLVIII), Charles Baker (II)

El Camino jest filmem , który należał się widzom. Twórcy w końcu zainteresowali się nieco bardziej postacią Jesse'a, którego obudowali w dużo lepsza charakterystykę niż dotychczas. Co więcej w interesujący sposób przedstawia się metamorfoza bohatera. Jeśli lubisz psychologiczne stadia postaci, wówczas koniecznie powinieneś zobaczyć właśnie El Camino: Film „Breaking Bad”. To idealna gratka dla fanów psychologicznego podejścia do bohaterów.