The Beastie Boys to dla wielu ikona lat 90., kompletnie nie do resocjalizacji happy tree friends, którzy z jednej strony potraktowali swoją muzyczną przygodę jako pretekst do totalnego rozrabiania bez pasów bezpieczeństwa, a z drugiej starali się umykać jakimkolwiek etykietom. Banda ryzykantów w różnych znaczeniach tego słowa. Beastie Boys Story Dokument nagrywany na żywo z ogromną wyobraźnią formalną i szczerością tworzy odyseje muzyczną, kosmiczną, komiczną i osobistą zespołu, ale również popkulturową, a jej narratorami są sami muzycy: Adam Horowitz i Mike D. Muzycy wyszli znowu na scenę, ale tym razem by o życiu scenicznym i tym poza opowiedzieć z ogromną dawką autorefleksji, krytyki ale i niezmienny chaosem kolorowych ptaków, którzy nigdy nie dali się zamknąć w klatce. To też piękne studium istoty przyjaźni pozamuzycznej. Bez mitomanii, bezpłciowego benefisu, wspólnie nabroili po latach z bliskim im i światu muzyki nieokiełznanym twórczo Spikem Jonzem. Mieszanka wybuchowa w pękających od przygód i emocji rozdziałach przedstawiona.

Można znać zespół The Beastie Boys tylko z łobuzerskich kawałków, które towarzyszył nam podczas imprez. Można być prawdziwym fanatykiem i uczęszczać do kościoła pod ich wezwaniem. Niezależnie od relacji widza z zespołem ta opowieść wielu wątków i wielu tematów otumani nas totalnie – o sile doświadczeń. Dwójka panów, dalej zwierzaków scenicznych w eleganckim miejscu robi brawurowy ted talk, pokaz slajdów, czytają z promptera z pełną premedytacją, bawią się doskonale, bawiąc i nas, opowiadając nie zawsze zabawne historie. Nie ma mitu założycielskiego. Trójka ludzi, która cierpiała na nadmiar energii, szwendała się po ulicach, nagle zaczęła zamieniać swoje rozmowy chodnikowe w kultowe piosenki. Komunikacja pomiędzy nimi widzialna z kosmosu, brawura i pożądanie narobienia hałasu (dosłownie i w przenośni) sprawiło, że stali się na początku przewodnikami duchowymi w pokoleniu szukającego ujścia dla swojego młodocianego buntu, tak dla samej idei i przyzwolenia na ucieczkę z dusznego mieszkania w mało ambitnych celach. To był epizod The Bestie Boys, gdzie bez poważnego podejścia dotarli do poważnej sytuacji – stali się fenomenem popkultury, paliwem MTV, pierwszych teledysków, nieograniczonej ekspresji i przekraczania granic przyzwoitości – niektóre miasta zastanawiały się nad zagrożeniami jakie niesie ich obecność na scenie. Byli dyżurnymi prowokatorami, to był ryk młodości ubiegającej się o więcej, deprawowali pokolenie. W pewnym momencie poczuli, że sami nie chcą zbliżać się do siebie. Stali się tymi, z których kpili, kiedy nawoływali: You gotta fight for your right to party. Ich życie stało się niekończącą się imprezą, a kac nie niósł ze sobą przemyśleń, a kierował ich na kolejny koncert jako klin. Ich dorastanie i przebieranki, które towarzyszą, towarzyszyły każdemu z nas były o tyle inne i z większymi konsekwencjami, że zarejestrowane. Panowie, wtedy dalej chłopcy przekierowali swoją energią i anarchistyczną naturę na muzykę – przestali być kreacją i produktem, który stał się w pewnym momencie ważniejszy od ich twórczości. Prócz pewnej sinusoidy ich jako Beastie Boys dostajemy również bez plotkarskiej maniery opowieść o ich turbulencjach jako trójki najlepszych przyjaciół. Wymiar osobisty miesza się z twórczością muzyczną, bo tak właśnie powstawała ich muzyka – ze wspólnego życia i nieustannej ciekawości sobą nawzajem.

Właśnie te piękne, z wypiekami na twarzy, niemalże ze zwrotami akcji przedstawienie jest żywym dowodem na niekończącą się ciekawość. Zmienianie się w profesjonalistów, nie zaczynając być jednocześnie nudnymi. Unikanie stawania się zakładnikami wizerunków. To był kocioł, który bulgotał przez 40 lat. Wystarczy ekspresja dwóch mężczyzn z dystansem i dojrzałością, pomiędzy którymi widać dalej tę niezmienną chemię i przepiękna oprawa wizualna, by będąc legendą nie konstytuować tego, a zaprowadzić nas w rewiry wielu doświadczeń. To doskonałe świadectwo wspólnej pasji. Ze wszystkich uzależnień na szczęście jedno było najsilniejsze – fascynacja. Spike Jonze jako dyrygent uczestniczący doskonale oddał całą nieobliczalność, spontaniczność i wielość uczuć.

To nie jest tylko historia o trzech takich, co świat porwali i mieli problem z wyhamowaniem. To słodko-gorzkie opowiadanie o tysiącach twarzy i setkach miraży, które strzela iskrami, bez pietyzmu tworzenia, z zachwycającą komunikacją – ich tęsknotą za przyjacielem Adamem Yauchem, nostalgią, tworząc wyczerpującą definicję wierności na własnych zasadach. Spike Jonze stworzył coś, co bije w rytmie serc, bitów Beastie Boys. Bez nuty fałszu, spektakularności, tworzywa sztucznego. Prawda i tylko prawda. "Im dziwniejsze, tym bardziej normalne dla nas."