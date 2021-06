Charakterna eksplozja barw i nadziei, people have the power w formie charakternej historii przygodowej. Podróże również od rywalizacji po niezbędną komunikacje, by powstrzymać samozagładę. 7

Bajki mają być okładem na nasze zwątpienia, na szpetny realizm i degrengoladę ludzkich wartości. Raya i Ostatni Smok jest opowieścią, gdzie na równych prawach działa autorsko stworzony świat, sycący oko i pewna alegoryczna historia o samozagładzie ludzkości, antropocentryzmie, ale z finalnym i iskrzącym się komunikatem PEOPLE HAVE THE POWER... Tak samo, jak i ta urodziwa baśń, która może i jest czasami zbyt utopijna, ale czy nie to czasami jest poszukiwane jako chwilowe panaceum na wątpliwości człowieka. Charakterna eksplozja barw i nadziei.

Raya i ostatni smok (2021) -

Starożytne królestwo Kumandra przechodzi kryzys związany z byciem na celowniku innych mocarstw, które marzą o dostępie do drogocennego klejnotu ponad jakąkolwiek chęć współpracy i komunikacji. Jedność myślenia o kondycji planety przegrywa z materialistyczną potrzebą innych królestw, co doprowadza do coraz gorszej kondycji planety. Raya w pewnym momencie musi przejąć stery i połączyć wszystkie kamienie, co będzie podróżą niejednego celu, a zrozumieniem potęgi porozumienia, która jest ostrzejsze i ma większe rażenie oraz skuteczność, niż jakakolwiek broń. Raya i ostatni smok to nastrojowa historia przygodowa zainspirowana koreańską stylistyką. Przekaz tej historii nie jest skomplikowany, a ona jest mało filozoficzna, czy egzystencjalna, raczej kieruje się w dynamiczne opowiadanie o pokoju i jego niezbędności do życia - albo z tą samą myślą przewodnią albo nasz zegar życia na ziemi nie przestanie odliczać pozostały czas, a tylko przyspieszy. Chwilami jest może aż zbyt naiwna, a ładunek tematyczny jednoznaczny i wiemy doskonale, gdzie podąża, ale wszystkie te uproszenia nie idą w parze z jakąś rażącą wzniosłością, epatowaniem aforyzmami i spiętymi, oficjalnymi przemowami. Potrafi się śmiać z siebie, ale nie traci z horyzontu najważniejsze myśli o samozagładzie ludzkości, która pociągnie za sobą niewinne istnienia.

Niewinne istnienia, tutaj pojawia się bardzo ciekawy zabieg narracyjny zwielokrotniający przekaz tej dziarskiej opowieści, gdzie dziewczyny mają głos i to rodzaj żeński nie uważa wojen za niezbędne, a wręcz przeciwnie. To nie tylko główna bohaterka ma niekończącą się energię z powodu swojej wiary w drugą istotę, a na powolny upadek cywilizacji i niszczycielską naturę człowieka zwraca uwagę również stworzenie, jakim jest smok, również pokazuje dziewczynie inny punkt widzenia, czyli nie rywalizacji, a dążenia do zgody, bo nikt nie ma immunitetu od konsekwencji rozgrabiania planety. Finalnie cała ludzkość jest wspólnotą, a granice generują więcej problemów, niż korzyści oraz w kontekście kondycji globu i przyszłości życia człowieka na ziemi, nie mają kompletnie znaczenia. Jest to prosto, nieprostacko opowiedziane z dużą dawką żywiołowości oraz po prostu uroczo.

Raya i ostatni smok nie jest przedstawione, jak wielka superbohaterska misja, a jednak tym jest, bo cel ten sam, jednak bohaterowie ewoluują w spojrzeniu na rywalizację, a komunikację. Solidna bajka, która zdecydowanie nie jest rewolucją, ale nie trąci powtarzalnością, a satysfakcjonuje jako skok w bok od powszechności tego co poza salą kinową dla naszego ducha i zmysłu wzroku. Dużo się tutaj dzieje, ale to jest cały czas poszukiwanie chęci podjęcia się wyjaśnienia ludziom wartości zaufania. Eksperymentujmy na marzeniach i rzeczywistości.