Sprawą Tomasza Komendy żyła cała Polska. Niezwykle głośna historia mężczyzny skazanego za niewinność, szybko stała się medialnym hitem i niestety obserwatorzy zapomnieli, że pod kołderką medialnych doniesień oraz błyskających fleszów, kryje się smutna opowieść o człowieku pokrzywdzonym przez bezmyślnych ludzi, którzy działając pod presją i pragnąc zachować dobre imię, skazali nie tę osobę co trzeba.

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy (2020) - Piotr Trojan

Pamiętam, że w momencie, kiedy usłyszałem o chęci zrealizowania przez polskich twórców oraz producentów filmu o Tomaszu Komendzie i głośnej sprawie gwałtu oraz zabójstwa 15-letniej Małgorzaty Kwiatkowskiej w Miłoszycach, zacząłem się zastanawiać, jakimi pobudkami kierują się pomysłodawcy. Wszak kurz jeszcze dobrze nie opadł, a nazwisko Komendy cały czas pojawiało się w mediach. Możliwość zarobienia pieniędzy na nośnym temacie wydawała się najprostszą odpowiedzią, ale dzisiaj po seansie najnowszego filmu Jana Holoubka wiem, że reżyser i jego ekipa miała nieco szlachetniejsze cele niż skok na kasę.

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy to przede wszystkim kino grające na emocjach widza. To film przedstawiający ból, z którym nie tylko musiał borykać się tytułowy bohater opowieści, ale także jego rodzina. Prywatne piekło, jakie za kratami przechodził Tomasz Komenda i sytuacja w jakiej się znalazł, uderzały również w jego najbliższych - wytykanie palcami w sklepie czy na ulicy, stres spowodowany ciągłym bieganiem po sądach, nieudane apele i wiele innych czynników. Na szczęście dla Tomka jego rodzina nigdy nie zwątpiła w jego niewinność i do samego końca była z nim, walcząc o prawo i sprawiedliwość. I to właśnie relacje pomiędzy synem, a matką są motorem napędowym tej historii. Wspieranie się, podtrzymywanie na duchu, dobre słowo - w tej sytuacji tylko tyle, albo aż tyle, musiało wystarczyć, aby w momentach naprawdę kryzysowych nie złożyć broni.

Duet aktorski, który mamy okazję widzieć na ekranie, czyli Agata Kulesza oraz Piotr Trojan w sposób spektakularny tworzy swoje kreacje - wierzymy im, przejmujemy się ich losami, kibicujemy i chcemy, aby wszystko ułożyło się tak, jak należy. Ekranowa chemia, którą udaje się tej dwójce stworzyć jest widoczna od pierwszych scen, przez co relacja matki i syna jest tak naturalna. O ile klasy pani Agaty nikomu nie trzeba udowadniać, tak Piotr Trojan był dla mnie wielkim znakiem zapytania. Po seansie już wiem, że aktor podobnie, jak przed rokiem Bartosz Bielenia w Bożym Ciele (który swoją drogą zalicza w filmie Holoubka rolę epizodyczną), najzwyczajniej w świecie rozsadził ekran . On jest Tomaszem Komendą - sposób mówienia, poruszania się, smutek i ból na twarzy przekazany nam za pomocą gry aktorskiej staje się rzeczywisty, wręcz namacalny. Kreacja godna najważniejszych nagród.

Oczywiście 25 lat niewinności posiada pewne mankamenty, na które trzeba spojrzeć nieco chłodniejszym okiem. Największy problem mam z samym śledztwem i przedstawieniem sposobu w jaki prokuratorzy oraz policjant doszli do błędów popełnionych przez ówczesną władzę. Sprawa wydaje się w pewnym momencie nabierać tempa pędzącego bolidu formuły jeden, a chaotyczne operowanie chronologią może wprowadzić w lekkie zakłopotanie. W moim przekonaniu reżyser niepotrzebnie wrzucił również do filmu dwie sekwencje artystyczne. Nie wiem czy w ten sposób chciał nadać swojemu dziełu nieco głębi, ale wydaje mi się, że mógł odpuścić sobie ten zabieg.

Kino to przede wszystkim emocje, a tych w filmie Jana Holoubka nie brakuje. 25 lat niewinności potrafi mocno chwycić za serce oraz zachwycić wybitnymi kreacjami aktorskimi. Kino ważne i warte zobaczenia.