Hybryda kilku gatunków solidnie, z uczciwością, gdzie reżyser jest lojalnych obserwacji życia. Czasami wtórny, ale rekompensuje nam to lekcją wyrozumiałości dla drugiej istoty. 6

Ferzan Ozeptek potrafi uchwycić codzienność w formie spokojnej opowieści, ale nie odciąć jej dopływu krwi, czy wpaść w pułapkę mówienia o wszystkim i o niczym. W filmie Sekret Bogini Fortuny bez wielkiej spektakularności opowiada o relacjach, z niuansami różnych charakterów i determinującej pewne gesty rzeczywistości. Dokonuje udanej, chwilami truistycznej, hybrydy ciepła komedii romantycznej, ale nie wypierającej dramaturgii lub umniejszając ją. To taki wielopak emocji bez przerysowania z uczciwością i wiarą w ludzi stworzony.

Anamaria jest bardzo silną i energiczną kobietą samotnie wychowującą dwójkę dzieci. Między wierszami w rozmowie ze swoimi przyjaciółmi Artura i Alessandra, którzy mają bardzo długi staż związku, delikatnie wspomina o swoich problemach ze zdrowiem. Nie jest to dla niej łatwo mimo zaufania okazać, że nie jest w stanie wszystkiego w swoim życiu kontrolować. Prosi ich o opiekę tymczasową nad swoimi pociechami, z którymi jeden z nich się lepiej dogaduje od drugiego. Nie mówi dokładnie o co chodzi, o jaką chorobę, ale możemy się domyślać, że jej usposobienie prowokuje by nie podzielić się z nimi wszystkimi szczegółami. Powstaje misz-masz relacji, gdzie jedno wydarzenie pociągnie za sobą inne i odkryjemy sekret Bogini Fortuny.

Ten film w niespiesznym tempie, pokazuje nam, jak każde nasze spotkanie z drugim człowiekiem może wpłynąć na nasze życie nieodwracalnie, jak jesteśmy też sumą spotkań z innymi. Obecność dwójki dzieci w rutynowym i bardzo wyjałowionym z spontanicznych emocji i impulsów wpłynie z początku negatywnie i tylko pogłębi pretensje Artura i Alessandra do siebie nawzajem, gdzie głęboko schowane doprowadzą do oczyszczenia i chęci walki o siebie nawzajem. Widać, jak bardzo Ozpetek bez sensacji pokazuje losowość życia i nieprzewidywalność oraz, jak nie jesteśmy w stanie, często na szczęście dla nas, całkowicie zaprogramować wszystkich swoich decyzji i działać konsekwentnie. Ten gar z emocjami czasami jest zbyt wystudzony, ale z pewnością sycący.

Sekret Bogini Fortuny to drugi człowiek. To on ma bezdyskusyjnie ogromny wpływ na nasze szczęście bądź nieszczęście. W tym filmie również bardzo ciepło i krzepiąco pokazuje się siłę relacji na kilku przykładach. Jak bardzo mogą się zmieniać i ewoluować. Reżyser wysyła entuzjastyczny komunikat przekonania, że czasami możemy być bezradni wobec tego co się dzieje w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Możemy się zgubić, możemy nie wiedzieć, daje tony zrozumienia i namawia bez manifestacji, a zgrabnie napisaną historią, by częściej doceniać, a nie oceniać. O przewrotności bardzo naturalnie, dając się wypowiedzieć życiu. Czasami jednak ta strategia sprawia, że autor staje się trochę przezroczysty w swoim języku, a historia w narracji powtarzalna. Jednak sympatia do bohaterów, wyrozumiałość i lojalność wobec obserwacji życiowych przemeblowań chwilami oczarowuje.