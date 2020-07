Czuła i prostoduszna przypowieść o trudach porozumienia międzypokoleniowego i zgubnego ignorowania dziecięcej perspektywy. 6

Często umniejszamy albo kompletnie ignorujemy filmy, które są potencjalnie i oficjalnie tylko zaadresowane do młodszej publiczności. Jest niekończąca się lista filmów, które szybko, by nam udowodniły swoją treść korespondującą również i z nami i jakość, która wcale nie infantylizuje świata. Do tej listy warto dopisać film Cały świat Romy. To bardzo prostoduszna opowieść o tym, że dorośli nie mają monopolu na wiedzę o świecie i warto czasami ich posłuchać, a nie trwać w przekonaniu, że dojrzałość daje nam mandat na absolut. Spontaniczna lekcja o uczuciach, czasami z uproszczeniami.

Cały świat Romy (2019)

Roma po szkole chodzi do babci, co brzmi jak cudowne chwile spędzone z wnuczką. Jednak Satine nie jest tą ciepłą babunią z wyobrażeń wielu, która każdy dzień z Romą traktuje jako wartość również dla niej i wzajemną wymianę energii. Satine jest całkowicie zaangażowana w swój salon fryzjerski i właściwie Roma jej bardziej przeszkadza, niż pomaga. Chociaż 10-letnia bardzo dojrzała Roma bardzo by chciała uczestniczyć w życiu babci. Powoli, bez użycia filmowej różdżki, poprzez wspólne doświadczenia, sytuacje zdrowotną Satine, która nieustannie próbuje zaprzeczyć swojej coraz słabszej kondycji, zmieni się perspektywa obu kobiet i spojrzą na siebie z czułością i zrozumieniem.

Cały świat Romy to mądrze poprowadzona, czuła opowieść o trudach międzypokoleniowego zrozumienia. Nie imituje nieudolnie rzeczywistości, nie płacze brokatem, a opowiada o wartościowaniu dzieci poprzez wiek, ujednolicanie każdego dziecka przez dorosłych, co sprawia, że często mogą wiele stracić. Ten film z urodą pokazuje, jak duża różnica wieku wcale nie przekłada się na dużą przepaść w znalezieniu wspólnego alfabetu. Potrzeba tylko otwartości i niestygmatyzowania. Bardzo nienapastliwie, bez manifestacji ten film udowadnia wartość dialogu.

Cały świat Romy (2019)

Film też bez cierpiętnictwa, a cały czas wśród zapachu lakieru do włosów i kolorach palety farb do włosów pokazuje, jak choroba podkreśla samotność człowieka, jak bezradność prowadzi do pokory i otworzenia się na innych. Nagle nasze wyobrażenia o samych sobie, jak Satine o swojej sile i niezależności ulegają destrukcji i dowiaduje się, że potrzebuje kogoś bliskiego, nie tylko z powodu praktycznej pomocy, a wsparcia emocjonalnego.

W kilka momentach z truizmami, ale z gestem szczerości i bijącym sercem to przypowieść o zrozumieniu i tym, jak często odpuszczenie sobie pozwala na doświadczenie drugiej osoby oraz, że nie ma w wieku, w którym osiągnęło się już maksimum radości oraz wiedzy. Familijna i mądra opowieść o przesuwaniu granic i odklejeniu się od stereotypów oraz radości z tego finalnie płynącej.