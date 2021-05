Kolej podziemna o wykolejeniu bez pewnej stacji końcowej. Pięknie zannagażowanaa społecznie, a jednocześnie poetycka antologia bólu i rasizmu malowana na płótnie. 9

Kolej podziemna to antologia realistyczna w bólu, fragmentarycznie mistyczna i poetycka o rasizmie i różnych wymiarach segregacji w społeczeństwie. O człowieczeństwie, walce o niezatracanie go i całkowitym jego braku. To thriller doświadczeń, gdzie nadzieja bywa, a droga do wyzwolenia wydaje się, jak labirynt nie do wyjścia od zawsze na zawsze. Od perspektywy osobistej z zadbaniem o indywidualne emocje oraz doświadczenie, które zbierają się i przechodzą płynnie oraz hipnotyzując do szerszego spojrzenie na odczłowieczanie Afroamerykanów i przemoc systemową, a wręcz supremację. Żywy i pulsujący dowód długiej historii prześladowania z gorzką świadomością braku daty kończącej ten czas okres. To kolej cierpienia nierówności, która porażająco pokazuje, że nie ma stacji końcowej.

Coraz Randall przyłącza się do planowanej przez jej przyjaciela Caesara ucieczki z niewolniczej plantacji w czasach przed wojną secesyjną. Jeżeli wyruszą, już nic nigdy nie będzie takie samo. Będą zbiegami w świecie, w którym doświadczą różnych kręgów piekielnych, a jednocześnie właśnie z jednego z nich się chcą wydostać. Z drugiej strony ich pragnienie wolności dominuje nad każdą wątpliwością. "Każdy niewolnik o tym myśli. Rano, wieczorem i w nocy. Śni o tym. Każdy sen jest snem o ucieczce, nawet kiedy tak nie wygląda." Dowiedzą się, że kolej podziemna, która jest legendą, istnieje naprawdę i wyruszają w długą podróż, szukając w kraju nierówności miejsca, w którym będą mogli naprawdę uwierzyć, że są bezpieczni i wolni. Podczas ich podróży poznamy wiele perspektyw, nie tylko prześladowanych, ale prześladujących. Jak w jednym kraju na przykładzie ich historii można poznać kolaż najróżniejszych stanowisk wobec Afroamerykanów, od całkowitego wyplenienia osób o innym kolorze skóry, po umiarkowanie cywilizowaną umowę wolnej przestrzeni i respektowania jakichkolwiek ich praw. Jednak każde miejsce charakteryzuje się niepewnością, tymczasowością, traumami zebranymi i widać wszędzie, że cokolwiek może Afroamerykanin, to wynika wyłącznie z "dobroci" białego człowieka. Dla nich to rasa, którą trzeba zniewolić, a jeżeli nie będzie posłuszna, to się pozbyć.

Kolej podziemna to nieodwracający głowę dramat społeczeństwa Afroamerykanów, pokazujący, jak od zawsze ziemię Ameryki nawozi krew ofiar segregacji społecznej, a jednocześnie doskonale uzupełniona literackością i realizmem magicznym osobista historia, która wygląda tak w swojej wyobraźni przedstawienia i narracji, jak gdyby powstała na płótnie. Humanistyczna i niepoddająca się żadnej stronniczości.

Nikt nie tamuje tu ran, które broczą, ale nie tryska nimi po obiektywie kamery, nie podbija akcji serialu (sztuki serialowej), by sprytniej działał na emocje widza, nacierał siłowo oczy, a oddany realiom i doskonale przyczynowo-skutkowo zbudowany obraz prowokuje wewnętrzny sprzeciw widza. Dzięki nieobecności tych jednoznacznych bodźców wykalkulowanych patronuje kinu upartemu na doświadczenie pogłębione, z przestrzenią do uczuć rozbudowanych i bohaterów oraz widza, dlatego też tak "troszczy" się o spojrzenie niepoddające pod wątpliwość ludzkiej natury dominacji w imię religii, braku krytycznego myślenia, czy dla własnego komfortu i egoizmu ponad niepraktyczną empatię. Pokazuje, że jakikolwiek odruch dobra jest albo podstępny, albo szybko jego niepraktyczność jest weryfikowana przez rzeczywistość.

Kolej podziemna to długa historia dosłownie i w przenośni, ale nie odczujemy tego, bo dbałość i konsekwencja Barry'ego Jenkinsa sprawia, że dostajemy spełnioną na poziomie narracyjnym, jak i wizualną 10-aktową opowieść, złożoną z różnych alegorycznych i metaforycznych konstrukcji, które potrafią skupić się na różnych twarzach zła i wolności, która jeżeli już jest, to tylko pozorna. Kolej podziemna oślepia nas częściej światłem lokomotywy, niż słońca i ciepła w życiu bohaterów, udowadniając, że rasizm nie jest przestarzały, nie jest nieaktualny, Mechanizmy kiedyś determinujące segregacje są dalej żyjące oraz co najskuteczniej mu się udaje pokazać, gniotąc widza od środka, jak nadzieja jest wiotkim, rozpadającym się w dłoniach, nieważne jak silnych i wytrwałych, materiałem. Kolej podziemna o wykolejeniu, która będąc jednocześnie historią z przeszłości, jest aktualna.