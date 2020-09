Udany dowód na rejestracje muzycznego stanu energetycznego, ale entuzjazm reżysera wobec dokumentu i opowiadania o Moleście większy, niż samych członków zespołu. Chaotyczny wehikuł czasu. 5

Skandal umieścić w tytule słowo ewenement i w niespecjalnie go podczas dokumentu umieć udowodnić. Dokument Skandal. Ewenement Molesty nie wyzyskuje taniego sentymentalizmu, a pokazuje nam dosyć hagiograficznie i mało oryginalnie świadectwo entuzjazmu. Udana jest tutaj prezentacji, jak Molesta była rejestracją muzycznego stanu energetycznego. Reżyserowi udało się bez efektu zombie przypomnieć fenomen, ale nie ma w tym dokumencie jakiejś tezy i pociągnięcia konsekwentnie jakiegokolwiek wątku. Wyjątkowość zespołu jest z pewnością większą od dokumentu. Zagubieni w wątkach, reżyser bezwarunkowo zakochany bardziej w chęci zrealizowania tego dokumentu, niż jego bohaterowie chętni na jego powstanie z potrzeby serca. To wehikuł czasu bez żywiołu i większego wziernika w kulturę rapu. Ja miałam nadzieję, że tak nie będzie.

Zespołu Molesta pewnie nikomu, kto pojawi się na tym dokumencie przedstawiać nie trzeba. To banda chłopaków, która miała potrzebę stanąć w opozycji wobec zmian systemowych i raczkującego konsumpcjonizmu trochę niechcący, bo tak naprawdę po prostu mieli bezdyskusyjną fascynację muzyką i chcieli, by hip hop był w Polsce muzycznie tak samo traktowany, jak inne gatunki. Dlatego koledzy z ławki ursynowskiego osiedla robią hałas i rozróbę, tym samym zapatrzeni w MTV udowadniają, że muzyka jest pojęciem inkluzywnym. Molesta wywarzyła drzwi, nie metodą małych kroków, ale tym samym autobusem, w tych samych ciuchach na koncertach, na których nagle pojawia się tysiące osób mających głód takich prawdziwków, bałaganiarzy od szczerości w branży. Dostajemy tutaj świadectwa nie tylko samych artystów po latach i ich status współczesnego oraz, jak do tego podchodzą obecnie. Mamy też wypowiedzi innych muzyków, którym fenomen hip hopu jakim stworzyła go Molesta i zapoznała z widzami umożliwił dotarcie, tam gdzie chłopaki w połowie lat 90. musieli metodą prób i błędów przedzierać przez gęstwinę innego świata, zawodowego, a nie tylko skupić na pasji.

Ten dokument to chaotyczny miks. Podróż, która chwilami potrafi być bardzo wciągająca, bo pokazuje ten wielki wyskok zdezorientowanych, ale naprawdę energetycznych chłopaków, za chwilę traci na temperamencie, ponieważ bohaterowie po latach napotkani odtwarzają jakieś wydarzenia, opowiadają, ale nie ma w tym specjalnie życia i nie wiadomo, w którym kierunku zmierzamy. Nie odczuwa się tego jako spontaniczności, tylko lekką dezorientację i po prostu z dedykacją tylko dla wielkich miłośników. Ciekawie mogłoby wyglądać zarysowanie środowiska wybuchu, eksplozji hip hopu pod koniec lat 90. i jego zapotrzebowania wśród słuchaczy lub ucieczki z kulturowego getta. Jednak jest to bardzo naskórkowo i w przyspieszonym tempie poprowadzone. Podobnie wątek przyjaźni stawia znak zapytania, na który sam nie zna odpowiedzi. Odwiedziliśmy ich, porównaliśmy ich status życiowy obecny, ale Bartoszowi Paduchowi nie idzie lekką ręką ich zeswatanie lub udowodnienie czegoś ze spotkania z nimi po latach. Chce złapać zbyt wiele tematów jednocześnie. Bohaterowie są dosyć oszczędni, bezpośredni, ale prócz kilku anegdot bardzo oszczędni w wypowiedziach. Vienio najbardziej chyba wychyla się w szczerości, chęci podjęcia tematu, mając świadomość chwili tamtego czasu, zarezerwowanej tylko dla "wtedy".

Skandal. Ewenement Molesty to dokument, który jest dla entuzjastów romantyzowania przeszłości i dla przypomnienia sobie o pewnej autentyczności w sztuce oraz prostoduszności. Jednak wśród wielu gęstych, naszprycowanych szczerymi emocjami dokumentów np. Miłość Filipa Dzierżawskiego, wypada bardzo blado i reżyser bez żadnego precyzyjnego zamysłu, a nie idzie mu jakoś zachwycająco na freestyle, nie daje rady pokonać dystansu do bohaterów, czy zmniejszyć ich samych do siebie nawzajem. To dokument, który z pewnością udowadnia miłość reżysera do Molesty i hip hopu, ale czy widza uczucie podtrzyma to może nawet wywołać pewne zawahanie, bo chwilami pojawia się wrażenie, że nie potrafi pokazać wartości momentu i jego znaczenia. Dużo wizji dokumentu muzycznego, mało spełnionych i zdecydowanych.