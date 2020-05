Niezła rozróba w imię zasad. Lekka farsa o kameralnej walce z "dyktaturą chama i pieniądza". 6

Siła kolektywu pokazana w niecodzienny, dziarski, sposób, gdzie chęci więcej, niż umiejętności. Taką ekspresję współpracy i spontanicznej walki z klasizmem oraz wyzyskiem prezentuje nam w komediowym, lekkim, ale niekonotującym się z byle jakim nastroju, proponuje nam film Pechowi szczęściarze. Nieprzekombinowane, jednoznaczne, proste i szczere, ale nie prostackie. Udana farsa, z czułością i dobrze rozłożonymi akcentami humorystycznymi przyglądająca się nierównościom gospodarczym w Argentynie. "Dyktatura chama i pieniądza" zabawnie, z lekkim przymrużeniem oka i krzepiąco obalana.

Pechowi szczęściarze (2019) -

Grupa mieszkańców z podmiejskiej miejscowości zbiera pieniądze, inwestuje swoje wszystkie oszczędności, by stworzyć kooperatywę i przywrócić do życia spółdzielnię rolniczą. Kiedy sukces jest coraz bliżej, prowadzącemu Feminiemu udaje się przekonać do tego najbardziej zdystansowanych i najmniej entuzjastycznych mieszkańców, niemających nic do powiedzenia traci pieniądze przez przekręt banku. Wykorzystano biedniejszych obywateli, by mogli zyskać na tym bogatsi żerując na ich desperacji i zaufaniu. Tych, których okradziono muszą również posunąć się do kradzieży... odzyskać swoje. Mają sporo determinacji, wyobraźni i nie zgadzają się na rolę przegranych w systemie. Pechowi szczęściarze to nienachalnie zabawny utwór o ofensywnej postawie ludzi, po których wielu by się tego nie spodziewało. Wspólnie nieszczęście zbliża ich do siebie i mimo utraty pieniędzy na wspólny interes, wspólnota i tak powstaje... wobec wspólnego wroga, który jest reprezentantem żerującego na biednych systemu pogłębiającego przepaści pomiędzy klasami społecznymi. Skromnie, w trakcie budowania intrygi z energią i zapałem członków kultowej serii Ocean's, ale na swoje możliwości przemyca się tutaj pokazanie tych krzywdzących podziałów i spieniężenie wartości człowieka.

Oczywiście, to nie jest utwór idący poważnie na wojnę, pełen improwizacji mieszkańców, zrodzonej ze złości. To taka walka na peryferiach, niczym w Trzech Billboardach..., z mniejszym ciężarem emocjonalnym i dramatycznym, ale również niedziejąca się w centrum wszechświata, jednak będąca dobrym przykładem żarliwego nieposłuszeństwa obywatelskiego. Bez mityzacji i romantyzowania biedniejszych, czy wsi, ale z w tych żartach zawiera niepodniosłą i skromną prawdą.

Pechowi szczęściarze (2019) -

To film niewymagający, ale dobrze się prowadzący. Rzecz o zwyczajnym szaleństwie, kiedy bierni przestają być obojętni i nie godzą się na etykietę biednych. Przypadkowo poszukiwacze przygód i łowcy skarbów, a tak naprawdę zatroskani o swój los i najbliższych ludzie - z krwi i kości, jak i ten utwór. Bez zapachu tworzywa sztucznego, czy próby przekupienia nas wizją epickiej rewolucji, podniosłych rozpraw o wartościach, czy mitu Robin Hooda. Niezła rozróba w imię zasad... wiesz kto.