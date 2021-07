Dramatyczna, trzymająca w napięciu walka o przetrwanie kobiety uwięzionej przez osuwisko skalne pod powierzchnią wody w najnowszym filmie szwedzkiego reżysera Joachima Hedéna 5

Dwie siostry wybierają się na wyjazd nurkowy w norweskie fiordy, żeby tak, jak co roku, spędzić wspólnie czas oddając się swojej pasji. Relacje kobiet nie są łatwe - zarówno traumatyczne wspomnienia z przeszłości, jak i różnice charakteru, zbudowały między nimi dystans, który ciężko pokonać. Wycieczka jednak nie toczy się tak, jak zaplanowały - w wyniku osuwiska jedna z nich zostaje przygnieciona głęboko na dnie morza. Czy zdoła się wydostać, zanim będzie za późno?

Pod powierzchnią (2020) -

Film kręcony był między innymi na malowniczych wyspach Lofoty w północnej Norwegii i jedym z jego większych atutów są malownicze zdjęcia (Eric Börjeson, Anna Patarakina). Został doceniony za efekty wizualne (Tony Kock, Jelmen Palsterman) oraz montaż (Fredrik Morheden) podczas rozdania Guldbagge Awards 2021 - corocznej ceremonii wręczania nagród za największe osiągnięcia szwedzkiego przemysłu filmowego. Pod powierzchnią to koprodukcja szwedzko-norwesko-belgijska, a reżyserii podjął się Joachim Hedén (10 000 godzin, Rodzinka, Nowy Jork czeka), który jest również autorem scenariusza. Hedén powoli buduje narrację, starając się wprowadzić widza w emocje, które towarzyszą bohaterkom, czy też żeby zrozumieć ich - bardzo często irracjonalne - zachowania.

W role dwóch przyrodnich sióstr wcieliły się Moa Gammel jako Ida (Lato z Göranem, Lapońska odyseja, Jordskott - Las zaginionych) oraz Madeleine Martin odgrywająca postać Tuvy (Odödliga, Dziennik gangstera). Kobiety są zupełnie różne, Ida jest bardziej poważna i odpowiedzialna - aczkolwiek pod wpływem stresu związanego z obawą o życie siostry nie do końca się tak zachowuje, co wprowadza nieco komiczny efekt. Tuva jest pełna energii, pomysłów, trochę lekkomyślna, jednak w sytuacji zagrożenia udaje się jej zachować zimną krew.

Pod powierzchnią (2020) -

Pod powierzchnią to psychologiczny thriller, trzymający w napięciu do samego końca. Brakuje trochę rozwinięcia wątku relacji między siostrami - coś wiemy, czegoś się domyślamy, zdecydowanie jednak można byłoby to pogłębić. Niemniej, film ogląda się bardzo dobrze, są sceny, które rozluźniają atmosferę, a piękne skandynawskie krajobrazy wynagradzają wszelkie niedociągnięcia.