Za każdym razem jak słyszy się Park Jurajski, od razu wyobrażenie jest jedno - duża akcja z ogromnymi stworzeniami. W historii kina od zawsze animacja była traktowana jako technika pozwalająca na przedstawianie obrazów z pogranicza fantastyki. Jednak bardzo często przekształcanie filmu aktorskiego na animację nie jest dobrym wyborem. Jednak to jedynie luźny wywód, który nie sugeruje niczego złego w kierunku “Parku Jurajskiego: Obóz kredowy”.

W kwestiach technicznych produkcja zaskakuje bardzo pozytywnie. Płynność scen jest zauważalna niemalże w każdej scenie. Dodatkowo odpowiednie zgranie z dźwiękiem oraz samym soundtrackiem sprawia, że jest tylko lepiej i lepiej. Generalnie wszystko jest bardzo dużym zaskoczeniem, ponieważ obraz wypada ciekawiej w całości niż na zwiastunie - a to akurat bardzo dobra tendencja (inaczej jest w przypadku odwrotnej sytuacji). Pod względem jakości i poziomu wizualnego, animacja jest jak najbardziej na miarę DreamWorks.

Jedno pytanie może nasuwać się jednocześnie w głowach wielu osób - czy propozycja jest odpowiednia dla dzieci? Obraz jest wykreowany w typowej dziecięcej estetyce, dlatego nie ma żadnych przeciwskazań do tego, aby dziecko nie mogło obejrzeć filmu. Dodatkowo twórcy akcentują wartości, które są bardzo istotne dla najmłodszych. Przykładem może być, chociażby praca zespołowa oraz wytrwałość w dążeniu do swoich celów. To dobra lekcja dla najmłodszych w czasach słomianych zapałów, co jest wynikiem otrzymywaniem poszczególnych efektów na wyciągnięcie ręki.

W filmie wykorzystano bardzo dobrze znany schemat - gra charakterów. To chwyt stosowany przede wszystkim w przypadku produkcji dla najmłodszych. Podczas oglądania rusza proces utożsamiania się z bohaterem - do którego jesteś najbardziej podobny lub chciałbyś być. Jednak oglądając film, wielokrotnie nasówa się wniosek na temat płytkości charakterów. Są one bardzo książkowe. Nie ma w nich czego twórczego - brak jakiegokolwiek pomysłu. Przez to animacja bardzo dużo traci. Jeśli kreacje głównych postaci byłyby przemyślane bardziej, obraz mógłby być naprawdę ciekawą propozycją.

Dla kogo jest to film? To bardzo często temat prowadzący do sporów. Oczywiście animacja jest jak najbardziej stworzona z myślą o najmłodszych widzach. Jednak co z tymi starszymi? Nie powinni nudzić się podczas seansu. W tym przypadku twórcy mogą czuć się bezpieczenie ze względu na motyw parku jurajskiego, który zawsze zapewnia dużo widowiskowych scen.

Sam film jest obrazem, który ma duży potencjał na bycie jeszcze lepszym - wcale nie dlatego, że zawsze może być lepiej. Animacja nie jest realistyczna, dzięki czemu na pewno nie będzie ona straszna dla najmłodszych widzów. Pojawia się wiele chwytów oraz scen zaciągniętych lub inspirowanych pierwowzorem. Na szczęście finalny efekt jest możliwy do oglądania.