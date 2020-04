Film Cory'ego Finleya pt. "Bad Education" miał swoją premierę jesienią ubiegłego roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. W Polsce natomiast wyświetlony był poza konkursem, podczas zeszłorocznej edycji Energa Camerimage, gdzie cieszył się dużym zainteresowaniem wśród publiczności. Filmu nie objęła dystrybucja kinowa i został zakupiony bezpośrednio przez HBO, które z dniem dzisiejszym udostępniło go dla użytkowników na swojej platformie. "Bad Education" oparty jest na głośnym skandalu, który ponad 10 lat temu wstrząsnął ekskluzywną nowojorską dzielnicą Roslyn na północnym wybrzeżu Long Island w Nowym Jorku.

Ze swoim stylowym debiutem pt. "Panny z dobrych domów" scenarzysta i reżyser Cory Finley pojawił się w filmowym światku z niezaprzeczalnym, choć nieco nieokreślonym jeszcze talentem. Był to rodzaj tego „pierwszego filmu”, który z jednej strony był na tyle intrygujący, żeby zainteresować widza postacią samego twórcy, z drugiej jednak nie do końca satysfakcjonujący- budzący przeczucie, że w rzeczywistości stać go na coś więcej. Bez wątpienia "Bad Education" stał się tym bardziej dopieszczonym, ambitniejszym projektem, którego moc tkwi w opartej na faktach historii przypadku defraudacji na ogromną skalę- największego, jaki kiedykolwiek uderzył w amerykański system szkolny. Pracownicy administracji przekazali bowiem około dwa miliony dolarów na remonty własnych posiadłości, operacje plastyczne, wycieczki do Las Vegas i inne luksusy. Sprawa trafiła na pierwsze strony gazet, a scenarzysta, Mike Makowsky był jej świadkiem z pierwszej ręki jako uczeń liceum w Roslyn. Bliska Finley’owi satyra, choć wciąż wyczuwalna, została tutaj nieco zmiękczona, aby pozwolić nam zanurzyć się w rzeczywistości, przez co film przybrał formę dramatu śledczego z elementami czarnej komedii.

Jest rok 2002, a Frank Tassone (Hugh Jackman), ceniony kurator okręgu szkolnego Roslyn Heights, jest zdeterminowany, by wraz z placówką wznieść się na szczyt krajowych rankingów szkół średnich. Mężczyzna jest najmocniejszym filarem, napędzanej wielkimi ambicjami wspólnoty, która obecnie wprowadza w życie 7-milionowy projekt "SkyWalk", mający na celu wzmocnienie ich wizerunku jako liceum marzeń. Frank pasmo sukcesów zawdzięcza również swojej postawie życzliwego pedagoga, łagodzącego obawy nadgorliwych rodziców. W indywidualnym podejściu hojnie obdarza uczniów uwagą i błyskotliwymi poradami, skutecznie wysyłając ich do elitarnych szkół wyższych. Jego prawą ręką jest Pam Gluckin (zdobywczyni Oscara, Allison Janney), która zajmuje się sprawami budżetowymi w sąsiednim biurze oraz prezes zarządu szkoły Bob Spicer (Ray Romano), który pracuje jako lokalny pośrednik w handlu nieruchomościami i postrzega sprytne przywództwo Franka jako wejściówkę do życia w luksusach. Jeśli wszystko brzmi zbyt pięknie, aby mogło być prawdziwe- to tak jest. Dotyczy to również samego wizerunku Franka, którego każda postawa: podleganie ścisłej diecie niskowęglowodanowej, determinacja w sposobie chodzenia i zacięty duch, emitują pewnego rodzaju niesamowitość. Ze swą woskową cerą, kruczoczarnym pompadour, Frank przypomina bardziej podręcznikowego biurokratę, nawet jeśli czyta Dickensa i stara się być bardziej wyrafinowany. Ten diabeł nie ubiera się u Prady; ma za to fałszywą obrączkę i szafę pełną idealnie wyprasowanych garniturów. Nawet mistrz kamuflażu nie spodziewa się jednak, że krótka, motywująca rozmowa z aspirującą na studia dziennikarskie redaktorką szkolnej gazetki, pozwoli obnażyć fałsz i odkryć niebagatelny spisek.

"Bad Education" przypomina nam, że wielkie aktorstwo i wielkie kłamstwo, nie tylko idą ze sobą w parze, ale bywają również synonimami. Frank i Pam mydlą nam oczy swoją elokwencją i zgrabną dyplomacją, aby chwilę później ukazać nam swoje niemoralne oblicze. Jako duet zapracowanych liderów i przebiegłych intrygantów, którzy znają system na wylot, wabią nas wspólnie do świata szarej strefy. Allison Janney jest cudownie powściągliwa i całkowicie wiarygodna w roli kobiety, której jedyną prawdziwą motywacją było pragnienie życia na poziome, a scenarzysta wydaje się celowo unikać obiektywnej oceny jej zachowania, przekazując widzom pałeczkę osądu. Prawdziwym asem tego filmu jednak jest dobry, jak nigdy przedtem Hugh Jackman, który ciepło czuły w jednej minucie, już w następnej staję się antybohaterem z krwi i kości. Znakomicie wykreował represjonowaną postać, będącą jednocześnie narcystycznym oszustem i genialnym pedagogiem, z całkowicie autentyczną chęcią wyostrzania młodych umysłów. Aktorom udało się uniknąć zmiany filmowych przestępców w groteskowe karykatury i w gruncie rzeczy są oni bardziej żałośni niż faktycznie źli. Wniosek nasuwa się więc sam: chociaż Frank i Pam mogą być wyjątkowo nieuczciwymi i nieodpowiedzialnymi ludźmi, rzeczy, których chcą od życia- piękne domy, luksusowe wakacje, udane kariery, zadowoleni bliscy- są banalne, a nawet powszechne. Chwilami wydaje się, że kieruje nimi po prostu zwykła potrzeba miłości, przynależności i oczywiście starej, ludzkiej chciwości. Zaczynamy podważać jednostronną winę bohatera całego zamieszania, bowiem to rodzice, w tym wielu z nich znacznie bogatszych od niego, nieustannie popychają go do wątpliwych moralnie czynów, a następnie okazują za nie niewielką wdzięczność. Czy ten facet nie zasłużył na kilka milionów za pomoc tak wielu ich dzieciom w dostaniu się na Harvard?

Cały bieg zdarzeń przedstawionych w filmie jest zarówno przewidywalny, jak i zaskakujący- być może, jak wszystkie amerykańskie skandale. Historia o szarlatanach i dziennikarzach wydaje się być zawsze o krok do przodu. Mogło to przekształcić "Bad Education" w protekcjonalny wykład o moralności, jednak reżyser zgrabnie uniknął tej pułapki. To rzetelny filmowy portret triumfu inteligencji i wytrwałości, nad chciwością i zachłannością, a także przypomnienia o znaczeniu w pełni niezależnej prasy. Zasłużył na solidną czwórkę z plusem!