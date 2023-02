Dwie godziny spektakularnej rąbanki pomnożone przez wysoki budżet zapewne przyniosą zysk sponsorom. Pytanie, czy w takim chaosie nie opatrzy się eksploatowanie kalk wiernym wyznawcom gatunku 5

Cassie Lang ma ambicje wyjść ze strefy komfortu. Mierzi ją styl życia ojca, który schlebia mieszczańskim nawykom co i rusz sprowadzającym się do tych samych snobizmów. Tata dogadza sobie, wpadając do modnych lokali, dając upust swoim kulinarnym gustom, kokietując ludzi na nowojorskiej ulicy. Lang senior promuje swoją biografię, rozdając autografy zachwyconej nastoletniej publice uwiedzionej legendzie sławnego Avengera. Ale ambicje ojca na tym poprzestają. Córkę dręczy świadomość tego, że gdzieś istnieje świat równoległy, który już tak sielankowy nie jest. Namawia ona swoich bliskich, w tym tatę, do przekroczenia progu nieznanych bytów. Za nimi, jak się okazuje, trwa bezlitosna walka wielu żywiołów, spośród których na czoło wysuwa się wszechmocny Kang. Wymiar Kwantowy, jaki przekroczyli przybysze, to labilne uniwersum, gdzie dominują ci, którzy są najbardziej bezwzględni. Kang Zdobywca ma nad nimi tę przewagę, że może funkcjonować w pozostałych światach, stąd jego doświadczenie w kwestii eliminowania intruzów. Ant-men i Osa, zainspirowani pomysłem Cassie, wdają się w pojedynek ze samozwańczym dominatorem nie tyle we własnym interesie, co pro publico bono. Przede wszystkim jednak po to, by jeden nieokiełznany twór nie podporządkował sobie pozostałych, bezsilnych wobec wszechmocy tyrana.

Ant-Man i Osa: Kwantomania (2023) - Michael Douglas (I), Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer

„Zawsze możesz przestać być siusiakiem” – gra na ambicjach prawej ręki Kanga Zdobywcy Cassie. Sytuacja nie układa się po myśli przybyszów. Kang jednak jest omnipotentny i niełatwo z nim wygrać. Może by się i dało, ale do tego potrzeba podstępu. Zausznik Kanga jest na razie bezwolnym wykonawcą polecań szefa. Cassie chciałaby tego pierwszego przeciągnąć na stronę sił dobra. Inaczej niż w ten sposób misja ta się nie powiedzie. A gra jest warta świeczki, bo dla Kanga jego pionek jest tylko ślepym wykonawcą bezwarunkowych poleceń, którego wcześniej czy później będzie można odstawić na boczny tor. Zwietrzy więc on swój interes w propozycji Cassie.

Ant-Man i Osa: Kwantomania to już piąta mutacja marvelowskiego uniwersum zekranizowana przez Peytona Reeda. I tym razem reżyser dobrał sobie renomowane gwiazdorskie grono w postaci Michelle Pfeiffer, Michaela Douglasa, Billa Murraya, jakie miało za cel oswoić rozległą eskapadę w świat elfów, dziwadeł, potworów. Wszystkie one zwierają się w morderczym szyku, eskalując totalny zamęt. Wspomniana elita gwiazdorska żyruje ten rozgardiasz, choć nie wiadomo właściwie po co. Ekscytująca ustawka bez żadnych reguł i tak jak zwykle musi przynieść zwycięstwo siłom dobra, choć te wraże stawią widowiskowy opór. Dwie godziny spektakularnej rąbanki pomnożone przez wysoki budżet inwestycyjny zapewne przyniosą zysk szczodrym sponsorom. Pytanie, czy w takim chaosie nie opatrzy się eksploatowanie wciąż tych samych kalk wiernym wyznawcom marvelowskiego gatunku.

Ant-Man i Osa: Kwantomania (2023) - Paul Rudd (I), Kathryn Newton (I), Evangeline Lilly

Dużo się wydarzyło w życiu Osy i Ant-mena, a przede wszystkim Cassie. Gdy powrócą na łono ziemskiej już rzeczywistości ucieszy ich jej przewidywalność. Naprawili złe koleje losu w innych wymiarach. Ich własny pozostawia także wiele do życzenia. „Jeszcze raz wywalą mnie z lodziarni i…” – wymownie zawiesza głos senior Lang. Wie, że o ile zbytku i luksusów może domagać się na tradycyjnym ze światów, to wrażeń musi szukać w innych wymiarach. Sam nie jest przekonany, czy woli uwielbienie i adorację podczas spotkań autorskich oraz promocjach swoich książek, czy emocje w nieprzewidywalnym starciu o idee lepszego życia w obcych mu galaktykach.