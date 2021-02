Western nasączony uczuciami i tęsknotami za światem, który odłoży broń. Dosyć jednokierunkowy, ale uczciwy i hołdujący opowiadaniu, które może być dobre na wszystko. 6

Do czego może doprowadzić człowiek, który wie więcej? A społeczeństwo, które ma dostęp do informacji i wie co się naprawdę dzieje na świecie? W Nowiny ze świata w nienachalnym i uczuciowym westernie składa się hołd słowu i w kinie drogi dosyć co prawda jednokierunkowym, przyglądamy się bohaterom, ale i dostajemy portret Ameryki bardzo sponiewieranej, podzielonej, rozczarowanej. To też ciekawe, uczciwe, wymijające prawie zawsze łatwe wzniosłości, studium poszukiwania swojej tożsamości oraz refleksja o świecie, które nigdy nie kończy wojny i nie odkłada broni. Uczciwa historia o intrygującym duecie, dosyć czytelna i jednoznaczna, ale nie emocjonalnie niezdarna, czy patetyczna.

Amerykanie liżą rany po wojnie secesyjnej na różne sposoby mając wiele w sobie często złości i frustracji. Jefferson Kyle Kid nie zamieszkał przy kontuarze barowym, nie szuka nielegalnej formy zarobku, ale też nie wraca do rodziny, tylko nie może zatrzymać się i skończyć trasy. Cały czas w drodze zdecydował się być objazdowym opowiadaczem. Czyta ludziom z różnych miejsc historie z gazet. Takie, które zmuszą ich do refleksji, pokażą realną skalę sytuacji, ale też te mniej zaangażowane i wprawiające w dobry nastrój. Podczas podróży wpada na samotną sierotę, która jest wystraszona i mówi w nieznanym dla niego języku. Sytuacja ewoluuje tak, że nasz bohater zobowiąże się do zaryzykowania wyprawy przez nieobliczalny Teksas, by doprowadzić ją do jej pozostałej rodziny. Johanna to wyjątkowa dziewczyna, która została wychowana w świecie kompletnie innej społeczności. Żyje w bliskiej relacji z przyrodą i ze zwierzętami. Jeffererson dopilnuje, by dziewczynka dotarła w bezpieczne miejsce nie z powodu jakiejś głębokiej, niewiarygodnej przemiany i decyzji, że będzie jednak tym dobrym facetem. Ona też nie zbliży się do niego błyskawicznie i łatwo się oswoi. To dwie dusze, które są tak samo osamotnione, jak i poszukujące komunikacji w świecie, które po wojnie nie odłożyło broni, a oni sie przed nią bronią.

Nowiny ze świata to przyzwoity i zdecydowany film o tym, jak zachować swoją tożsamość mimo wojny i nie złamać kręgosłupa moralnego na przykładzie dwóch osób, które wydaje się, tak wiele różnić. Przemierzają Amerykę, która bardzo wiarygodnie jest przepełniona smutkiem, rozczarowaniem, biedą i niejednoznacznymi bohaterami, którzy nie zostali odznaczeni mimo, że ryzykowali na wojnie. Mamy zilustrowany, powojenny i podzielony kraj, która nie chce ze sobą wchodzić w dialog i nie zaprzestał do siebie strzelać. Jefferson od początku nie jest postacią krystaliczną, ale empatyczną, inteligentną, pełną zrozumienia, ale też osobiście skonfliktowaną. Umie używać broni, ale już nie chce. Bierze się za gazety i słowo, jednak ludzie co chwilę mają inne intencje i potrzeby. Dlatego zagubiona, ale dziarska dziewczynka znajdzie wspólny język z naszym bohaterem. Obydwoje potrzebują nowych, nieskażonych złem i przemocą wspomnień.

Obie postaci są napisane świetnie, naprawdę doskonale poprowadzone aktorsko. Tom Hanks bez grama fałszu potrafi powiedzieć bez recytowanie dosyć wiele ważące zdania, a Helena Zengel znana z Błąd systemu po raz kolejny pokazuje nieprzeciętną osobowość, nieposkromiony charakter i ogromne indywiduum. Nie ma tu prostej gry przeciwieństw, a dwójka bezpańskich postaci, które nie napotykają wyłącznie pretekstowych sytuacji, a dosyć naturalne, mające cel zaprezentowania pola minowego, jakim jest Ameryka - nie tylko, by stworzyć akcję dla filmu przygodowego.

Nowiny ze świata to mądrze poprowadzona, bez nieznośnego rozmachu, ale też bez większej wnikliwość historia o ponownym debiutowaniu niezależnie od wieku w świecie, który zdeterminowała walka. Nic nie jest tutaj przerysowane, ale też nie zostaje na długo pod powiekami, chyba, że w warstwie wizualnej. Film snuje refleksje o sile opowiadania, nie zawsze wystarczająco oryginalnie i wyjątkowo, ale czyżby opowieść ostatecznie nie była dobra na wszystko?