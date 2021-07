Madá z dnia na dzień traci pracę w związku z aferą korupcyjną, z którą powiązany jest jej pracodawca. Nie traci jednak pogody ducha, szukając rozwiązania w pozornie niemożliwej sytuacji 5

Bogata rodzina, u której pracuje główna bohaterka (Regina Casé), jest podejrzana o udział w wielkiej aferze korupcyjnej. Policja przeszukuje dom, przesłuchuje wszystkich pracowników i zamyka możliwość zatrudnienia całego personelu. Madá nie tylko zostaje bez pracy, pokrzyżowane zostają również jej plany na otworzenie własnego małego biznesu, w których miał pomóc jej wpływowy członek rodziny. Kobieta się jednak nie poddaje - znajduje coraz to nowe sposoby na utrzymanie siebie i reszty byłych pracowników, dotrzymuje też towarzystwa oraz dba o dobre samopoczucie pana Liry (Rogério Fróes), starszego ojca rodziny.

Święta, święta i po świętach (2019) - Regina Casé

Oryginalny tytuł filmu nawiązuje do faktu, że jego akcja toczy się w trzy kolejne sezony letnie - ponieważ jest to półkula południowa, wtedy właśnie ma miejsce Boże Narodzenie. Święta są jednak jedynie pretekstem do opowiedzenia o sytuacji bohaterów, poznania ich historii, przyjrzenia się z czym się zmagają w codziennym życiu. Sandra Kogut (Campo Grande, Mutum) pochodzi z Rio de Janeiro, mówi więc o problemach, które są jej dobrze znane - robi to jednak dość pobieżnie, w zasadzie bez większego komentarza społecznego. Między postaciami są wyraźne różnice ekonomiczne, natomiast nie jest celem autorki pokazanie klasowych nierówności, a skupienie się na konkretnej rodzinie, czy wręcz - konkretnej bohaterce.

Regina Casé (Ja, ty, oni, Prawie jak matka), wcielająca się w rolę pełnej życia Mady, jest znaną artystką brazylijską, która już w wieku 23 lat otrzymała nagrodę Moliera dla najlepszej aktorki teatralnej. Regina bierze również udział w coniedzielnym programie telewizyjnym „Esquenta!”, przyglądającym się różnicom i podobieństwom wewnątrz różnych grup społecznych z całej Brazylii. Szkoda, że elementu z tego programu zabrakło w filmie, natomiast sama kreacja Mady jest jednym z jaśniejszych elementów filmu - ta niesamowicie pozytywna kobieta zaraża swoją energią wszystkich dookoła i ma tysiąc pomysłów na rozwiązanie nawet najtrudniejszych problemów.

I taki właśnie jak główna bohaterka jest Święta, święta i po świętach - optymistyczny, nie skupiający się na trudnościach, a na pojawiających się życiowych szansach. Lekki, przyjemny film do obejrzenia z rodziną, który nie zostawia w nas większych refleksji, natomiast sprawia, że zaczynamy bardziej pozytywnie myśleć o własnych losach.