Emocjonalny i szczery dokument przypominający, że Patrick Swayze był znacznie bardziej złożoną postacią niż tylko ikoną romantycznego kina lat osiemdziesiątych.

Filmy biograficzne poświęcone gwiazdom kina bardzo często balansują między rzetelnym dokumentem a laurką stworzoną wyłącznie dla fanów. I Am Patrick Swayze w reżyserii Adriana Buitenhuisa momentami zbliża się do tej drugiej formy, ale jednocześnie pozostaje całkiem interesującym portretem człowieka, który przez lata był jedną z największych ikon amerykańskiego kina popularnego lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. To dokument opowiadający nie tylko o sukcesach Patricka Swayzego, ale również o ogromnej determinacji, ambicji i wewnętrznych problemach, które towarzyszyły mu przez całe życie.

Film od początku przyjmuje bardzo osobisty ton. Twórcy skupiają się przede wszystkim na człowieku, a dopiero później na gwieździe kina. Dużą rolę odgrywają tutaj wspomnienia rodziny, przyjaciół oraz współpracowników aktora. Dzięki temu dokument zyskuje bardziej intymny charakter i unika formy suchej kroniki kariery. Szczególnie interesujące są fragmenty poświęcone dzieciństwu Swayzego oraz jego relacji z matką, która miała ogromny wpływ na rozwój jego talentu tanecznego i artystycznej dyscypliny.

Największą siłą dokumentu pozostaje sam Patrick Swayze jako bohater opowieści. Film bardzo dobrze pokazuje, że jego ekranowy wizerunek charyzmatycznego i pewnego siebie gwiazdora był jedynie częścią znacznie bardziej skomplikowanej osobowości. Twórcy podkreślają perfekcjonizm aktora, jego ogromne zaangażowanie w pracę oraz potrzebę ciągłego udowadniania własnej wartości. Dzięki temu I Am Patrick Swayze nie ogranicza się wyłącznie do nostalgicznego wspominania największych sukcesów.

Oczywiście dużą część filmu zajmuje omówienie najbardziej znanych produkcji z udziałem aktora. Szczególnie dużo miejsca poświęcono Dirty Dancing oraz Ghost, które uczyniły ze Swayzego jedną z największych gwiazd swojego pokolenia. Dokument przypomina, jak duże znaczenie miał jego taneczny talent oraz naturalna ekranowa charyzma. Bardzo dobrze wypadają archiwalne materiały z planów filmowych oraz wypowiedzi współpracowników opisujących profesjonalizm i intensywność pracy aktora.

Film sprawnie pokazuje również mniej oczywiste etapy kariery Swayzego. Twórcy nie skupiają się wyłącznie na największych hitach, ale przypominają także trudniejsze momenty zawodowe oraz ambicje aktora wykraczające poza romantyczny wizerunek utrwalony przez Hollywood. Dzięki temu dokument prezentuje pełniejszy obraz człowieka próbującego odnaleźć się w przemyśle filmowym, który często zamykał go w konkretnym typie ról.

Dużą zaletą filmu jest jego emocjonalna szczerość. I Am Patrick Swayze nie unika tematów związanych z problemami osobistymi aktora, jego uzależnieniami czy trudną walką z chorobą. Twórcy przedstawiają te elementy z wyczuciem i bez taniej sensacyjności, skupiając się bardziej na sile charakteru Swayzego niż na dramatyzowaniu jego życia prywatnego. Dzięki temu finał dokumentu ma autentyczny emocjonalny ciężar.

Pod względem formalnym film pozostaje jednak dość klasycznym telewizyjnym dokumentem biograficznym. Reżyser nie eksperymentuje z narracją ani strukturą opowieści. Dominują archiwalne materiały, wywiady oraz chronologiczne prowadzenie historii. Dla części widzów może to być pewnym rozczarowaniem, szczególnie że sam Patrick Swayze był postacią znacznie bardziej złożoną, niż momentami sugeruje dość bezpieczna forma filmu.

Momentami dokument zbyt mocno idealizuje swojego bohatera. Choć pojawiają się trudniejsze tematy, całość wyraźnie pozostaje hołdem dla aktora i nie zawsze pozwala sobie na głębszą analizę jego słabości czy bardziej kontrowersyjnych aspektów życia. Nie zmienia to jednak faktu, że film skutecznie buduje emocjonalną więź między widzem a bohaterem.

Największą wartością filmu pozostaje przypomnienie, dlaczego aktor był tak ważną postacią popkultury końca XX wieku. Swayze łączył ekranową charyzmę, talent taneczny i naturalną autentyczność, dzięki którym wyróżniał się na tle wielu hollywoodzkich gwiazd swojej epoki. Dokument dobrze pokazuje, że za wizerunkiem romantycznego idola krył się człowiek niezwykle pracowity, ambitny i momentami bardzo samotny.

I Am Patrick Swayze nie jest może dokumentem odkrywczym formalnie, ale jako emocjonalny portret aktora sprawdza się bardzo dobrze. To film skierowany przede wszystkim do widzów pamiętających największe role Swayzego, jednak również młodsza publiczność może znaleźć tutaj interesującą historię człowieka, który przez lata pozostawał jedną z najbardziej charakterystycznych twarzy amerykańskiego kina popularnego.