Na świecie są dwa rodzaje ludzi: ci, którzy obejrzą film, taki jak „Wojna o jutro” (teraz w Amazon Prime Video), a następnie przepełnieni ciarkami żenady dadzą upust swojemu rozczarowaniu w komentarzach. Są też tacy, którzy zobaczą go w całej jego idiotycznej okazałości, wydając ciche okrzyki radości. Czasami staram się utożsamić siebie samą z osobą pierwszego typu… ale kogo ja chce oszukać? Ledwo rzuciłam okiem na głupkowate założenia fabuły i wiedziałam już, że połknęłam ten haczyk. Kinowy/streamingowy asortyment musi być od czasu do czasu odświeżany pachnącym popcornem korowodem filmowych gwiazd podróżujących w czasie, by walczyć z kosmitami w wojnie, w której nie mamy dużych szans na wygraną. Czasami wszystko, czego potrzebujemy w piątkowy wieczór, to katarktyczne odmóżdżenie, które może zapewnić tylko wysokobudżetowy akcyjniak.

Ale czy Chris Pratt – odtwórca głównej roli owej historii - zyskał już miano gwiazdy filmowej? Z pewnością dobrze sobie radził zarówno z lukratywnymi produkcjami Marvela, jak i z „Jurassic World” (cokolwiek myślimy o samych filmach). Jednak w jego przypadku istnieje pewien rozdźwięk: nawet gdy przez lata przywarła do niego łatka dowcipnego, ale i nieco tuzinkowego aktora w typie młodego Harrisona Forda, jako aktor, Pratt ma tendencję do prezentowania swą grą bardziej poważnego i niejednoznacznego klimatu „przyćmionej żarówki”. W sposobie, w jaki marszczy brwi, jest pewien rys zmagania się z podstawowymi koncepcjami otaczającego go świata, a w jego ruchach jest fizyczność z kategorii „nie jestem pewien, co ze sobą zrobić”. To nie są złe cechy. Wręcz przeciwnie, myślę, że są one potajemnie sednem jego sukcesu. Co więcej, w „Wojnie o jutro” działają na jego korzyść, mimo, że technicznie gra kogoś, kto ma być niezwykle inteligentny, a może nawet genialny. Film zaczyna się od zbliżenia na jego oszołomioną minę, gdy spada do umieszczonego na dachu jednego z wieżowców basenu w nieokreślonym, rozdartym wojną futurystycznym krajobrazie. W zasadzie, zachowuje on niezmienny wyraz twarzy przez ponad 2 godziny, co również znakomicie odzwierciedla nasze emocje dotyczące tego, co widzimy na ekranie.

Bohater grany przez Pratta, Dan Forester, jest weteranem wojny w Iraku i nauczycielem biologii w liceum, który bezskutecznie usiłuje znaleźć sobie nową pracę. Ma wielkie marzenia i ambicje, choć brak mu pomysłu na ich realizację, a jedyną osobą, która wierzy w niego całym sercem, jest jego 9-letnia córka Muri (Ryan Kiera Armstrong). Ten wstępny flash-forward jest jednak wskazówką, co niedługo spotka bohatera. Chwilę później cały świat zamiera, kiedy dowiaduje się, że za 28 lat planeta zostanie opanowana przez przerażającą rasę stworzeń znanych jako Kolce (White Spikes). Losy przyszłych pokoleń wiszą na włosku, a w ostatnim akcie desperacji ludzie z roku 2050 przenoszą się w przeszłość – a konkretnie do roku 2022 – aby zrekrutować armie do podróży w przyszłość i pomóc w walce z najeźdźcami z kosmosu. Ustanowiony zostaje globalny pobór. Wybrani są wysyłani w przyszłość na okresy siedmiodniowe; ocaleni są następnie odsyłani, a większość z nich powraca z przerażającymi historiami o tym, co widzieli i czego doświadczyli. Żona Dana, grana przez Betty Gilpin, jest terapeutką, którą prowadzi sesje ze straumatyzowanymi osobami, które brały udział w wojnie o jutro. Kiedy Dan zostaje wezwany, namawia go na wspólną ucieczkę — wie bowiem, jakie okropności czekają go po drugiej stronie tunelu czasoprzestrzennego.

Nieuchronna zagłada ludzkości trzy dekady w przyszłość osłabia ducha teraźniejszości: wybuchają zamieszki; wybuchają protesty przeciwko faktowi, że walczymy i giniemy w wojnie, która jeszcze się nie zaczęła. Wydaje się, że z wszystkich dzieci z klasy Dana uszło życie. To, że ekrany multimedialne w jego klasie wyświetlają fakty dotyczące zmian klimatycznych – utraty naturalnych siedlisk wielu gatunków i topnienia lodowców – nie są przypadkowe. „Wojna o jutro” może być idiotyczna pod wieloma względami, ale jest także sprytna w tym, jak łączy przerażające sci-fi o pojawieniu się w odległej przyszłości złowieszczej rasy obcych ze współczesnymi, prawdziwymi rozterkami na temat tego, jak może wyglądać nasze następne kilkadziesiąt lat.

Napięcie wokół tego, jak będzie wyglądał rok 2050, jest budowane umiejętnie, a gdy pojawia się tam Dan,, „Wojna o jutro” staje się istnym szaleństwem, lunaparkiem CGI, gdy on i jego niewyszkolona do walki załoga zostaje wrzucona w sam środek krwawej bitwy. Kolce to naprawdę przerażające bestie — upiorne, gigantyczne insektoidy z dziobowymi ustami wypełnionymi kłami, które roją się niczym zombie z „World War Z”. Film rozwija się jako seria „szybkich” scenariuszy podobnych do gier wideo: Musisz znaleźć daną grupę ludzi, następnie odzyskać dany przedmiot, a następnie zabrać inny przedmiot z tego miejsca, zanim będzie za późno, w międzyczasie pokonać wszystkie potwory, które staną ci na drodze, a wszystko to bez zostania zjedzonym. Normalnie byłoby to powodem do niepokoju – nuda i powtarzalność są bowiem destrukcyjne dla filmów akcji, ale „Wojna o jutro” dzięki swoistej kombinacji powagi i humoru spada na cztery łapy. Pomaga również to, że przyzwoitą liczbę ról drugoplanowych grają aktorzy filmów komiksowych, tacy jak Sam Richardson, Mary Lynn Rajskub i Mike Mitchell, co również przypomina nam, aby nie traktować scenariusza zbyt poważnie. (I nie zapominajmy, że sam Pratt odegrał swoją przełomową rolę w „Parks and recreation”; jego ekspresja jest z natury komediowa, nawet gdy gra poważne role).

Tempo filmu jest jednym z jego największych atutów, nigdy nie skłaniając nas do pochylania się nad znakami zapytania dotyczącymi podróży w czasie lub dramatu rodzinnego na tyle długo, abyśmy mogli zakwestionować zasadność tego, co się dzieje na ekranie. „Wojna o jutro” umiejętnie wywija się od oślepiającej lampy pokoju przesłuchań. Produkcja w żaden sposób nie podnosi standardów gatunku science-fiction, ale wypełnia czas wartką akcją, przyzwoitą pracą nad postaciami i zaangażowanym występem gwiazd filmowych. To rodzaj wysoko przyswajalnego kina popcornowego, które daje nam jednak wystarczająco obszerną ekspozycję na temat tego, dokąd zmierzamy, z wystarczającą ilością flar i fajerwerków, abyśmy chcieli wyruszyć w tę podróż wraz z Danem Foresterem.