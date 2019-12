Tytuł nowego, wrzućcie w olbrzymi cudzysłów słowo „nowe”, horroru Zaśnij jest bardzo adekwatny. Naprawdę w trakcie seansu człowiek chce skorzystać z tej sugestii. Ten film prezentuje się niemalże, jak parodia horrorów, tylko że niechcący. Kumulacja wszystkiego co zobaczone w kinie, które ma straszyć. Co powoduje chaos, dezorientacje i po prostu irytacje.

Zaśnij (2019) - Felicia Tassone

Jest grupa ludzi, która cierpi na bezsenność. Wśród nich jest brat naszej głównej bohaterki Karli. To chroniczne stadium. Dziewczyna dowiaduje się, jak najwięcej, studiuje temat, jednak nie jest w stanie pomóc bratu, a jego stan się pogarsza. Nagle dowiaduje się o prywatnym laboratorium, gdzie wydaje jej się, jest nadzieja na uratowanie brata, gdyż w obecnym szpitalu nie pokłada już żadnej. Sama nie przesypia nocy, by dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Trafiają do miejsca wyglądającego jak labirynt, gdzie z powodu pewnych wypadków nie będą mogli się wydostać, a w tym czasie Karla zrozumie wymiar pozarozumowy choroby jej brata, którego nie tłumaczy żadna książka medyczna.

Zaśnij to taka składanka niezwiązanych ze sobą niczym prócz gatunku metod na wystraszenie. Mamy alternatywną przestrzeń, w której nasi bohaterowie utknęli, niczym w escape room. Mamy postępujący strach i odkrywanie kart (z małą subtelnością), jak problem medyczny jest związany z religią – lubiany przez horrory motyw sacrum i profanum. Pojawią się rytuały, nawiązania do demonów i konflikt wiary z nauką. To ze sobą kompletnie się nie komunikuje, a jak już to jest szyte niesamowicie grubymi nićmi. Powstaje kakofonia pomysłów z bohaterami, którzy oczywiście muszą być naiwni do granic jakiejkolwiek wiarygodności, by wpaść w pewne pułapki i zastanawiać się nad oczywistościami. Oczywiście do tego dostajemy sposoby na straszenie, które naprawdę poruszają się po linii najmniejszego oporu. Czemu, by jeszcze prócz sztucznych konfliktów w grupie, gdzie jedni wieżą w siły pozaziemskie, drudzy są oddani nauce nie włączyć wątku zemsty i lekarza, który odnalazł ratunek w złu i jemu się podporządkował.

Zaśnij (2019) - Matt Crook (III)

Strasznie poszarpany to utwór, który trzeba byłoby rozdzielić na epizody i pociągnąć konsekwentnie chociaż jeden. Brak tutaj autonomii wyrazu, czy wiarygodnie wypowiadanych z ust bohaterów wyrazów. Wszystko jest kartonowe, a podziemne laboratorium i cała przestrzeń wydaje się być wykoncypowana, jak specjalna scenografia na te okoliczności, w której widzowie widzą szwy.

Zaśnij to kino niewiarygodnie słabe, przerażające w swojej nieudolności i papierowości. Wszystko co chcieliście wiedzieć o złych produkcjach filmowych z gatunku horroru, ale baliście się zapytać. Tutaj macie odpowiedź.