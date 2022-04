To bardzo zabawne kino, ale też refleksyjne, które pod kołderką humoru i akcji daje nam możliwość rozliczenia się Cage'a z przeszłością. 6

Czy jest coś bardziej cage'owego niż Nicolas Cage grający fabularyzowaną wersję samego siebie w meta-komedii o narcystycznym aktorze tracącym zapał do swojego zawodu? Raczej nie, dlatego, jeśli sympatyzujecie z tym hollywoodzkim gwiazdorem, to musicie wybrać się do kina na Nieznośny ciężar wielkiego talentu.

Nieznośny ciężar wielkiego talentu (2022) - Ike Barinholtz

Kariera Nicolasa Cage'a, który cały czas żyje w przekonaniu bycia wielkim hollywoodzkim gwiazdorem, tak naprawdę wygasa. Kolejna próba zagrania w czymś ambitnym kończy się fiaskiem, a on sam staje się... prezentem urodzinowym bogatego plantatora oliwek z Hiszpanii. Poznanie Javiego Gutierreza - milionera będącego wielkim kinomanem i fanem talentu aktorskiego Cage'a stanie się powodem do przemyślenia dotychczasowego życia, a także... wplątania się w niebezpieczna misję prowadzoną przez CIA..

Nieznośny ciężar wielkiego talentu zdaje się być bardzo świadomą próbą podsumowania dotychczasowej kariery Nicolasa Cage'a. W filmie znajdzie się sporo odniesień do jego dotychczasowej kariery, a także osobistego rozliczenia aktora. Produkcja pełni funkcję również autoparodii zawodu aktora oraz tego, co musi zrobić, aby utrzyma się nie tyle na szczycie, co zachować poziom życia, do którego został przyzwyczajony przez lata odnoszenia sukcesów artystycznych. W przypadku Cage'a i wielu innych aktorów dochodzi jednak do momentu, w którym ten zawód nie wybacza i to co kiedyś przyszło z taką łatwością, wcale nie jest tak prosto odzyskać.

Nieznośny ciężar wielkiego talentu (2022) - Tiffany Haddish

Nieznośny ciężar wielkiego talentu wydaje się być znakomitą zabawą dla samego Nicolasa Cage'a, który może w tym filmie zaprezentować nam całe spektrum swojego talentu. Co więcej gwiazdor popisuje się w filmie sporymi pokładami dystansu do własnej osoby, często wyśmiewając samego siebie. W zasadzie dzieło wyreżyserowane przez Toma Gormicana to prawdziwy gatunkowy miszmasz, który ma w sobie trochę biografii, trochę akcji, kina szpiegowskiego, dramatu obyczajowego, rodzinnego i przede wszystkim komedii.

To właśnie te dwa ostatnie elementy są najmocniejszym punktem filmu. Nieznośny ciężar wielkiego talentu opowiada o dwóch dorosłych gościach, którzy gdzieś po drodze zagubili się, jednak dzięki wspólnej relacji mają szansę powrócić na dobrą drogę. Zresztą pomysł stworzenia przez Javiego (znakomity Pedro Pascal) i Nicolasa filmu obyczajowego o przyjaźni dwóch facetów znakomicie się sprawdza w konwencji metafilmu. Nie mają oni także oporu do wyśmiewania dzisiejszego Hollywoodu - w kinie muszą być przecież wybuchy, porwania i strzelaniny, jakoś trzeba przyciągnąć widza.

Nieznośny ciężar wielkiego talentu (2022) - Paco León

Niestety w tej chwili Nieznośny ciężar wielkiego talentu przeradza się w hollywoodzki akcyjniak, o którym mówili Javi i Nicky. Poziom mam wrażenie dosyć drastycznie spadł, ponieważ z sympatycznego komediodramatu o dwójce nieszczęśliwców dostaliśmy kino akcji. Jak najbardziej jestem świadomy tego, że był to zabieg zamierzony przez twórców, jednak trochę żałuję, że nie poszli oni na przekór i nie wymyślili czegoś innego, czegoś bardziej zaskakującego.

Pomimo tego Nieznośny ciężar wielkiego talentu to film warty uwagi i odwiedzenia kina, tym bardziej, jeśli ktoś sygnuje się fanem Nicolasa Cage'a. To bardzo zabawne kino, ale także refleksyjne, które pod kołderką humoru i akcji daje nam także rozliczenie Cage'a z przeszłością.