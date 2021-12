Najgorszy film o Spider-Manie w XXI wieku! 4

Spider-Man. Bez drogi do domu to zdecydowanie jedna z najważniejszych kinowych premier tego roku. Na widowisko Marvela czekali wszyscy fani komiksowych ekranizacji (i nie tylko), włącznie ze mną! Niestety - nowy film o Pająku to wielkie rozczarowanie i miano nie tylko najgorszej adaptacji przygód kultowego superbohatera w MCU, ale w ogóle najgorszy aktorski film o Spider-Manie w XXI wieku.

Spider-Man. Bez drogi do domu (2021) - Zendaya

Zacznijmy jednak od początku. Peter Parker ma problem, który zgotował mu Mysterio w poprzedniej odsłonie marvelowskiej franczyzy. Nastolatek zakładający kostium Spider-Mana nie może już skrywać swojej tożsamości pod maską superbohatera. Mysterio zdradził całemu światu jego imię i nazwisko, a co za tym idzie sprawił, że jego najbliżsi stali się celem ataków innych ludzi, mediów, a w przyszłości może nawet i bandziorów. Peter prosi, więc o pomoc swojego kumpla z grupy Avengers - Doktora Strange'a. Ten za pomocą specjalnego zaklęcia ma sprawić, że tajemnica zdradzona przez Mysterio zostanie zapomniana przez wszystkich ludzi na Ziemi. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem i na horyzoncie zaczynają pojawiać się zagrożenia w postaci złoczyńców z innych wymiarów.

Największy problem ze Spider-Manem w Kinowym Uniwersum Marvela, jaki zawsze miałem był taki, że... nie jest to Spider-Man. Bliżej mu do młodszej, aczkolwiek bardzo nierozgarniętej wersji Tony'ego Starka, która zakłada super wypasiony kostium herosa. On nigdy na dobrą sprawę nie korzystał ze swoich umiejętności, które otrzymał po ugryzieniu radioaktywnego pająka, zamiast tego radził sobie ze wszystkimi problemami dzięki technologii Starka i pajęczej wersji zbroi Iron Mana. Peter Parker z MCU nigdy nie zachwycał intelektem i większość problemów, które sobie przysporzył wynikały tylko i wyłącznie z fatalnych decyzji, które podejmował. Nie inaczej jest w przypadku filmu Spider-Man. Bez drogi do domu, gdzie tak naprawdę on jest winny WSZYSTKIM tragediom, do których dochodzi w prezentowanej fabule. To co boli mnie najbardziej w kontekście tego konkretnego tytułu, to fakt, że ktoś taki jak Doktor Strange zostaje sprowadzony na poziom równie nierozgarniętego nastolatka. Potężny superbohater, który dzięki swoim magicznym zdolnościom potrafił stawić opor potężnemu Thanosowi, tym razem nie tylko ulega nastolatkowi, ale daje się mu jeszcze wykiwać. W trakcie oglądania filmu ma się nieodparte wrażenie, że nieudolność i głupota Strange'a zostały wpisane w scenariusz tylko po to, aby w jakiś sposób pchnąć żałosną fabułę do przodu.

Spider-Man. Bez drogi do domu (2021) - Alfred Molina (I)

Spider-Man. Bez drogi do domu miał przyciągać stworzeniem multiwersum, w którym pojawią się czarne charaktery znane z poprzednich filmów o tym superbohaterze, w którym w rolę Pająka wcielali się Tobey Maguire i Andrew Garfield. I tak też się stało. Niestety nie wszystko poszło w moim odczuciu zgodnie z planem. Jedyną wyrazistą postacią wydaje się być Norman Osborn, czyli Zielony Goblin - jest go jednak zdecydowanie za mało, a doskonały w tej roli Willem Dafoe tylko potęguje to wrażenie. Chciałoby się go więcej i to co smuci to fakt, iż tym filmem Marvel Studios potwierdza, że powinniśmy zapomnieć o nowej wersji Goblina. Doktor Otto Octavius zostaje tutaj przedstawiony, jako karykatura, jako żart, a reszta? Cóż, mogłoby ich nie być. Zresztą twórcy strzelają sobie w stopę przedstawiając tych złoczyńców, jako ofiary technologii, choroby czy zwykłego wypadku - nie dają im, ani nam wyboru. To, że są źli to przypadek, a nie ich wybór.

Rozczarowuje też wątek alternatywnych wersji Spider-Mana. Jasne, robi się cieplej na sercu, kiedy pojawiają się Andrew Garfield (cudowne wejście!) i Tobey Maguire, jednak wszystko jest tak bardzo nieprzemyślane. Niestety ich postacie nie rozwijają się w swoim świecie, pomimo tego, że widać po nich upływ czasu. Nie łapią nowego doświadczenia, nie zmieniają swoich dotychczasowych żyć. Jest jeden dialog potwierdzający tę tezę, w którym Peterowie rozmawiają na temat najdziwniejszych przeciwników - wymieniają tylko tych, których widzieliśmy na ekranach kin, tak, jakby od tamtego czasu nie spotkało ich nic nowego. A to tylko jeden z przykładów. Szkoda, że w jakiś sposób reżyser i scenarzyści tego nie rozwinęli, a podobno Jon Watts miał okazję konsultować się z poprzednimi reżyserami.

Spider-Man. Bez drogi do domu (2021) - Benedict Cumberbatch

W pewien sposób finał Spider-Man. Bez drogi do domu staje się początkiem czegoś nowego i możliwością pokazania Człowieka Pająka takim jakim powinien być. Nie tępym nastolatkiem z technologią, a młodym facetem, który posiada wielką moc i musi wziąć za nią odpowiedzialność. Niestety dzisiaj Marvel rozczarował. Oby jutro było lepsze!