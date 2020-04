Kino akcji, które ma ambicje i czyni awanse do czegoś lekko psychologicznego, posiadającego więcej wymiarów, ale jest w tym kompletnie niezdarne, to największa choroba, która toczy film Tyler Rake: Ocalenie. Produkcja ocalała fragmentarycznie dzięki nietchórzliwemu pokazywaniu scen walk oraz dynamicznym sekwencjom wymiany ognia, ale kiedy pojawia się wymiana zdań, naprawdę jest blado.

Tyler Rake: Ocalenie (2020) - Chris Hemsworth

Tyler Rake to człowiek, którego kompas moralny jest kompletnie zepsuty, a na jego rękach jest mnóstwo krwi. To najemnik, który służył na wojnie i jest niczym żywa maszyna do zabijania i wykonywania zadań. Z pewnością to, co łyka codziennie nie jest witaminami i nie popija ich herbatką ziołową. W jego totalnie rozbitym życiu pojawia się kolejna, wybitnie niebezpieczna misja, na którą się zgadza, gdyż nie ma specjalnie wielkiego przywiązania do swojego życia. Musi odbić syna barona narkotykowego w Bangladeszu. Miejsce pełne zakamarków, silnych układów, działań podziemnych, gdzie społeczeństwo jest podzielone, duszne od nierówności i panuje wewnętrzny regulamin. Człowiek z zewnątrz, jakim jest Tyler wpadnie w ten labirynt stąpając po ziemi przepełnionej minami, gdzie zaufanie i spokój zostało dawno potrącone na przepełnionych ulicach. Misja się skomplikuje w momencie, w którym wydawać by się mogło, że będzie już po sprawie i tak naprawdę odbijanie zakładnika okaże się wstępem do długiej podróży, w której życie dziecka stanie się towarem, a nasz bohater zredefiniuje kilka pojęć w swoim życiu.

Tyler Rake: Ocalenie to kino, które jest przepełnione kliszami i znanymi motywami, nie znajdując pomysłu na oryginalne ogranie ich na nowo. Mamy poharatanego bohatera, którego kręgosłup moralny został wielokrotnie złamany, osamotnionego na własne życzenie, który jednak zacznie się rekonstruować w konfrontacji z młodymi i niewinnym chłopakiem. Rany fizyczne nie bolą naszego wojownika, tak jak wewnętrzne i ich rozdrapanie na nowo też zacznie determinować jego decyzje. Tutaj zacznie się dopisywanie gdzieś na marginesie intensywnego kina z naładowanym magazynkiem wątku osobistego naszego bohatera. Będzie to siłowo i niezdarnie doszyte, gdyż twórcy zrobią z przeszłości naszego bohatera i powiązania jej z teraźniejszością oraz autorefleksją, która się w nim pojawi bardzo naiwny i ckliwy jednoznaczny ruch, psychologiczne prostactwo. Jakby zmiana optyki i nastawienia działała na jedno kliknięcie.

Niestety film jest również bardzo czytelny i oczywisty w narracji, przez co nie udaje mu się zbudować żadnego ciśnienia, długotrwałej emocji, a wszelkie próby wymanewrowania widza są bardzo wątłe. Dawanie nadziei i odbieranie. Ruch bardzo wahadłowy. Wiemy, że chwila spokoju jest ciszą przed burzą i twórcy powtarzają ten zabieg regularnie, bez większej kreatywności. Tą inwestują w realizm scen walki, które nie są przepakowane efektami specjalnymi, zgrabnie i rytmicznie skonstruowane, ale też niestety chęć udramatycznienia ich dzieje się czasami kosztem zachowania logiki, co prowadzi do solidnej irytacji widza.

Tyler Rake: Ocalenie jest też kinem, które buduje się na naiwności i pretekstowość. Fabuła i jej przeciąganie, rozciąganie oraz wpadanie bohatera wielokrotnie w tę samą pułapkę wydaje się być zbędne i nadmierne oraz z premedytacją zrobione, by nie faszerować nas cały czas wybuchami, eksplozjami i strzelaniną. Tak samo jest z kreacją miejsca, które niemalże jak w Sicario twórcy chcieli, by odgrywało rolę, żyło, wchodziło w nozdrza i krwiobieg akcji, determinowało. Dzieci jako mięso armatnie, skorumpowana policja, najbogatsi patrzący na brudzących się dla nich i ryzykujących życie samobójców bez wyboru pokazane jest bardzo mało przenikliwie, a postaci wykreowane konwencjonalnie i przekalkowane z nieruchomych, gotowych szablonów. Dlatego też relacja jaka powstaje między dzieckiem barona narkotykowego, a naszym bohaterem nie działa szczególnie, bo jest odtwórczo i niedbale zrobiona.

Tyler Rake: Ocalenie to kino wielu strzałów, ale prócz tych bezpośrednio z broni, to niecelnych. Wykalkulowane na siarczyste i gęste kino akcji traci smak poprzez nieskuteczne uczłowieczenie postaci, które są banalne albo zachowują się, jak niezniszczalne. Film zainwestował w lokacje, ich kreacje i zdjęcia, ale nie umie spuścić naturalnie powietrza z tego superbohaterskiego nadęcia. Za mało akcji, za dużo nieudanych interakcji. Ciężko się czymś tutaj przejąć. Seria niefortunnych prób kina nie tylko z mięśniami, ale i uczuciami.