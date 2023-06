Gdyby podobny obraz został zrealizowany gdziekolwiek indziej, byłby uznany zapewne za efemeryczną ciekawostkę 7

„Co rok mamy dwadzieścia takich zgłoszeń.” - oznajmia pracownica izraelskiej ambasady w Kolumbii mężczyźnie, który zapewnia, że właśnie natknął się Adolfa Hitlera. Marek Polsky dotąd szczelnie izolował się przed intruzami. Swój dom otoczył wysokim płotem. Jedyny kontakt ze światem posuniętego już w latach Polsky’ego, to poczta odbierana przez ledwie uchylony otwór bramy. Tamtędy dotarła niniejszym do Marka prasa, a w niej informacja o porwaniu przez izraelski Mosad hitlerowskiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna. Jest rok 1960. Marek Polsky ma za sobą traumatyczne przeżycia wojenne. W Holocauście stracił rodzinę. Został sam, ma powody, by unikać obcych. Do furtki jego posiadłości dzwoni tymczasem pani o złowieszczo znajomym nazwisku Kaltenbrunner. Kobieta oznajmia, iż sąsiadem Marka będzie odtąd niejaki pan Herzog. Polsky zaczyna dostrzegać w nowym mieszkańcu swojej wioski wodza tysiącletniej Rzeszy. Z pierwowzorem kojarzy Marek wiele wspólnych cech. Herzog jest leworęczny, maluje, ma odpowiedni wiek, mówi po niemiecku. Dotąd zgryźliwy i zamknięty w sobie Marek zaczyna zbierać informacje na temat Hitlera. Większość z nich każe Polsky’emu widzieć w sąsiedzie sprawcę Holocaustu, kata milionów ludzi.

„Dotąd unikałem alkoholu ze względu na pracę.” - zdradza Herzog Polsky’emu. Marek początkowo wdał się w spór o miedzę z nieoczekiwanym przybyszem. Potem jednak wiedziony ciekawością uznał Polsky, że chcąc poznać szczegóły biografii sąsiada, musi wniknąć w jego łaski. Mężczyźni zaczynają zerkać na siebie łaskawszym okiem. Grają wspólnie w szachy, rozmawiają, piją wódkę. Zbierając informacje na temat Hitlera, Marek dowiedział się, że kanclerz unikał alkoholu. „Jak go pan nazwie? Blondi?” - pyta pani Kaltenbrunner, przyprowadzając Herzogowi do towarzystwa psa. Polsky już nie zwleka z wizytą w ambasadzie. Ma zbyt wiele poszlak w ręku. Blondi był psem Hitlera. Suka ponoć zginęła z ręki swojego pana tuż przed jego samobójczą śmiercią. „Psy nie żyją tak długo.” - sceptycznie ocenia rewelacje Marka pracownica ambasady. Mężczyzna wbrew zdrowemu rozsądkowi obstaje przy swoim.

„Mój sąsiad Adolf” to produkcja proweniencji izraelskiej. Już choćby wyłącznie taka informacja powinna film wyreżyserowany przez Leona Prudovsky’ego plasować w rzędzie dzieł szczególnego gatunku. Gdyby podobny obraz został zrealizowany gdziekolwiek indziej, byłby uznany zapewne za efemeryczną ciekawostkę. W obecnej konstelacji „Mój sąsiad Adolf” będzie, siłą rzeczy, świadectwem szeroko komentowanym nie tylko w środowiskach filmowych. „Nie potrzeba mi kraju.”- wyznaje bezradnie Marek Polsky. Boleśnie doświadczony przez życie emeryt na starość znajduje w sobie siłę, by pomścić antenatów pogrzebanych rękami nazistowskich oprawców. „Sam kiedyś chciałem zabić każdego Niemca” – uświadamia Marka izraelski negocjator ambasady w Kolumbii. Ekspert perswaduje Polsky’emu jednak bezsensowną zapalczywość w dalszych poszukiwaniach. Marek zebrał dziesiątki poszlak, z których wynika, że jego sąsiad to ewidentnie Adolf Hitler. Logika przeczy tym argumentom. Co jednak zrobić z wątpliwościami natury moralnej, a zwłaszcza emocjonalnej, których przybywa?

„Dlaczego malujesz jak Hitler?” - naciska Herzoga Polsky. Odpowiedź na to pytanie zdefiniuje przewrotny dramat w reżyserii Leona Prudovsky’ego. Odbiorcy tej obrazoburczej produkcji na pewno nie pozostaną obojętni na sugestie z niej płynące. Te realne oraz niedopowiedziane. „Może i jesteś Żydem, ale również dobrym sąsiadem” - deklaruje Herzog Markowi. Zwłaszcza w Izraelu taki osobliwy akt ekspiacji wywoła zapewne różne, skrajne komentarze. Jak widać historia polityczna może mieć na świecie niejednowymiarowe aspekty. Zwłaszcza, gdy zyskuje prymat nad jednoznacznie ukierunkowaną polityką historyczną.